Gran Premio de San Petersburgo: a qué hora y dónde ver al mexicano Pato O´Ward en el inicio de la IndyCar

El mexicano continúa su camino con Arrow McLaren. (AP Foto/Moisés Castillo)

La espera terminó para los amantes de la velocidad. La temporada 2026 de la IndyCar Series arranca motores con el espectacular Grand Prix de St. Petersburg, una de las citas más vibrantes del calendario que combina la exigencia de un circuito callejero con el paisaje costero de Florida con el mexicano Patricio ‘Pato’ O´Ward en la parrilla.

Entre las figuras más esperadas se encuentra el piloto, quien se ha consolidado como uno de los más audaces y carismáticos de la parrilla, llevando siempre consigo la bandera de México y el apoyo de miles de aficionados que ven en él a un serio contendiente al título.

Arrow McLaren trae de vuelta al corredor mexicano. (REUTERS/Raquel Cunha)

El camino de Pato O’Ward hacia la gloria en 2026

Tras un 2025 de claroscuros donde terminó como subcampeón de la serie, Pato llega a esta nueva campaña con una madurez renovada y un objetivo claro: no dejar escapar los “puntos fáciles”.

El piloto de Arrow McLaren ha sido enfático en sus declaraciones previas al inicio de temporada, señalando que la clave para vencer a rivales de la talla de Álex Palou será la consistencia y el control de daños en los días difíciles.

Con una estructura técnica fortalecida en su equipo y el hambre de revancha tras quedarse cerca de la gloria en las 500 Millas de Indianápolis el año pasado, O’Ward inicia este ciclo con la mira puesta en convertirse en el primer mexicano en levantar la Copa Astor.

Pato espera poder alcanzar el campeonato en la temporada 2026. (REUTERS/Jakub Porzycki)

GP de St. Petersburg: Horarios y dónde ver en México

La acción del fin de semana inaugural se llevará a cabo en las calles de St. Petersburg, Florida. Para los aficionados en territorio mexicano, la transmisión estará disponible a través de plataformas digitales y canales deportivos de suscripción que mantienen los derechos de la categoría para Latinoamérica.

¿Dónde ver en México?: La carrera se podrá seguir en vivo a través de Disney+ (Premium) y por el canal ESPN .

¿A qué hora?: La bandera verde para la carrera principal está programada para las 11:00 AM (tiempo del centro de México) de este domingo 1 de marzo.

Sede: Circuito callejero de St. Petersburg (1.8 millas y 14 curvas).

De cara a una temporada que podría ser histórica para el regiomontano, aquí te dejamos los próximos grandes premios que disputará O´Ward:

1 de marzo St. Petersburg (Florida) Callejero 7 de marzo Phoenix Raceway (Arizona) Óvalo 15 de marzo Arlington (Texas) Callejero 29 de marzo Barber Motorsports Park (Alabama) Permanente 19 de abril Long Beach (California) Callejero 9 de mayo Indianapolis Road Course (Indiana) Permanente 24 de mayo 110ª edición de las 500 Millas de Indianápolis Óvalo 31 de mayo Detroit (Michigan) Callejero 7 de junio World Wide Technology Raceway (Illinois) Óvalo 21 de junio Road America (Wisconsin) Permanente