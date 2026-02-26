Barcelona vs. Villarreal: ¿dónde y cuándo ver en México la Jornada 26 de LaLiga?

(REUTERS/Stringer)

El Barcelona recibe al Villarreal este sábado 28 de febrero en el Spotify Camp Nou, en partido correspondiente a la Jornada 26 de la LaLiga 2025/26.

El encuentro puede incidir directamente en la parte alta de la tabla en la recta final del campeonato.

El conjunto azulgrana llega tras recuperar el liderato luego de vencer 3-0 al Levante, mientras que el antecedente inmediato entre ambos también favorece a los catalanes.

Barcelona defiende el liderato en casa

(REUTERS/Bruna Casas)

El equipo blaugrana viene de imponerse 3-0 al Levante con goles de Bernal, Frenkie de Jong y Fermín, resultado que le permitió colocarse nuevamente en la cima tras la derrota del Real Madrid ante Osasuna.

En la primera vuelta, el 21 de diciembre de 2025, el Barca se impuso 0-2 en el Estadio de la Cerámica con anotaciones de Raphinha, de penalti, y Lamine Yamal. En aquel compromiso, Villarreal jugó con diez hombres desde el minuto 39 por la expulsión de Renato Veiga.

Ahora, en el Spotify Camp Nou, con capacidad para 99 mil 354 espectadores, el cuadro catalán buscará mantener la regularidad como local ante un rival que ya conoce su propuesta.

Horario y transmisión en México

El partido se disputará el sábado 28 de febrero de 2026 a las 16:15 horas (CET) en Barcelona.

En México, el encuentro podrá verse a las 09:15 horas (tiempo del centro) a través de SKY Sports.