México Deportes

Barcelona vs. Villarreal: ¿dónde y cuándo ver en México la Jornada 26 de LaLiga?

El duelo en el Camp Nou puede marcar el pulso de la recta final del campeonato español

Guardar
(REUTERS/Stringer)
(REUTERS/Stringer)

El Barcelona recibe al Villarreal este sábado 28 de febrero en el Spotify Camp Nou, en partido correspondiente a la Jornada 26 de la LaLiga 2025/26.

El encuentro puede incidir directamente en la parte alta de la tabla en la recta final del campeonato.

El conjunto azulgrana llega tras recuperar el liderato luego de vencer 3-0 al Levante, mientras que el antecedente inmediato entre ambos también favorece a los catalanes.

Barcelona defiende el liderato en casa

(REUTERS/Bruna Casas)
(REUTERS/Bruna Casas)

El equipo blaugrana viene de imponerse 3-0 al Levante con goles de Bernal, Frenkie de Jong y Fermín, resultado que le permitió colocarse nuevamente en la cima tras la derrota del Real Madrid ante Osasuna.

En la primera vuelta, el 21 de diciembre de 2025, el Barca se impuso 0-2 en el Estadio de la Cerámica con anotaciones de Raphinha, de penalti, y Lamine Yamal. En aquel compromiso, Villarreal jugó con diez hombres desde el minuto 39 por la expulsión de Renato Veiga.

Ahora, en el Spotify Camp Nou, con capacidad para 99 mil 354 espectadores, el cuadro catalán buscará mantener la regularidad como local ante un rival que ya conoce su propuesta.

Horario y transmisión en México

El partido se disputará el sábado 28 de febrero de 2026 a las 16:15 horas (CET) en Barcelona.

En México, el encuentro podrá verse a las 09:15 horas (tiempo del centro) a través de SKY Sports.

Temas Relacionados

Barcelona FCVillarreal CFLaLigamexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Xolos vs Pumas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 8 de la Liga Mx

El club universitario busca mantener el invicto y asechar al liderato general, el cual de momento le pertenece a Chivas

Xolos vs Pumas: cuándo y

Chito Vera y David Martínez: a qué hora y dónde ver al mexicano contra el ecuatoriano fanático del América en la UFC

El ecuatoriano no dejó pasar la oportunidad de rendirle tributo a su compatriota quien falleció en el futbol árabe

Chito Vera y David Martínez:

Querétaro vs. Santos: ¿cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026?

La Corregidora será escenario de un partido clave para dos equipos que necesitan sumar para no rezagarse

Querétaro vs. Santos: ¿cuándo y

Cuándo y dónde ver el sorteo por los octavos de final de la UEFA Champions League en México

Este viernes conoce el camino de cada uno de los equipos rumbo a la final que se llevará a cabo en Budapest el próximo 30 de mayo

Cuándo y dónde ver el

Javier Aguirre pone en duda si los mexicanos lesionados en Europa llegarán al Mundial 2026

El técnico del Tri viajará a Europa para evaluar a cinco jugadores lesionados cuya recuperación mantiene en suspenso su presencia en la Copa del Mundo 2026

Javier Aguirre pone en duda
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU acusa de narcoterrorismo a

EEUU acusa de narcoterrorismo a ‘La Rana’, líder del Cártel de Sinaloa en Baja California

2 mil pesos por cada “halcón”, así pagaba El Mencho a sicarios del CJNG

La presidenta de México hace llamado a aseguradoras de comercios y automovilistas afectados por operativo contra ‘El Mencho’

Reportan situación de riesgo en Matamoros, Tamaulipas: Defensa despliega operativo

Revelan la “narconómina” millonaria de ‘El Mencho’, presuntos sobornos apuntan a GN y militares

ENTRETENIMIENTO

María Victoria cumple 103 años:

María Victoria cumple 103 años: la actriz que desafió a la liga de la decencia y revolucionó la sexualidad en escena

Centro de Capacitación Cinematográfica Chapultepec abre su primera convocatoria 2026: cursos, requisitos y día de registro

Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena

Tacos del Malilla: dónde está el restaurante viral y cuál es el menú

Gala Montes evitó hablar de la pelea cancelada entre Alana Flores y Samadhi Zendejas rumbo al Supernova 2026: “No tengo nada que decir”

DEPORTES

Xolos vs Pumas: cuándo y

Xolos vs Pumas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 8 de la Liga Mx

Chito Vera y David Martínez: a qué hora y dónde ver al mexicano contra el ecuatoriano fanático del América en la UFC

Querétaro vs. Santos: ¿cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026?

Cuándo y dónde ver el sorteo por los octavos de final de la UEFA Champions League en México

Javier Aguirre pone en duda si los mexicanos lesionados en Europa llegarán al Mundial 2026