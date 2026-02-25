México Deportes

Ella es la jugadora amiga de Christian Ebere en Cruz Azul: “Mi hermano”

La conexión forjada en selecciones africanas fortalece la vida interna y la diversidad en el vestuario cementero

Christian Ebere debutó con Cruz
Christian Ebere debutó con Cruz Azul en el partido contra Toluca (X@CruzAzul)

La llegada de dos refuerzos nigerianos a Cruz Azul ha marcado el inicio de una historia que trasciende el ámbito deportivo. Christian Ebere, delantero de 27 años, y Uchenna Kanu, atacante de 28, se integraron al club de la Ciudad de México en enero de 2026. Ambos comparten no solo la camiseta, sino una amistad que se remonta a sus días en la selección de Nigeria, una relación que ahora cobra relevancia en el entorno celeste.

La conexión entre Ebere y Kanu no surgió con su llegada a La Noria, ni depende únicamente del trabajo en el campo. Antes de incorporarse a La Máquina, ambos ya mantenían una relación consolidada, construida durante sus procesos en la selección nacional de Nigeria y reforzada por el interés mutuo en sus trayectorias futbolísticas. Esta cercanía quedó de manifiesto recientemente en redes sociales, donde compartieron una fotografía juntos en un contexto informal, lo que subraya el valor de los vínculos personales fuera del vestuario.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Toluca v Cruz Azul - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - February 7, 2026 Cruz Azul's Osinachi Ebere falls down during the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Refuerzos nigerianos que fortalecen a Cruz Azul

Los dos futbolistas fueron presentados como refuerzos en enero de 2026, en el marco de una apuesta institucional por fortalecer tanto el equipo masculino como el femenino. Christian Ebere llegó con la responsabilidad de aportar potencia ofensiva bajo la dirección de Nicolás Larcamón.

Por su parte, Uchenna Kanu se integró en un rol protagónico al plantel dirigido por Diego Testas en la rama femenil. La llegada coincidente de ambos jugadores no formó parte de una estrategia planificada, pero su presencia simultánea generó interés entre compañeros y aficionados.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Toluca v Cruz Azul - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - February 7, 2026 Cruz Azul's Osinachi Ebere in action REUTERS/Eloisa Sanchez

Un pasado compartido desde la selección de Nigeria

La amistad entre Ebere y Kanu se remonta a las concentraciones y torneos con la selección de Nigeria, donde mantuvieron contacto pese a participar en sus respectivas ramas, masculina y femenina. Ambos han seguido de cerca el desarrollo profesional del otro, tanto en equipos de África como de Europa.

Ese vínculo de confianza se trasladó con ellos a México, donde funciona como una red de apoyo cultural y emocional clave para su adaptación.

Influencia dentro y fuera de la cancha en Cruz Azul

El impacto de ambos jugadores en La Noria va más allá de lo futbolístico. En el equipo dirigido por Larcamón, Christian Ebere suma ya una asistencia y se ha ganado la confianza del cuerpo técnico.

Mientras tanto, Uchenna Kanu se perfila como titular en el cuadro de Testas y acumula tres goles en las primeras jornadas del torneo femenino, consolidándose como una pieza clave en el ataque.

Fuera del campo, la relación entre Ebere y Kanu ha creado un ambiente positivo que fomenta la unidad y la integración de otros extranjeros en el club. Las publicaciones en redes sociales que recogen estos momentos, muestran una faceta más humana y cercana de ambos futbolistas.

Uchenna Kanu y Michaela Abam
Uchenna Kanu y Michaela Abam encabezan la lista de refuerzos de la Máquina para la siguiente temporada. (Infobae México: Jovani Pérez)

Antecedentes de jugadores africanos en el club

La presencia de futbolistas africanos en Cruz Azul continúa siendo poco común. Con la incorporación de Christian Ebere, ya son tres los jugadores varones africanos que han vestido la camiseta celeste: el primer antecedente fue el ghanés James Owusu-Ansah en 1997 y el segundo, el camerunés Achille Emaná, quien estuvo en el plantel campeón de Concachampions en 2014.

