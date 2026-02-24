México Deportes

Por esta razón Gilberto Mora podría perderse el Mundial 2026

El delantero de Xolos de Tijuana se enfrenta a una decisión médica que comprometería su participación con la Selección Mexicana

Por esta razón Gilberto Mora podría perderse el Mundial 2026 (REUTERS)

La situación médica de Gilberto Mora podría dejarlo fuera del Mundial 2026. El jugador de Xolos de Tijuana enfrenta una lesión cuyo tratamiento requeriría una cirugía, escenario que lo pondría fuera de la convocatoria final de la Selección Mexicana.

Mora sufre una pubalgia identificada a principios de año, durante las primeras jornadas del Clausura 2026 de la Liga MX. Las molestias aparecieron en los partidos amistosos disputados ante Panamá y Bolivia, lo que llevó a su exclusión de la convocatoria tras la correspondiente revisión médica.

Antes de unirse a la selección, ya había quedado fuera del encuentro de la Jornada 2 frente a Querétaro. En la tercera fecha ante San Luis no logró completar el partido, lo que supuso su última aparición oficial con Xolos. Desde ese momento, no ha retomado la actividad competitiva.

¿Qué pasa con Gilberto Mora?

El delantero de Xolos de Tijuana se enfrenta a una decisión médica que comprometería su participación con la Selección Mexicana (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Este lunes 23 de febrero, el periodista Alberto Bernard informó en un programa de Récord que Morita consultó a diferentes médicos para analizar su situación, en especial por la proximidad del Mundial 2026. Luego de un análisis respaldado por cinco especialistas consultados en México y Estados Unidos, concluyeron que Gil Mora necesitaría una cirugía.

Si opta por la intervención, el tiempo de recuperación necesario comprometería su presencia con la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo. Los exámenes realizados por los médicos del club, el cuerpo médico de la Selección y especialistas en San Diego, Santa Clara y Pittsburgh coincidieron en la recomendación de la cirugía. Esta unánime valoración médica evidencia la gravedad de la lesión y descarta la recuperación únicamente con reposo.

En caso de confirmarse su baja, México perdería a uno de sus talentos emergentes en la justa mundialista. El estado físico del jugador se suma a la lista de preocupaciones en un ciclo en el que las lesiones han afectado la conformación definitiva del plantel.

En las próximas semanas, la decisión médica que tome Gilberto Mora y su entorno será determinante para definir si continúa su temporada y mantiene vivo el objetivo de disputar el torneo más esperado del fútbol mexicano.

En las próximas semanas, la decisión médica que tome Gilberto Mora y su entorno será determinante para definir si continúa su temporada (TW Liga MX)

Proceso de evaluación médica de Gilberto Mora

Ante la situación, el futbolista buscó la opinión de diferentes especialistas. Todos coincidieron en que el procedimiento quirúrgico es la única alternativa definitiva para superar la pubalgia.

El entorno cercano de Mora, compuesto por familiares y personal médico, evalúa cuidadosamente los riesgos de una intervención quirúrgica, teniendo en cuenta que el Mundial iniciará en menos de seis meses. La decisión no es sencilla, ya que involucra tanto motivos deportivos como personales para el jugador.

La postura del club y el entorno de Gilberto Mora

La directiva y el cuerpo técnico de Xolos de Tijuana han dado prioridad a la recuperación integral de Mora antes que a una reincorporación anticipada a la competencia. El entrenador Sebastián Loco Abreu expresó: “Los médicos ya mandaron el informe, sigue su proceso de recuperación y vamos a ir día a día hacia su evolución, hasta que entendamos con la parte médica de que ya puede sumarse a los entrenamientos, pero no hay fechas…”.

El club no ha establecido plazos para su regreso y reconoce tanto el valor del mediocampista como los riesgos de apresurar el proceso. Esta postura es compartida por el círculo cercano de Gilberto Mora, que sigue de cerca su evolución.

En la última semana, el jugador estuvo ausente en el partido contra Toluca, disputado en el estadio Nemesio Diez. La incertidumbre sobre su futuro inmediato también impacta en los aficionados, ya que el mediocampista ha sido considerado una de las apuestas jóvenes de la Selección Mexicana.

