Messi recuerda la controversia con Canelo Álvarez y desmiente problemas con los mexicanos: “La verdad es que nada que ver”

Leonel Messi volvió a recordar el “ataque” por parte de Saúl “Canelo” Álvarez en la Copa del Mundo de Qatar 2022. En una reciente entrevista, el fenómeno argentino recordó con gracia aquel momento incómodo que vivió luego de que el boxeador mexicano arremetiera contra él en redes sociales.

Todo comenzó cuando terminó el partido entre la Selección Mexicana y la Albiceleste, después del encuentro se viralizó un video del 10 “pateando” la playera tricolor en el piso del vestuario. Tal acción causó que Canelo se fuera contra Messi en redes sociales.

“Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, escribió Canelo en sus redes sociales.

Messi recuerda momento incomodo con Canelo y descarta problemas con mexicanos

En entrevista con el podcast Miro de Atrás, Messi abordó la polémica que surgió durante el Mundial de Qatar 2022. En declaraciones al podcast, el futbolista explicó que la situación fue malinterpretada y que no existió ninguna intención de faltar el respeto.

“Ahí empieza la bronca un poco de los mexicanos conmigo y la verdad es que nada que ver. Es una situación normal de cualquier partido, cualquier vestuario. Creo que era de Guardado la camiseta. Vos te sacas la camiseta y la pones ahí, está toda transpirada, yo también me la saco y la tiro ahí. Yo nunca tuve problema ni mucho menos”, relató el capitán de la selección argentina.

La controversia se amplificó cuando el boxeador mexicano expresó su molestia en redes sociales, acusando a Messi de haber ofendido a México. Messi insistió en que el gesto carecía de intencionalidad y que se trató de un acto habitual tras un partido.

En la plática el argentino habló sobre dos momentos importantes en la historia de ambas selecciones en un mundial. (Captura de video)

La rivalidad entre México y Argentina

A lo largo de varias décadas, las Selecciones de México y Argentina han protagonizado encuentros que han despertado debates sobre la existencia de una verdadera rivalidad futbolística. Aunque distintos sectores de la afición y la prensa han sugerido que existe una competencia directa, la evidencia en el terreno de juego apunta a una tendencia clara.

Los antecedentes muestran que el conjunto argentino ha mantenido una marcada superioridad en los partidos disputados contra México, tanto en competiciones oficiales como en amistosos internacionales.

¿Qué sigue para Canelo Álvarez?

Aunque Saúl ya tiene una fecha establecida para su regreso al cuadrilátero (12 de septiembre de 2026), todavía permanece en secreto la identidad de su próximo oponente. Sin embargo, cabe señalar que las posibilidades para el boxeador tapatío son limitadas.

La salida de Crawford dejó vacantes todos los títulos disponibles. A pesar de este escenario, el nombre que surge con más fuerza como posible rival de Canelo es Christian Mbilli, quien recibió el reconocimiento de campeón mundial por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) después de que no se concretara la pelea frente al británico Hamzah Sheeraz.