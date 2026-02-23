Pánico en el Necaxa vs Querétaro Femenil: reportan supuestas detonaciones cerca del Estadio Victoria

Reportan supuestas detonaciones de armas de fuego al exterior del Estadio Victoria en el Necaxa vs Querétaro Femenil (YouTube/ LIGA BBVA MX FEMENIL)

El partido entre el club Necaxa y Querétaro de la Liga MX Femenil, en el Estadio Victoria de Aguascalientes, fue suspendida temporalmente por presuntas detonaciones en las inmediaciones del inmueble, lo que generó momentos de tensión y activó el protocolo de seguridad.

Al inicio del segundo tiempo, la árbitra detuvo las acciones y pidió a ambos equipos el resguardo, por lo que se dirigieron a los vestidores; las jugadoras así como el cuerpo arbitral y asistentes fueron replegados para su resguardo. Y es que, en la transmisión se escucharon ruidos similares a explosiones, lo que generó alarmar.

En el contexto de seguridad nacional que se vive en México este 22 de febrero tras el operativo donde murió Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los estruendos causaron pánico entre los asistentes.

Reportan supuestas detonaciones en el Estadio Victoria, en Aguascalientes, durante el Necaxa vs Querétaro Femenil

Reportan supuestas detonaciones en el Necaxa vs Querétaro Femenil (YouTube/ LIGA BBVA MX FEMENIL)

Imágenes de la transmisión y videos difundidos en redes sociales muestran cómo la silbante detuvo el juego de inmediato, se apreció que las futbolistas abandonaron el campo para dirigirse a la zona de bancas y vestidores. En el audio se registra un estruendo, aunque hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial el origen o la naturaleza de ese sonido.

En respuesta al suceso, se implementó el protocolo de seguridad con la finalidad de proteger la integridad de las personas en el recinto. El juego se detuvo alrededor de unos 15 minutos, jugadoras y oficiales permanecieron fuera del terreno de juego hasta que la situación fue considerada bajo control. El partido finalmente se reanudó y concluyó sin más interrupciones ni novedades relevantes.

Al finalizar el encuentro, ni el Club Necaxa ni la Liga MX Femenil emitieron un comunicado o reporte oficial sobre lo ocurrido fuera del estadio. Se mantiene la expectativa ante la posibilidad de que se difundan detalles adicionales mientras las autoridades y organizaciones deportivas monitorean incidentes similares en lo que resta de la jornada.

Operativo donde se abatió a “El Mencho” provocó la suspensión de partidos y conciertos en Jalisco

(X: Liga Mx Femenil)

Este domingo 22 de febrero se registró una oleada de violencia nacional tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. En diversos estados se cancelaron o reprogramaron otros eventos deportivos relevantes, como el Clásico Nacional Femenil Chivas vs América, juego que se iba a realizar en el Estadio Akron.

También, la Liga MX suspendió el partido entre Querétaro y FC Juárez, que debía disputarse en el Estadio Corregidora, debido a la situación de inseguridad generada tras la muerte de “El Mencho”. Esta medida forma parte de una ola de cancelaciones que afecta al deporte mexicano luego del operativo que culminó con el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un hecho que alteró múltiples actividades en distintas disciplinas y entidades federativas.