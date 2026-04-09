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Ginny Hoffman rompe el silencio sobre su crisis laboral y pide regresar a la televisión

Tras años de escasa presencia en pantalla, la actriz atribuye la falta de trabajo a la reacción negativa en redes tras su denuncia pública contra su expareja

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Portada Ginny Hoffman
Tras años de escasa presencia en pantalla, la actriz atribuye la falta de trabajo a la reacción negativa en redes tras su denuncia pública contra su expareja. (Foto: @oscarponcemx)

La actriz Ginny Hoffman expone las dificultades que enfrenta para conseguir trabajo en televisión, en medio de un periodo donde su carrera se ha visto afectada por controversias personales y la influencia de las redes sociales. Hoffman dirigió un mensaje público a los productores, solicitando nuevas oportunidades para volver a la pantalla chica y dejar atrás un periodo de escasas apariciones.

En sus declaraciones recientes, la actriz reconoce que la disminución de proyectos en su carrera coincide con la polémica que desata la denuncia que hace en 2020 contra su expareja Héctor Parra. Hoffman asegura que desde ese momento, “las puertas se me cerraron”, y atribuye a la reacción en redes sociales el endurecimiento de su situación laboral.

(Foto: Instagram @ginnyhoffman_)
Ginny Hoffman sostiene que la influencia de las redes sociales en la industria del entretenimiento limita su regreso a proyectos estelares y pide a los productores reconsiderar su trayectoria.

Ginny Hoffman señala que la percepción en redes sociales condiciona el trabajo en televisión

La actriz considera que la industria del entretenimiento se rige cada vez más por lo que ocurre en plataformas digitales. “En el medio hoy en día se dejan llevar mucho por las redes”, afirmó. Señala que los ataques que recibe en estos espacios influyen directamente en la decisión de los productores sobre a quién emplear, lo que limita sus opciones de trabajo.

Hoffman detalla que, tras la telenovela “Sueño de Amor” con el productor Juan Osorio, su presencia en televisión se reduce de forma notoria. “Fue la novela Sueño de Amor con Juan Osorio y después de eso estuve haciendo varios capítulos de Como dice el dicho”, explicó. Desde entonces, su actividad se concentra en participaciones esporádicas en eventos privados, presentaciones en comunidades y colaboraciones como conductora o cantante.

Durante la conversación en la que expuso su situación, la actriz insistió en su disposición para retomar proyectos en televisión. Ginny Hoffman expresó abiertamente su interés por volver a trabajar de manera constante y destaca que su experiencia y trayectoria en telenovelas pueden aportar al medio, siempre que reciba una nueva oportunidad.

Alexa Hoffman y Ginny Hoffman - México 9 de marzo
La actriz asegura que la polémica derivada de su denuncia contra Héctor Parra en 2020 impacta de forma directa en las oportunidades laborales que recibe dentro de la televisión.(Instagram/@alexaa.hoffman)

“Mer gustaría ser de esas villanas, reales (...) No sean agchos, háblenme”, expresó.

Ginny Hoffman y Héctor Parra protagonizan uno de los casos mediáticos más polémicos en la industria del entretenimiento en México. En 2020, Hoffman denunció públicamente a Parra, su expareja, por presunto abuso de su hija Alexa Parra. La acusación desató una intensa cobertura mediática y una ola de reacciones en redes sociales. Actualmente Parra enfrenta un proceso judicial y sostiene su inocencia, mientras que Hoffman recibe apoyo y críticas divididas entre el público. El caso puso en el centro la discusión sobre violencia familiar, la exposición de figuras públicas y el papel de los medios en este tipo de denuncias.

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