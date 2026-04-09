Emiliano Aguilar y Majo Aguilar reavivan rumores de colaboración tras emotivo reencuentro

El reencuentro entre los cantantes desató especulaciones sobre un posible dueto. (Captura de pantalla @majo_aguilar)

El reciente reencuentro entre Emiliano Aguilar y su prima Majo Aguilar genera expectativa entre seguidores de los cantantes. A través de redes sociales, los dos primos compartieron momentos juntos y reavivaron rumores sobre una posible colaboración musical, aunque hasta ahora no hay confirmación de un proyecto en conjunto.

En una serie de fotografías publicadas en Instagram, Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, aparece acompañado de Majo Aguilar durante una reunión familiar. Las imágenes muestran a ambos sonrientes y abrazándose con el brazo, mientras disfrutan una bebida sobre la mesa. En el mensaje que acompaña las imágenes, Emiliano escribe: “Tanto tiempo sin vernos, te quiero un ch*ng* prima, Majo Aguilar. Aquí ando a la orden”.

En redes sociales, Emiliano Aguilar publicó imágenes junto a su prima Majo. (Captura de pantalla @emiliano_aguilar.t)

La relación entre Majo y Emiliano se mantiene cercana, a pesar de las controversias que rodean a la familia. La cantante ha evitado involucrarse en los conflictos entre su tío Pepe Aguilar y sus primos, sobre todo después de que surgieran rumores sobre una supuesta rivalidad artística con su prima, Ángela Aguilar. En 2025, al ser cuestionada por la relación entre Emiliano y Pepe, Majo respondió: "Esos temas para mí son en privado (...) Yo lo único que deseo es amor para todos y siempre he dicho, puro amor y que todo esté bonito. A todos los quiero mucho, quiero que todo esté bonito, que todos estemos bien“.

La posibilidad de una colaboración musical entre Emiliano y la hija de Antonio Aguilar ha sido tema de conversación entre ambos. El rapero ha expresado admiración por su prima y reconoció en diversos la influencia positiva que ha tenido en su carrera. Emiliano destacó: "Mi prima se la rifa machín. Ella para mí es una chngn* y la neta ella fue mi inspiración para soltarme en el rap, porque ella se aventó sola y yo también me lo aventé solo, sin ayuda de nadie“.

Por su parte, Majo confirmó en 2025 que la idea de un dueto ya había sido discutida abiertamente. "Un dueto con Emiliano sí estaría muy bueno, lo hemos pensado, lo hemos platicado“.

En diversas ocasiones, Emiliano y Majo Aguilar han expresado admiración mutua. (Captura YT: Pepe Aguilar)

A pesar de los rumores y especulaciones, Emiliano Aguilar y Majo Aguilar buscan fortalecer su relación familiar y profesional. El reciente encuentro evidencia un vínculo que trasciende los conflictos públicos y resalta el apoyo mutuo entre los dos integrantes de la dinastía Aguilar. Las palabras y gestos compartidos en redes sociales alimentan la expectativa sobre un posible proyecto musical conjunto, mientras ambos continúan desarrollando sus carreras de manera independiente.

Cabe recordar que Majo Aguilar es hija de Antonio Aguilar hijo y sobrina de Pepe Aguilar. Destaca por su estilo dentro de la música regional mexicana y ha consolidado su carrera con sencillos propios y homenajes a su familia. Mientras que Emiliano Aguilar es el hijo mayor de Pepe Aguilar. Aunque ha estado en el ojo público por temas familiares, recientemente se ha enfocado en la música, explorando géneros como el rap y mostrando interés en proyectos personales. Ambos mantienen una relación cercana y comparten el legado familiar en la industria musical.