Cazzu esquiva trabas de Nodal y obtiene visa para su hija previo a su gira Latinaje en EEUU

Cazzu le habría ganado batalla judicial a Nodal. (Instagram)

La batalla legal y mediática que han librado Cazzu y Christian Nodal por la custodia y movilidad de su hija Inti ha dado un giro decisivo, pues supuestamente la cantante argentina habría logrado obtener la visa estadounidense para su hija, lo que le permitirá iniciar su esperada gira Latinaje por Estados Unidos acompañada de la menor.

La resolución judicial y migratoria llega tras meses de tensiones, negativas y gestiones legales, y representa una victoria clave en la vida personal y profesional de la “jefa del trap”.

¿Qué se sabe del caso?

La coincidencia entre los elogios de Christian Nodal y Cazzu hacia Yailin La Más Viral encendió las redes. (Captura de pantalla/Cuartoscuro)

La situación migratoria de Inti estuvo en duda durante semanas debido a que, según la ley argentina, la autorización del padre era indispensable para tramitar la visa y permitir que la menor viajara fuera del país.

Según el periodista periodista Javier Ceriani, Nodal reiteradamente se habría negado a firmar el permiso, lo que orilló a Cazzu a recurrir de nuevo a la vía judicial, primero para renovar su pasaporte y luego para la emisión de su visa.

“En días llega Cazzu a Estados Unidos y ya le aceptaron la visa a Cazzu para entrar a los Estados Unidos. Cazzu tiene vía libre para ingresar a Miami, su primera parada en los Estados Unidos. Ella e Inti y todo su equipo, su pareja, su novio, por supuesto, el bailarín, si es que ya formalizó. Y bueno, el otro bailarín y el otro, todo lo que el equipo, no sé si vendrá la mamá, si vendrá, obviamente su equipo. Es un tour grande, es un tour fuerte. Mucha gente va a estar aquí trabajando en Estados Unidos de Live Nation, la compañía que la trae. Pero ya me confirmaron que la visa para Cazzu Inti está aceptada”.

Con los documentos migratorios en regla, Cazzu arrancará su Latinaje Tour 2026 en Estados Unidos, con fechas confirmadas que inician el 23 de abril en Chicago y continúan en ciudades clave como Miami, California, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York y Houston, hasta el 21 de mayo.

Ley Cazzu

La “Ley Cazzu” avanza en México con propuestas en Oaxaca y Michoacán. (Anayeli Tapia/Infobae)

Por otro lado, el conflicto entre Cazzu y Nodal trasciende lo mediático y se ha convertido en catalizador para iniciativas legislativas en México y Argentina.

La llamada “Ley Cazzu”, ya presentada en los congresos de Michoacán y Oaxaca y respaldada por organizaciones civiles y feministas, busca que el consentimiento de uno solo de los padres sea suficiente para que un menor pueda salir del país, especialmente cuando el otro progenitor no cumple con sus responsabilidades o está ausente. En Argentina, la petición ciudadana en Change.org superó las 33 mil firmas bajo el lema “Libertad con nuestros hijos”.

El objetivo de esta legislación es evitar que uno de los padres utilice los permisos legales como una forma de control o bloqueo, afectando la movilidad y el bienestar de los menores.

En paralelo, Christian Nodal mantiene una demanda contra Cazzu para evitar la exposición mediática de Inti en redes sociales y medios, con el argumento de proteger la privacidad de la menor hasta que sea mayor de edad. Esta postura ha sido criticada ampliamente, ya que fue Nodal quien, tras el nacimiento de Inti, mostró primero el rostro de la niña en sus redes sociales.

La demanda también involucra la definición formal de acuerdos sobre la crianza, el bienestar y los aspectos económicos de la menor, aspectos que Cazzu ha declarado que no han sido justos ni suficientes según la ley. El caso sumó aún más polémica cuando la madre de Nodal, Cristy Nodal, borró todas las imágenes que tenía con su nieta en redes sociales tras la presión mediática y legal.