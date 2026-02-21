Shaquille O’Neal se convierte en “Shaquille González” y comparte ring con figuras del CMLL

Durante su visita, Shaquille O’Neal se lució con luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre y mostró una simpatía desbordante, emocionando a fanáticos de todas las edades en la capital mexicana. (X/ @CMLL_OFICIAL)

La Ciudad de México vivió una jornada especial con la visita de Shaquille O’Neal, leyenda de la NBA y figura internacional. El exjugador llegó a la capital para presentar su nueva línea de tenis deportivos, reforzar su vínculo con la afición mexicana y sumergirse en las tradiciones locales.

O’Neal aprovechó el encuentro para reiterar el cariño que siente por el país y, con humor, se autodenominó “Shaquille González”, generando simpatía entre los presentes.

Shaq se autodenomina 'Shaquille González' y muestra su simpatía por la cultura mexicana, destacando su aprecio por el país y sus tradiciones. (Foto: Kirby Lee-USA TODAY Sports/File Photo)

Durante su estancia, O’Neal no sólo promocionó su calzado, sino que también convivió con aficionados, recibió obsequios y compartió momentos únicos con figuras de la lucha libre mexicana, demostrando que su conexión con México va mucho más allá del deporte.

Un lanzamiento pensado para el público mexicano

El motivo principal de la visita fue el lanzamiento de la línea de tenis “SHAQ”, una apuesta por el calzado deportivo accesible. O’Neal eligió México como punto de partida en América Latina, impulsado por su admiración por la cultura y el deseo de ofrecer productos de calidad a precios asequibles.

La colección “SHAQ” , disponible en tiendas como Coppel , ya superó las 100 mil unidades vendidas en el país desde 2024 .

Shaq recordó su infancia en San Antonio, Texas , donde creció rodeado de familias mexicanas y aprendió a valorar sus tradiciones.

Durante el evento, convivió con aficionados de todas las edades, escuchó historias personales y recibió regalos especiales, como balones y galletas.

Shaquille O’Neal visita Ciudad de México y presenta su nueva línea de tenis deportivos SHAQ, acercándose a la afición mexicana. (Instagram/ @shaq)

La dinámica permitió a los asistentes acercarse a su ídolo, tomarse fotos y llevarse un recuerdo de uno de los jugadores más emblemáticos del baloncesto.

Encuentro con la lucha libre mexicana

Uno de los momentos más destacados de la visita de Shaquille O’Neal fue el encuentro con luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL): Esfinge, Gran Guerrero y Kemalito.

O’Nea l mostró admiración por la tradición de la lucha libre y el simbolismo de las máscaras.

Los luchadores le dieron la bienvenida, permitiéndole conocer de cerca la energía y el espectáculo del pancracio nacional.

El intercambio fue celebrado por los asistentes y por el propio Shaq, quien se mostró fascinado por la cultura popular mexicana.

La reunión de Shaq con los luchadores Esfinge, Gran Guerrero y Kemalito celebró la conexión entre el baloncesto, la lucha libre y la afición mexicana. (X/ @CMLL_OFICIAL)

La inesperada reunión representó la unión de dos mundos que comparten la pasión de la afición mexicana.

Shaq y su mensaje para México

Más allá de la promoción comercial, la visita de Shaquille O’Neal fue una oportunidad para agradecer el apoyo de la afición mexicana. El exNBA participó en un Meet and Greet con fans seleccionados en redes sociales y reiteró su aprecio por el país.

“En México, mi verdadero nombre es Shaquille González ”, declaró con una sonrisa, reafirmando su cercanía con la cultura mexicana.

O’Neal expresó su deseo de seguir colaborando en proyectos deportivos y comerciales en el país, valorando el entusiasmo de sus seguidores.

La leyenda de la NBA presentó su nueva línea de tenis deportivos SHAQ, convivió con fanáticos de todas las edades y mostró cariño por la cultura nacional. (Instagram/ @shaq)

La visita de Shaquille O’Neal dejó claro que el deporte, la cultura y la admiración mutua pueden construir lazos duraderos entre figuras globales y el público mexicano.