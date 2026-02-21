México Deportes

NFL en México 2026: estos son todos los partidos que se han jugado en el país

México volverá a recibir un juego de temporada regular en 2026, ampliando una relación de casi cinco décadas entre la NFL y la afición nacional

Guardar
(Ilustración: Jesús Aviles)
(Ilustración: Jesús Aviles)

El regreso de la NFL a territorio mexicano ya tiene fecha marcada en el calendario. Tras tres años sin partidos oficiales en el país, la liga confirmó que volverá en 2026 con un duelo de temporada regular protagonizado por los San Francisco 49ers, con rival aún por definir.

El anuncio reactiva una historia que comenzó hace casi cinco décadas y que suma hasta ahora 12 encuentros disputados en México entre exhibiciones y juegos oficiales.

La cifra coloca al país como uno de los mercados internacionales más constantes para la liga, con el Estadio Azteca como sede central de esta relación que ha incluido partidos de pretemporada, el arranque de la NFL International Series y cinco compromisos oficiales de campaña regular.

Cinco partidos oficiales de temporada regular en México

(Kirby Lee-USA TODAY Sports)
(Kirby Lee-USA TODAY Sports)

El capítulo más relevante en la historia de la NFL en México comenzó el 2 de octubre de 2005, cuando el Estadio Azteca albergó el primer partido de temporada regular fuera de Estados Unidos.

En aquella ocasión, los Arizona Cardinals vencieron 31-14 a los San Francisco 49ers ante más de 100 mil asistentes, en un encuentro que marcó el inicio de la International Series.

Once años después, en 2016, el inmueble volvió a recibir un juego oficial con el Monday Night Football entre Oakland Raiders y Houston Texans, que terminó 27-20 a favor de los Raiders. En 2017, los New England Patriots derrotaron 33-8 a los Raiders en su visita a la Ciudad de México.

La lista continuó en 2019, cuando los Kansas City Chiefs superaron 24-17 a Los Angeles Chargers en un duelo cerrado. El partido oficial más reciente en el país se celebró en 2022, también en lunes por la noche, con victoria de los 49ers por 38-10 sobre los Cardinals.

Con esos cinco encuentros se cerró el ciclo más reciente de temporada regular en México, a la espera del compromiso programado para 2026.

Siete juegos de pretemporada y exhibición desde 1978

(Mexsport)
(Mexsport)

Antes de los partidos oficiales, México ya había sido escenario de duelos de exhibición. El primero se disputó en agosto de 1978, cuando Philadelphia Eagles y New Orleans Saints se enfrentaron en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Posteriormente, el país fue parte del programa American Bowl. En 1994, Dallas Cowboys y Houston Oilers jugaron en el Estadio Azteca en un partido que registró cifras récord de asistencia.

En 1996, Kansas City Chiefs derrotó a Dallas Cowboys en el Estadio Universitario de Monterrey. A ello se suman cuatro encuentros más de pretemporada en el Azteca: en 1997, Miami Dolphins venció 38-19 a Denver Broncos; en 1998, New England Patriots superó 21-3 a Dallas Cowboys; en 2000, Indianapolis Colts ganó 24-23 a Pittsburgh Steelers; y en 2001, Dallas Cowboys derrotó 21-6 a Oakland Raiders.

En total, México ha albergado 12 partidos de la NFL: siete de pretemporada o exhibición y cinco de temporada regular. La visita confirmada para 2026 ampliará esa cuenta y reanudará una historia que comenzó en 1978 y que ha tenido como principal escenario el Coloso de Santa Úrsula.

Temas Relacionados

NFL en MéxicoNFL2026mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Cabellera contra cabellera: CMLL hace oficial la guerra entre Ángel de Oro y Johnny Consejo

La Arena México será escenario de un choque definitivo tras semanas de provocaciones y polémica

Cabellera contra cabellera: CMLL hace

Yareli Acevedo lidera jornada dorada para mexico y firma doblete en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026

Con tres títulos en un solo día, México amplió su cosecha de oros en Santiago

Yareli Acevedo lidera jornada dorada

Raúl Jiménez ignora el paso perfecto de Chivas y deja mensaje claro: “El mejor equipo de México es el América”

El delantero del Fulham FC reafirmó su identidad azulcrema pese al gran momento que atraviesa Guadalajara en el Clausura 2026.

Raúl Jiménez ignora el paso

Tuca Ferretti acepta que se equivocó con la portería de Cruz Azul durante su etapa como entrenador

Tras la consolidación de Gudiño en el Clausura 2026 de la Liga MX, Ferretti reconoció que su manejo de la portería no fue el adecuado

Tuca Ferretti acepta que se

América Femenil anuncia la salida de Kiana Palacios previo al Clásico ante Chivas

La goleadora mexicana deja a las Águilas tras cinco años en la institución donde sólo ganó un título de liga

América Femenil anuncia la salida
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan prisión preventiva y fijan

Dan prisión preventiva y fijan nueva audiencia a dos presuntos extorsionadores del Mercado de Abastos en Mazatlán

Hallan otra cabeza humana en Hidalgo, la segunda en una semana

Asesinan a dos sujetos y abandonan sus cuerpos dentro de auto

Familiares aseguran que 8 de los 11 muertos en ataque de EU a presuntas “narcolanchas” eran de Nayarit

Un muerto y dos heridos por balacera en canchas de pádel de la Isla Musalá, en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Willie Colón en CDMX: la

Willie Colón en CDMX: la vez que ofreció un concierto gratis en el Zócalo con Celso Piña y Eddie Santiago

“Demasiado corazón”: el tema que Willie Colón hizo para una famosa telenovela mexicana

Freddy Ortega defiende a Maribel Guardia de Imelda Tuñón: “Es una dama, merece tranquilidad”

Shakira gratis en el Zócalo: ¿Quiénes podrían cantar con la estrella colombiana en CDMX?

Salma Hayek vuelve a su natal Veracruz vestida de jarocha y posa junto a Rocío Nahle

DEPORTES

Cabellera contra cabellera: CMLL hace

Cabellera contra cabellera: CMLL hace oficial la guerra entre Ángel de Oro y Johnny Consejo

Yareli Acevedo lidera jornada dorada para mexico y firma doblete en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026

Raúl Jiménez ignora el paso perfecto de Chivas y deja mensaje claro: “El mejor equipo de México es el América”

Tuca Ferretti acepta que se equivocó con la portería de Cruz Azul durante su etapa como entrenador

América Femenil anuncia la salida de Kiana Palacios previo al Clásico ante Chivas