NFL en México 2026: estos son todos los partidos que se han jugado en el país

(Ilustración: Jesús Aviles)

El regreso de la NFL a territorio mexicano ya tiene fecha marcada en el calendario. Tras tres años sin partidos oficiales en el país, la liga confirmó que volverá en 2026 con un duelo de temporada regular protagonizado por los San Francisco 49ers, con rival aún por definir.

El anuncio reactiva una historia que comenzó hace casi cinco décadas y que suma hasta ahora 12 encuentros disputados en México entre exhibiciones y juegos oficiales.

La cifra coloca al país como uno de los mercados internacionales más constantes para la liga, con el Estadio Azteca como sede central de esta relación que ha incluido partidos de pretemporada, el arranque de la NFL International Series y cinco compromisos oficiales de campaña regular.

Cinco partidos oficiales de temporada regular en México

(Kirby Lee-USA TODAY Sports)

El capítulo más relevante en la historia de la NFL en México comenzó el 2 de octubre de 2005, cuando el Estadio Azteca albergó el primer partido de temporada regular fuera de Estados Unidos.

En aquella ocasión, los Arizona Cardinals vencieron 31-14 a los San Francisco 49ers ante más de 100 mil asistentes, en un encuentro que marcó el inicio de la International Series.

Once años después, en 2016, el inmueble volvió a recibir un juego oficial con el Monday Night Football entre Oakland Raiders y Houston Texans, que terminó 27-20 a favor de los Raiders. En 2017, los New England Patriots derrotaron 33-8 a los Raiders en su visita a la Ciudad de México.

La lista continuó en 2019, cuando los Kansas City Chiefs superaron 24-17 a Los Angeles Chargers en un duelo cerrado. El partido oficial más reciente en el país se celebró en 2022, también en lunes por la noche, con victoria de los 49ers por 38-10 sobre los Cardinals.

Con esos cinco encuentros se cerró el ciclo más reciente de temporada regular en México, a la espera del compromiso programado para 2026.

Siete juegos de pretemporada y exhibición desde 1978

(Mexsport)

Antes de los partidos oficiales, México ya había sido escenario de duelos de exhibición. El primero se disputó en agosto de 1978, cuando Philadelphia Eagles y New Orleans Saints se enfrentaron en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Posteriormente, el país fue parte del programa American Bowl. En 1994, Dallas Cowboys y Houston Oilers jugaron en el Estadio Azteca en un partido que registró cifras récord de asistencia.

En 1996, Kansas City Chiefs derrotó a Dallas Cowboys en el Estadio Universitario de Monterrey. A ello se suman cuatro encuentros más de pretemporada en el Azteca: en 1997, Miami Dolphins venció 38-19 a Denver Broncos; en 1998, New England Patriots superó 21-3 a Dallas Cowboys; en 2000, Indianapolis Colts ganó 24-23 a Pittsburgh Steelers; y en 2001, Dallas Cowboys derrotó 21-6 a Oakland Raiders.

En total, México ha albergado 12 partidos de la NFL: siete de pretemporada o exhibición y cinco de temporada regular. La visita confirmada para 2026 ampliará esa cuenta y reanudará una historia que comenzó en 1978 y que ha tenido como principal escenario el Coloso de Santa Úrsula.