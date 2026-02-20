Josh Alexander llega a la Arena México con el objetivo de defender su corona de Maple Leaf Pro Wrestling ante Esfinge

El campeón canadiense encabeza la función tras oficializarse el acuerdo entre Maple Leaf Pro y la empresa mexicana. (Ilustración: Jovani Pérez)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) continúa ampliando su red internacional y este viernes presentará una función de alto perfil en la Arena México, donde uno de los focos principales estará puesto en el canadiense Josh Alexander.

Tras confirmarse recientemente el convenio entre el CMLL y Maple Leaf Pro Wrestling, Alexander pondrá en juego el Campeonato Mundial Canadiense ante el mexicano Esfinge, en un duelo que marcará un nuevo capítulo en la colaboración entre ambas empresas. El monarca llega como una de las figuras más reconocidas del circuito internacional y buscará demostrar su jerarquía en territorio mexicano.

Daniel García seguirá su rivalidad con Ángel de Oro. (CMLL / Diego Cedrix)

La cartelera también contará con talento de All Elite Wrestling. En el combate principal reaparecerán Johnny Consejo y Daniel García, quienes harán equipo con Ángel de Oro y Neón en un enfrentamiento de cuatro esquinas que promete alto ritmo y estrategia. La combinación de estilos internacionales y locales será uno de los atractivos de la noche.

Johnny Consejo vuelve a la Catedral de la Lucha Libre con el objetivo de triunfar. (CMLL)

En el sector femenil, la velada marcará el regreso de La Catalina a la denominada Catedral de la Lucha Libre, luego de superar una intervención quirúrgica. Acompañada por Kira y Akari, buscará imponerse ante Persephone, Dark Silueta y Olympia, en un duelo que reunirá a destacadas representantes de la división de Amazonas.

La Catalina por fin regresará a la acción. (CMLL / Diego Cedrix)

Akira buscará darle la victoria a las técnicas, mientras Perse a las rudas. (CMLL / Diego Cedrix)

La función abrirá con la primera fase del Torneo de Escuelas 2026, que se disputará bajo formato de eliminación directa en encuentros relámpago por parejas. Los combates programados son: Conquistador y Divino Dragón frente a Pantera Jr. y Psycotic; Cerebro Negro Jr. y Dominio contra Kimba y Tenochca; Camaleón Jr. y Karma I ante Black Warrior Jr. y Makará; Diamante Escarlata y Magnético frente a Estudiante Jr. y Feroz; Konjuro y Sombra Diabólica Jr. contra King Rex y Prometeo; así como Rey Pegasus y Tornado ante Engendro y Jay Ortega.

(CMLL / Diego Cedrix)

Sin embargo, la expectativa internacional se concentra especialmente en la defensa titular de Josh Alexander. Su presentación representa uno de los movimientos más relevantes dentro de la estrategia de expansión del CMLL, que en los últimos meses ha fortalecido vínculos con empresas extranjeras.

La Arena México será escenario de una función clave del CMLL marcada por la expansión internacional, con Josh Alexander defendiendo el Campeonato Mundial Canadiense ante Esfinge, la presencia de figuras extranjeras, el regreso de La Catalina y el arranque del Torneo de Escuelas 2026. (CMLL)

La Arena México será escenario de una noche donde convergerán campeonatos, regresos y nuevos talentos, pero el reflector principal apuntará al campeón canadiense, quien buscará salir con el cinturón en alto y consolidar el alcance global de la lucha libre profesional.