Australia en el Mundial 2026: fechas y horarios

El conjunto australiano forma parte del Grupo D

Todo lo que debes saber
Todo lo que debes saber de la Selección de Australia en el Mundial 2026. REUTERS/Issei Kato/File Photo

El conjunto de Australia en el Mundial 2026 sumará su sexta presencia consecutiva en la cita máxima del fútbol internacional.

El pase quedó asegurado tras una remontada por 2-1 frente a Arabia Saudita, un resultado que anuló la necesidad de repechaje y refuerza el objetivo de avanzar más allá de la fase de grupos.

Fase de grupos: rivales y calendario definido

El sorteo determinó que Australia compartirá el Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y el ganador del repechaje UEFA entre Eslovaquia-Kosovo y Turquía-Rumania.

Todos los partidos del equipo oceánico tendrán lugar en estadios de Estados Unidos y Canadá, con horarios ya establecidos tanto para la audiencia del centro de México como del este norteamericano.

El calendario de encuentros inicia el 12 de junio en el Estadio BC Place de Vancouver frente al rival procedente del repechaje UEFA (22:00 MX, 00:00 ET).

El siguiente compromiso será el 19 de junio contra Estados Unidos en el Estadio de Seattle (13:00 MX, 15:00 ET), y para cerrar la fase de grupos el 25 de junio ante Paraguay en el Estadio Bahía de San Francisco (20:00 MX, 22:00 ET).

Australia enfrentará a uno de
Australia enfrentará a uno de los anfitriones. Crédito obligatorio: Kyle Ross-Imagn Images

Australia en la historia de los Mundiales: trayectoria y curiosidades

Desde su ingreso a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) en 1961, Australia ha participado en seis fases finales, ocupando actualmente el puesto 26 del ranking FIFA.

El equipo avanzó a octavos de final en dos ocasiones: en Alemania 2006 y Qatar 2022, donde la eliminación llegó ante Argentina.

El historial mundialista incluye enfrentamientos recurrentes con futuros campeones: en 1974 ante Alemania Federal, en 2006 contra Italia, en 2018 frente a Francia y en 2022 ante Argentina.

La clasificación a 2026 llegó tras finalizar en el segundo puesto del Grupo C de las eliminatorias asiáticas, solo por detrás de Japón.

El trayecto incluyó victorias en amistosos contra Nueva Zelanda y una actuación destacada ante Canadá, aunque el cierre estuvo marcado por derrotas ante Venezuela y Colombia.

Australia ha participado en seis
Australia ha participado en seis fases finales. REUTERS/Thaier Al-Sudani/File Photo

México afinará su preparación con Australia como rival

Mientras tanto, el calendario de México rumbo al Mundial 2026 contempla un amistoso frente a Australia, además de duelos ante Ghana y Serbia, según la Federación Mexicana de Futbol.

El cuerpo técnico liderado por Javier Aguirre programó el inicio de la concentración el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, con la incorporación escalonada de futbolistas de la Liga MX y de ligas europeas.

México cerró el año previo con triunfos sobre Panamá y Bolivia, y buscará medirse ante rivales de distintas confederaciones en ocho partidos de fogueo antes de definir la nómina para el debut mundialista frente a Sudáfrica el 11 de junio.

El choque con Australia figura entre las pruebas clave para calibrar la capacidad táctica y física del plantel, en la recta final de cara al desafío de la FIFA.

