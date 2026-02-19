Ramón Morales pide a la ‘Hormiga’ González en la Selección Mexicana: “No porque sea joven no puede ir”

El exseleccionado mexicano considera que es un buen momento para darle oportunidad a la juventud. (Especial)

Ramón Morales, exjugador emblemático del fútbol mexicano, manifestó su apoyo total a la incorporación de Armando ‘Hormiga’ González, delantero de Chivas, en la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026.

El histórico volante estableció un paralelismo entre el presente del joven atacante y la experiencia previa de Andrés Guardado, quien fue convocado siendo muy joven y luego se consolidó como referente nacional, por lo que no es un acto desconocido para el Tri.

Nivel por encima de edad

Morales señaló que González atraviesa uno de sus mejores momentos en la Liga MX. Además, subrayó la importancia de que el futbolista mantenga el foco en su crecimiento profesional.

Según el exjugador, “él tiene que seguir haciendo lo que viene haciendo, ser un jugador en crecimiento, es joven, pero no porque sea joven no puede ir a Selección Nacional, tiene los méritos para hacerlo, pero él no tiene que hablar y tiene que enfocarse a trabajar en su equipo de la mejor manera y que ese trabajo lo lleve a decir que Armando González debe estar en la Selección”.

Armando “la Hormiga” González, delantero canterano de Chivas, cumplió uno de sus mayores sueños al debutar con la selección mexicana el 18 de noviembre durante el amistoso contra Paraguay en San Antonio, Texas, donde el cuadro tricolor cayó por marcador de 1-2 frente a los sudamericanos. Crédito: X: Chivas

El respaldo está basado en los méritos deportivos de González durante los últimos torneos de la liga local, principalmente luego de obtener el campeonato de goleo en el torneo Apertura 2025, y la premisa de que el rendimiento debe ser el criterio principal para integrar futbolistas al combinado nacional. Morales insistió en que el delantero debe “hacer su trabajo y que su trabajo sea el que hable”.

Un cambio generacional necesitado en la Selección

Recordó el caso de Guardado en 2006, cuando el entonces técnico Ricardo La Volpe lo convocó a pesar de su corta edad y las dudas que esto generó. Morales rememoró: “A mí me tocó que llevaran a Andrés Guardado jovencito. Lo lleva La Volpe y también había dudas, al final le vio potencial y no se equivocó, después vimos la gran carrera de Andrés”.

El presente de Armando González con Chivas es uno de los más destacados del Clausura 2026. El delantero suma cinco goles en las primeras seis jornadas, lo que lo coloca entre los máximos anotadores del torneo y confirma su condición de figura emergente en la liga. Desde el Apertura 2025 hasta el Clausura 2026, registra 17 goles en 24 partidos, consolidándose como el segundo mejor goleador sub‑23 del mundo.

La Volpe fue elogiado por arriesgarse a llevar a un joven Guardado a su primer mundial. (EFE/Bienvenido Velasco)

Su desempeño ha captado la atención dentro y fuera del fútbol mexicano, aumentando la expectativa sobre una posible convocatoria a la Copa del Mundo 2026. El entrenador Javier Aguirre ha seguido de cerca su evolución, y figuras destacadas como Mario Méndez han respaldado la proyección del joven atacante para integrarse a la Selección Mexicana.

La apuesta por González refuerza la base joven del conjunto nacional e impulsa la proyección de nuevos talentos que podrían representar a México en años venideros.