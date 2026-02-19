México Deportes

Jeremy Márquez se sincera y habla de lo que representa el partido entre Cruz Azul y Chivas: “Es un partido más”

La expectativa crece en Puebla donde los aspirantes a la cima buscarán reconfigurar el panorama del certamen

Jeremy Márquez-Soccer Football - Liga
Jeremy Márquez-Soccer Football - Liga MX - Quater Final - Second Leg - Cruz Azul v Guadalajara - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 30, 2025 Cruz Azul's Angel Marquez celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

El partido entre Cruz Azul y Chivas, primero contra segundo de la Liga MX, se presenta como el duelo más atractivo de la jornada del Clausura 2026.

En este contexto, Jeremy Márquez, mediocampista de La Máquina, compartió su perspectiva sobre el enfrentamiento, subrayando el impulso que ha dado al equipo la reciente victoria frente a Tigres.

El encuentro está programado para el sábado en el Estadio Cuauhtémoc. Cruz Azul intentará terminar con la racha perfecta de Chivas, que lidera la tabla con 18 puntos tras seis partidos disputados. Márquez definió este choque como una “medición directa de aspiraciones” y sostuvo que será clave para las intenciones de ambos equipos en el torneo.

Cruz Azul recibirá a Chivas
Cruz Azul recibirá a Chivas en la jornada 7 del Clausura 2026 (X/Chivas)

Jeremy Márquez se sincera y habla de lo que representa el Cruz Azul vs Chivas

La historia de Márquez ante Chivas despierta expectativas adicionales. Originario de Guadalajara y exjugador de Atlas, el mediocampista ha logrado goles importantes frente al Rebaño en instancias decisivas, el más reciente durante la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025. Aunque reconoce estos recuerdos, Márquez insiste en mantener la concentración en el presente del equipo y en sus responsabilidades actuales.

En relación con su desempeño en el mediocampo, Márquez indicó que su misión principal continúa siendo aportar al funcionamiento colectivo.

“Trato de hacer lo mismo de siempre... siempre voy con la mentalidad ganadora y de hacer un gol o ayudar al equipo más que nada”, expresó, restando importancia a la presión individual y priorizando los objetivos grupales.

Bajo la conducción de Nicolás Larcamón, Cruz Azul atraviesa uno de sus mejores momentos recientes. Márquez admitió que este partido representa una oportunidad para medir la evolución del plantel y consolidar sus aspiraciones de luchar por el título del Clausura 2026.

El director técnico Nicolás Larcamón
El director técnico Nicolás Larcamón felicita a Nicolás Ibáñez tras anotar el gol en el triunfo de Cruz Azul sobre Tigres. Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México. 15 de febrero de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Para el mediocampista, vencer a Chivas sería un “golpe de confianza” para todo el grupo, dada la condición de invicto del rival. Márquez destacó que conseguir un resultado positivo frente al líder del torneo fortalecería el ánimo y la seguridad del plantel de cara a la fase decisiva.

La visión y el momento de Márquez perfilan a Cruz Azul como un equipo decidido a desafiar el dominio de Chivas en el Clausura 2026 y a seguir dando pasos firmes en la lucha por el primer puesto.

¿Cómo llega la Máquina al partido contra Chivas?

El rendimiento reciente de Cruz Azul, posicionado actualmente en segundo lugar, marca una etapa de exigencia máxima para el conjunto cementero. El siguiente reto es enfrentar a unas Chivas de Guadalajara que llegan como líderes absolutos, con 18 puntos sobre 18 posibles. Este contexto convierte el enfrentamiento en una auténtica prueba de aspiraciones, donde ambos equipos buscarán validar su momento.

El equipo tapatío, dirigido por un cuerpo técnico que ha logrado mantener el paso perfecto en el torneo, se presenta como el conjunto a vencer. El invicto de Chivas no solo genera presión en sus adversarios, sino que también eleva el nivel de competitividad en la tabla general. La posibilidad de romper esa racha invicta añade un componente adicional de motivación para Cruz Azul.

