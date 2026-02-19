Este es el jugador que Javier Aguirre ya descartó para el Mundial 2026 por una lesión

Javier Aguirre descartó al primer jugador que no llegará al Mundial 2026 por lesión (REUTERS/Aris Martinez)

Javier Aguirre lanzó una advertencia contundente: ningún futbolista lesionado que no alcance su máximo nivel estará en la Selección Mexicana para el Mundial 2026. El entrenador fue enfático al señalar que solo serán considerados quienes estén completamente recuperados y estén jugando, sin excepciones para procesos de rehabilitación.

Tal revelación la realizó este 18 de febrero en conferencia de prensa, donde la Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó detalles de los últimos partidos de preparación que tendrá el Tri rumbo a la justa mundialista.

A 113 días de que empiece el torneo, dentro del combinado nacional hay preocupación por el número de jugadores que están lesionados y que estarían en duda para ser convocados, por ello el Vasco Aguirre ya tomó la decisión de descartar al primer jugador que no se recuperará a tiempo para ser convocado.

(Jovani Pérez / Infobae México)

Destacó que la Selección Mexicana no depende de un solo jugador y advirtió: “La Selección no es lugar para rehabilitar, es para jugar al cien por ciento, el que no esté al cien por ciento y jugando, no puede venir”.

Javier Aguirre descartó al primer jugador que no irá al Mundial 2026

Aguirre reconoció la situación compleja de Jesús Chiquete Orozco, por lo que señaló que es el primer jugador que no estará listo para el Mundial 2026:

“Chiquete, que ese sí, lamentablemente no creo que llegue, es una pena, pero... Sí, Rodrigo Huescas, que iré a verlo”, precisó.

El entrenador indicó que el cuerpo técnico mantiene vigilancia permanente mediante un “plan de atención integral” que involucra a nutriólogos, psicólogos, fisioterapeutas, médicos y preparadores físicos, enfocándose en jugadores que están en territorio nacional o juegan en el extranjero.

El técnico precisó que está siguiendo la evolución de los futbolistas afectados recientemente por lesiones o cirugías. Mencionó especialmente a Gilberto Mora, quien enfrenta un problema de pubalgia, Edson Álvarez, quien se sometió a una cirugía, Luis Romo también está con lesión y el equipo de la selección está en contacto para para conocer la gravedad de sus lesiones

“Estoy ocupado en la rehabilitación … ya son seis o siete con cirugías. Estuve la semana pasada con Gilberto Mora, que está atravesando un problema de pubalgia. A Luis Romo le llamé también para ver la magnitud de su lesión. Estamos de verdad muy pendientes de esta gente. No los abandonamos. Santiago Giménez también se reconoció de su lesión, tuvo que ser intervenido. Ahora Edson, que fue un contratiempo, finalmente un golpe en diciembre. Alexis Vega, que se hizo una limpieza de rodilla hace poco, precisamente para estar en la convocatoria final. (Luis) Chávez, que está en Moscú, está rehabilitando. Ya casi está el Chino Huerta”.

Edson Álvarez fue operado (IG/ @edsonnalvarez)

Aguirre fue claro al dirigirse al grupo de lesionados: “Mi mejor consejo para todos ellos, incluido Edson, es que piensen en su rehabilitación”. El objetivo central, explicó Aguirre, es evitar que lleguen al torneo jugadores que aún arrastren problemas físicos.

El seleccionador dejó claro el nivel de exigencia rumbo al Mundial 2026: portar la camiseta nacional exige plena aptitud y compromiso, y solo quienes cumplan con esos estándares podrán aspirar a formar parte de la selección mexicana.