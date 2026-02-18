Senado aprueba la creación de tres monedas conmemorativas para la Copa del Mundo 2026: cómo son y de cuánto es su valor

El Senado aprobó la creación de tres monedas conmemorativas al Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá (Crédito: Lina Gasca)

Tres nuevas monedas conmemorativas se sumarán al circulante mexicano tras la aprobación en el Senado de México de una iniciativa orientada a celebrar la próxima Copa del Mundo 2026, evento que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

La propuesta contempla la emisión de tres denominaciones: una de 25 pesos en oro, otra de 10 pesos en plata y una tercera de 20 pesos con aleación bimetálica. Así lo anunció el Senado a través de sus canales digitales, donde especificó los materiales y valores de cada pieza.

“México será el primer país en ser anfitrión por tercera ocasión de la Copa Mundial de la FIFA. En el marco de este importante evento, el Senado aprobó la creación de tres monedas conmemorativas que serán un recuerdo de esta justa deportiva. Conoce sus valores nominales”, publicó la página del Senado mexicano.

Senado aprueba la creación de tres monedas conmemorativas al Mundial 2026 (X@senadomexicano)

Con este esquema, las autoridades buscan garantizar tanto la integridad conceptual como la viabilidad práctica de la colección especial dedicada a la Copa del Mundo 2026.

¿Cuándo se podrán adquirir las monedas conmemorativas al Mundial?

Cabe señalar que hasta el momento no se han divulgado más detalles sobre el diseño final ni fechas específicas de lanzamiento para las nuevas monedas, pero la expectativa generada anticipa una respuesta positiva tanto de aficionados como de usuarios cotidianos.

Banco de México: atribuciones y plazos para los diseños

El Banco de México contará con la facultad de ajustar los motivos seleccionados para el reverso de las monedas en caso de que surjan impedimentos legales o técnicos antes del inicio de la acuñación. Esta medida otorga flexibilidad al proceso y garantiza que los diseños cumplan con los requisitos normativos y de producción.

El plazo para que las monedas empiecen a fabricarse será de 30 días naturales después de que se definan los diseños. La Casa de Moneda de México asumirá la responsabilidad de realizar los ajustes técnicos necesarios para materializar las piezas, siempre en conformidad con las directrices establecidas por el Banco de México y respetando las características esenciales de los motivos conmemorativos.

¿Cuándo empieza la Copa del Mundo 2026?

México y Sudáfrica serán los encargados de inaugurar la Copa del Mundo 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca). Ambas selecciones protagonizarán el primer duelo de una justa mundialista por segunda ocasión, pues cabe recordar que en 2010 ya se enfrentaron en la misma instancia.

Además de sus mejores en el plano estructural e interiores, el Coloso de Santa Úrsula también tendrá una modificación en su nombre. (Jovani Pérez)

El partido inaugural no solo marca el inicio de la competencia, sino que también revive recuerdos para aficionados de ambas naciones. La elección de México y Sudáfrica para abrir el certamen consolida una tradición de duelos relevantes en la historia reciente de la FIFA, y posiciona al país anfitrión en el centro de la atención internacional desde el primer minuto del torneo.