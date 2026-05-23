México

Maestros del SNTE aceptan aumento salarial del 9% propuesto por Sheinbaum: descartan protestas radicales

La presidenta de México dio a conocer el incremento salarial el Día de las Maestras y los Maestros

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SNTE acepta incremento salarial del 9% planteado por Sheinbaum. (Foto: SNTE)
SNTE acepta incremento salarial del 9% planteado por Sheinbaum. (Foto: SNTE)

Este 22 de mayo maestras y maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) celebraron la LX Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional, donde se dio a conocer la aceptación del aumento salarial presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cabe destacar que el pasado 15 de mayo, la presidenta de México anunció el incremento del 9% al salario de docentes, medida que fue planteada en reconocimiento al magisterio nacional:

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“Hemos hecho un gran esfuerzo para este aumento salarial, sé que, ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México y lo que podamos hacer por las y los maestros, lo vamos a hacer por agradecimiento permanente a ustedes”.

SNTE no olvida reforma a la Ley del ISSSTE

Alfonso Cepeda Salas, secretario general de la organización, reiteró que aceptar la medida no significa renunciar a sus “demandas históricas, sino una muestra de madurez sindical, compromiso social y confianza en el diálogo institucional para obtener mayores logros”.

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Reafirmó un diálogo con las instituciones del Estado que lleven a la negociación y la construcción de acuerdos, sin embargo, el sindicato no quita el dedo del renglón respecto a una reforma al sistema de pensiones del ISSSTE:

Insistiremos en el análisis de nuestra propuesta de reforma a la Ley del ISSSTE con interlocutores del gobierno, porque como lo expresé el 15 de mayo, tenemos la certeza, por los exhaustivos estudios actuariales que, con racionalidad, responsabilidad presupuestaria y voluntad es posible derogar el injusto régimen de pensiones previsto en esta Ley”.

SNTE acepta incremento salarial del 9% planteado por Sheinbaum. (Foto: SNTE)
SNTE acepta incremento salarial del 9% planteado por Sheinbaum. (Foto: SNTE)

El 15 de mayo, el dirigente urgió a “equilibrar la balanza y eliminar las desigualdades entre las personas trabajadoras de los apartados A y B del Artículo 123 Constitucional”; instó a la eliminación del régimen de pensiones de la Ley del ISSSTE, invitando a construir con el Estado un sistema de pensiones “con viabilidad financiera y jurídica de largo plazo”.

Piden la eliminación de la USICAMM

Entre las demandas del SNTE se encuentra la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), con el objetivo de garantizar el “derecho a la educación, los derechos laborales y evite cualquier forma de corrupción, opacidad y conflicto de interés”.

Pese a las demandas que continúa exigiendo la SNTE, Cepeda Salas ha reconocido públicamente lo que ha calificado como logros alcanzados en la administración de la presidenta:

“Es una aliada que ha tratado al magisterio con respeto, con cariño y con justicia. En el SNTE sabemos que contamos con nuestra Presidenta y ella sabe que cuenta con nosotros”.

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