Clara Brugada promete remodelación total en 20 estaciones del Metro CDMX en junio

Clara Brugada asegura fin de remodelación en el Metro antes del Mundial 2026. (Clara Brugada Molina)

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la CDMX, dio detalles acerca de la renovación que habrá en diferentes estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), principalmente de la Línea 2, de cara al Mundial 2026.

A la fecha el Metro Auditorio, correspondiente a la Línea 7 y habilitada nuevamente al público el lunes último, es la de mayor avance, con un 80 por ciento de las obras terminadas pero con trabajos de remodelación que siguen activos a días de comenzar la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Clara Brugada, durante un recorrido en Metro que dio inicio en la estación San Joaquín, perteneciente a la Línea 7 del STC, aseguró que todas las remodelaciones en curso concluirán en el mes de junio, en sus palabras “antes del Mundial 2026″.

“El 80 por ciento de avance en las obras del Metro que nos propusimos, como una gran tarea estratégica que fue modernización integral del Metro, modernización en su mantenimiento, modernización en las áreas más importantes para que los trenes funcionen, para que no se detengan tanto, la atención en las vías, la atención en el cableado, en la ventilación, en lo eléctrico, en la energía, toda la gran tarea de infraestructura que debe estar funcionando para que el Metro siga siendo el corazón de la movilidad", dijo la Jefa de Gobierno.

PUBLICIDAD

Clara Brugada entrega rehabilitación integral de la estación Auditorio Línea 7 (Clara Brugada Molina)

“Las estaciones, 20 estaciones del Metro después de 50 años se intervienen, estaciones que no solo es imagen, sino también tiene que ver con el funcionamiento del Metro. Vamos a tener torniquetes a la vanguardia mundial y vamos a tener un conjunto de transformaciones del Metro y eso es lo que vamos a tener como resultado, antes del Mundial vamos a tener la tarea hecha“, afirmó Clara Brugada Molina.

El gobierno de la Ciudad de México destinó 1,500 millones de pesos de recursos federales y 700 millones de recursos propios del Metro, de los cuales 300 millones fueron para mantenimiento profundo y estructural en varias líneas.

PUBLICIDAD

Clara Brugada subraya que esta renovación en el Metro de la CDMX es “para garantizar un transporte más seguro, digno y eficiente para millones de personas que todos los días mueven a la Capital de la transformación", lo que también significa “estar cerca de la gente y responder a sus necesidades con hechos”.

“El Metro es el corazón de nuestra ciudad y mantenerlo fuerte es nuestra prioridad absoluta", señaló en sus redes sociales al compartir imágenes de las instalaciones modernizadas del Metro Auditorio tras entregar la rehabilitación integral de la estación de la Línea 7 a través de una inversión estratégica "para asegurar que este gran punto de encuentro sea digno, seguro y eficiente".

PUBLICIDAD

El Metro Auditorio tiene el 80 por ciento de los avances terminados. (Clara Brugada Molina)

¿Cuándo se inaugura el Mundial 2026?

La inauguración será el jueves 11 de junio en el estadio Banorte. Por tanto, las obras que faltan por terminar en el Metro de la Ciudad de México deberían estar completas a más tardar en 15 días.