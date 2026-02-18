México Deportes

Gina Holguín regresa al periodismo deportivo y confirma que fue vetada de la televisión mexicana

El desafío lejos de las cámaras impulsó a la presentadora a buscar nuevos horizontes fuera de los deportes

La exconductora de TUDN dejó de aparecer en la televisión de manera repentina. (IG Gina Holguín)

Gina Holguín, reconocida conductora en el área de deportes de Televisa, dio a conocer que estuvo vetada durante dos años por la empresa, una medida que interrumpió su creciente carrera deportiva. Esta situación supuso un cambio inesperado y la obligó a buscar nuevas alternativas profesionales y personales.

En ese periodo, Holguín enfrentó el desafío más grande de su trayectoria. La presentación de esta etapa, de acuerdo con su perspectiva, fue compleja, pues debió manejar tanto el impacto emocional como la incertidumbre laboral causados por el veto.

A pesar de la adversidad, Holguín optó por mantenerse positiva y explorar otros intereses. “Siempre hay algo por explorar cuando se cierra una puerta”, expresó, destacando que este tiempo le permitió renovar su visión sobre el crecimiento personal y profesional.

"Hubo un momento que me pegó muy fuerte en mi carrera. Yo estuve vetada dos años de Televisa, dos años muy fuertes para mí. Yo decía: ‘¿qué tengo que hacer para entender esa decisión de mi veto?’.Yo pensaba: ‘a lo mejor tengo que ser actriz’, pero no, también allá vetada y en todos lados. La cosa más injusta, hasta ahora, que me ha pasado en mi carrera. No estuvo en mis manos, no fue porque yo haya hecho", relató en su participación durante el podcast de ‘La Capitana’.

Durante su ausencia de Televisa, Holguín encontró satisfacción en el baloncesto, una disciplina que le brindó la oportunidad de reinventarse. Esta breve pero significativa experiencia la fortaleció y aportó herramientas nuevas a su desarrollo.

(Foto: Twitter/@FamosasTMundo)

Una inesperada y controversial despedida

La salida de Holguín de Televisa ocurrió en abril de 2017, junto a Marisol Rodríguez, cuando Yon de Luisa era vicepresidente del área de deportes. Aunque los motivos no se detallaron públicamente, se consideró que la decisión guardaba relación con la presencia de De Luisa en la estructura ejecutiva.

La situación cambió tras la salida de De Luisa del área de deportes, lo que permitió a Holguín regresar a la empresa y retomar el rumbo ascendente de su carrera profesional. Este regreso marcó también el cierre de un episodio determinante en su vida laboral.

Recientemente pudo regresar a las filas de TUDN tras dos años alejada. (IG Gina Holguín)

¿Quién es Gina Holguín?

Georgina Holguín, conocida como Gina Holguín, es una destacada conductora, actriz y exdeportista mexicana. Actualmente es una de las figuras principales de TUDN (Televisa Univision) quien participará en la próxima Copa del Mundo como parte del equipo que presentará la televisora.

Se especializa en la cobertura de eventos deportivos, destacando por su participación en programas como Tu Tribuna y su labor en las transmisiones de la Liga MX y la NBA.

Es ampliamente reconocida por su papel como Cris en la exitosa serie de comedia Vecinos, aunque decidió inclinarse por el área de periodismo deportivo en donde ha logrado construir una carrera sólida. Estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, lo que le abrió las puestas para llegar a la empresa en sus inicios.

Antes de su carrera en medios, fue una talentosa jugadora de baloncesto, llegando a representar a su estado en olimpiadas nacionales.Es admirada por su versatilidad al combinar el análisis deportivo con el entretenimiento y la actuación.

Actualmente es pareja del también comentarista de TUDN Andrés Vaca quien se ha mantenido junto a ella durante los últimos años mientras atravesaba este momento complicado en su trayectoria.

Temas Relacionados

Gina HolguínMarisol RodríguezYon de LuisaTUDNvetoperiodismo deportivomexico-deportes

