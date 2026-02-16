México Deportes

Lasse Gaxiola no pudo terminar su prueba y se despide de los Juegos Olímpicos de Invierno

El esquiador mexicano hizo historia al competir a lado de su madre, Sarah Schleper y convertirse en la primera dupla madre-hijo en participar dentro de una misma edición de la justa invernal

El esquiador mexicano hizo historia al competir a lado de su madre, Sarah Schleper y convertirse en la primera dupla madre-hijo en participar dentro de una misma edición de la justa invernal.

Lasse Gaxiola se despidió este martes de los Juegos Olímpicos de Invierno con su participación en la prueba de eslalon del esquí alpino, donde lamentablemente no pudo completar su primer descenso tras las exigentes condiciones del trazado debido a la nieve en Bormio.

A pesar de ello, el esquiador mexicano hizo historia en Milán-Cortina 2026 al competir en su primera justa invernal y hacerlo a lado de su madre Sarah Schleper, una histórica de la disciplina en participar en siete ediciones consecutivas de los juegos invernales.

Cómo le fue a Lasse Gaxiola en la prueba de Eslalon

Lamentablemente, el mexicano fue parte de un grupo de esquiadores que no pudo completar la prueba.

Después de culminar en la posición 53 con una marca de 2:48.08 en la prueba del Eslalon Gigante, Lasse Gaxiola disputó su última competencia dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno tras participar en la modalidad del Slalom.

El esquiador realizó su primer descenso al filo de las 3:45 de la madrugada (tiempo del centro de México), donde lamentablemente no pudo completar su recorrido debido a las malas condiciones de la pista en Biormo.

La situación afectó a una gran cantidad de esquiadores, ya que 50 de 96 participantes no pudieron completar la prueba, incluido el medallista de oro en el Eslalon Gigante Lucas Pinheiro.

Con ello, terminó la primera participación de Lasse Gaxiola en unos Juegos Olímpicos de Invierno en lo que seguramente será el comienzo de una carrera prometedora para el esquiador mexicano.

Historia familiar

Sarah Schleper y Lasse Gaxiola
Sarah Schleper y Lasse Gaxiola compitieron en estos Juegos Olímpicos de Invierno en un hecho histórico entre madre e hijo. (REUTERS/Denis Balibouse)

Lasse Gaxiola logró su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno apenas en enero, donde disputó la última plaza disponible frente a su compatriota Alessandro Cantele.

En esta edición, el esquiador mexicano hizo historia al convertirse junto a su madre Sarah Schleper al formar la primera dupla madre-hijo en competir en unos Juegos de Invierno.

La imagen que se hizo viral previo al comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno muestra a Sarah Schleper cargando en brazos a su hijo cuando apenas tenía cuatro años.

Esta fotografía es un reflejo de cómo Lasse Gaxiola nació prácticamente en la nieve, por lo que lleva el talento de la disciplina en la sangre.

Con su participación en esta justa invernal, Lasse Gaxiola busca que esta experiencia olímpica lo ayude a mejorar de cara a los próximos eventos que tendrá en su carrera.

