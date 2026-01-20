Lasse Gaxiola relata su felicidad al competir con su mamá, Sarah Schleper en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Madre e hijo harán historia en los Juegos Olímpicos de Invierno defendiendo los colores de México. (Ilustración: Jovani Pérez)

La Delegación Mexicana vivirá un momento sin precedentes en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, luego de que el joven Lasse Gaxiola, de apenas 17 años, aseguró su lugar como el quinto integrante del equipo nacional y lo hiciera bajo una circunstancia histórica: competirá junto a su madre, Sarah Schleper, en la disciplina de Esquí Alpino.

Este hecho marcará un hito en la historia olímpica, ya que será la primera ocasión en la que madre e hijo participen juntos en unos Juegos Olímpicos de Invierno, ambos representando a un mismo país y en la misma especialidad. La clasificación de Lasse no solo fortalece la presencia mexicana en Milano-Cortina, sino que añade una carga emocional y simbólica única para el deporte nacional.

El joven atleta mexicano describió la experiencia como algo que imaginó durante años. (Cortesía Sarah Schleper)

En entrevista exclusiva con Infobae México, el joven esquiador compartió su emoción por cumplir un sueño que, aseguró, ha imaginado durante muchos años, especialmente al saber que lo hará acompañado de su familia y, en particular, de su madre.

“Estoy super feliz que me toque ir con mi mamá, es algo especial, no sé cómo explicarlo. Estoy muy feliz que me toca ir con toda mi familia que van a estar ahí apoyándome. Competir por México es algo así de grande, es un sueño que lo he soñado por muchos años y estoy muy feliz que me toca ir”, expresó.

Lasse Gaxiola confesó que su madre es su heroína y su gran maestra en el esquí alpino. (Cortesía Sarah Schleper)

La reacción de Sarah Schleper al confirmarse la clasificación de ambos también fue un momento inolvidable para Lasse. El esquiador relató que la noticia desató una celebración espontánea en casa, reflejo del largo camino recorrido por ambos dentro de este deporte.

“(Mi mamá) estaba en la cocina gritando así de feliz de que nos toca ir juntos. Es su sueño competir conmigo y es el mío también. Realmente está muy feliz mi mamá”, contó.

Madre e hijo harán historia en los Juegos Olímpicos de Invierno representando a México. (Cortesía Sarah Schleper)

Además de competir en Esquí Alpino, Sarah Schleper tendrá un rol protagónico en la justa invernal, ya que fue designada abanderada de México para la ceremonia de inauguración, honor que compartirá con el patinador artístico Donovan Carrillo, una de las figuras más representativas del deporte mexicano en invierno.

El camino hacia Milano-Cortina no estuvo exento de decisiones difíciles. Lasse explicó que el último cupo olímpico se definió en una competencia directa contra Alessandro Cantale, con quien mantiene una estrecha amistad. A pesar de la rivalidad deportiva, ambos asumieron el resultado con madurez.

El esquiador de 17 años explicó el significado personal de llegar a los Juegos junto a Sarah Schleper. (Cortesía Sarah Schleper)

“Sí, platicamos mucho porque somos buenos amigos y antes de esta competencia seguimos siendo amigos pero es algo difícil cuando te dicen uno no le va a tocar ir. Y entonces se vuelve uno el mejor el mejor esquiador, así lo dejamos, el que esquía mejor le toca ir”, señaló.

Desde su infancia, el esquí ha sido una constante en la vida de Lasse. Su formación académica y personal estuvo siempre ligada a la montaña, y el representar a México se convirtió en una meta clara desde temprana edad, pese a tratarse de un deporte poco común dentro del país.

“Esquiar por México es algo muy raro, no hay muchos mexicanos que esquiando que hacen eso, pero estoy muy feliz que me toca hacer esto, me toca introducir a más mexicanos a a esquiar porque es algo muy especial, es algo muy divertido, interesante, especial que no es similar a ningún otro deporte y ojalá más mexicanos les interese”, destacó.

El sacrificio también ha sido parte fundamental del proceso. A sus 17 años, Lasse reconoció que equilibrar los entrenamientos de alto rendimiento con la escuela ha sido uno de los mayores retos que ha enfrentado.

Lasse Gaxiola junto a su padre, su madre y su hermana.(Cortesía Sarah Schleper)

“Lo más difícil fue la escuela porque he esquiado toda mi vida, estoy haciendo más deporte y menos escuela, entonces mis notas van un poquito bajas, pero eso es lo más difícil”, explicó.

Finalmente, el joven volvió a resaltar la influencia de su madre, no solo como atleta olímpica, sino como guía emocional dentro de un deporte exigente y mentalmente complejo.

Sarah Schleper compartió que sueña con repetir el momento en el que cargó a su hijo al cruzar la meta, ahora como madre e hijo representando juntos a México en Milán-Cortina 2026.

“Siempre me dice que lo tengo que encontrar, que es el amor en mi mismo, porque ella ha amado a esquiar toda su vida, entonces yo lo tenía que aprender a amar porque el ski racing es algo muy difícil, hay muchas partes que no son grandiosas, pero es algo que cuando estas la montaña es muy divertido y lo tienes que aprender a amar, eso sí, cuando lo amas es algo muy especial”, finalizó.