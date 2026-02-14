México Deportes

Lasse Gaxiola celebra su debut en Milano-Cortina 2026: “Gracias México por ver mi carrera”

El joven esquiador mexicano habló después de competir en el slalom gigante de Milano-Cortina 2026

Guardar
Lasse Gaxiola, representing Mexico and
Lasse Gaxiola, representing Mexico and the son of Sarah Schleper, both competing in Cortina, poses for a picture ahead of the alpine skiing race at the Milano Cortina 2026 Winter Olympics, in Bormio, Italy, February 10, 2026. REUTERS/Denis Balibouse

El esquiador mexicano Lasse Gaxiola tuvo su primera experiencia olímpica este 14 de febrero dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, donde participó en el slalom gigante varonil y concluyó en la posición 53 general.

Con 18 años, Gaxiola se convirtió en el integrante más joven de la representación nacional en esta edición invernal. En una competencia que reunió a especialistas de distintas potencias del esquí alpino, el mexicano registró un tiempo total de 2:48.08 minutos, quedando a +23.08 segundos del primer lugar.

El slalom gigante es considerado uno de los formatos más técnicos del programa olímpico, ya que exige control, velocidad y precisión a lo largo de un trazado con puertas amplias y cambios constantes de dirección. Para el joven atleta, la prueba marcó su debut absoluto en el máximo escenario deportivo, tras obtener su clasificación mediante el ranking de la Federación Internacional de Esquí (FIS).

Milano Cortina 2026 Olympics -
Milano Cortina 2026 Olympics - Alpine Skiing - Men's Giant Slalom Run 1 - Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy - February 14, 2026. Lasse Gaxiola of Mexico in action REUTERS/Denis Balibouse

Al finalizar su actuación, Gaxiola compartió sus primeras impresiones ante medios de comunicación. “A todos los mexicanos, gracias por ver la carrera”, expresó tras bajar de la pista.

El esquiador también destacó el ambiente que ha vivido durante la justa invernal. “He estado con amigos y familia y ha sido muy divertido esquiar aquí. Es un lugar hermoso y lo he disfrutado mucho”, comentó.

Además, habló sobre la influencia de su madre, Sarah Schleper, quien también compite en la misma edición olímpica. “Creciendo con ella como mamá ha sido una experiencia increíble. Ella me ha llevado a este Olímpico, ha sido genial”, señaló.

Lasse Gaxiola, representing Mexico and
Lasse Gaxiola, representing Mexico and the son of Sarah Schleper, both competing in Cortina, poses for a picture ahead of the alpine skiing race at the Milano Cortina 2026 Winter Olympics, in Bormio, Italy, February 10, 2026. REUTERS/Denis Balibouse

La presencia de ambos atletas en la misma justa representa un hecho inédito para México, al tratarse de la primera ocasión en que una madre y su hijo coinciden como competidores en una misma edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.

El antecedente de esta historia se remonta a 2011, cuando Schleper descendió en una fecha de la Copa del Mundo cargando en brazos a su hijo, entonces de cuatro años. Más de una década después, aquella imagen simbólica dio paso a una participación conjunta en el escenario olímpico.

ARCHIVO - Foto del jueves
ARCHIVO - Foto del jueves 29 de diciembre del 2011, Sarah Schleper junto a su hijo Lasse dan un recorrido en la pista del slalon en la Copa del Mundo en Lienz, Austria. (AP Foto/Giovanni Auletta, Archivo)

Con su debut ya consumado, Gaxiola suma experiencia internacional en una competencia de alto nivel y deja abiertas nuevas oportunidades dentro del ciclo invernal.

Temas Relacionados

Lasse GaxiolaJuegos Olímpicos de Invierno 2026Milano-Cortina 2026Esquí Alpinomexico-deportes

Más Noticias

Clásico Nacional: este es el resultado del partido América contra Chivas que anticipa la IA

La proyección tecnológica apunta a un partido cerrado con ligera ventaja para uno de los equipos

Clásico Nacional: este es el

Efraín Juárez destaca la resiliencia de Pumas tras remontar ante Puebla

El entrenador reiteró su vínculo con Pumas y aseguró que su trabajo responde al amor que le tiene a la institución y a su afición

Efraín Juárez destaca la resiliencia

Tras su debut histórico, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola regresan a competir: horarios confirmados en Milano-Cortina 2026

La dupla familiar continúa su aventura olímpica con nuevas oportunidades en la disciplina de Esquí Alpino

Tras su debut histórico, Sarah

Debut histórico para México: Lasse Gaxiola compite en Milano-Cortina 2026 junto a su madre Sarah Schleper

Con 18 años, el esquiador se convirtió en el mexicano más joven en participar en una justa invernal

Debut histórico para México: Lasse

Previo al Clásico Nacional, América ya habría tomado una decisión sobre el futuro de Brian Rodríguez

El CSKA de Moscú habría presentado una oferta cercana a los 11 millones de dólares por el uruguayo

Previo al Clásico Nacional, América
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Mini Lic será deportado

El Mini Lic será deportado a México... dentro de 10 años

Doble homicidio sacude Mazatlán en arranque de carnaval

Así son los perros robot para fortalecer la seguridad en Nuevo León rumbo al Mundial 2026

Roberto Blanco, “El Señor de los Buques”, solicita amparo contra detención: lo ligan a red de huachicol fiscal

Detienen a dos implicados en el asesinato de un agente ministerial que participaba en un rescate en Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Asaltan al equipo de El

Asaltan al equipo de El Costeño en la colonia Narvarte de CDMX: “Queremos pensar que fue casualidad”

Gomita actualiza su estado de salud tras el episodio que puso en riesgo su vida: “Dejé cosas del mundo”

Alana Flores vs Samadhi Zendejas: la influencer expone mensajes tras cancelación de su pelea en Supernova Génesis 2026

Christian Nodal y Ángela Aguilar estaban en el rancho el Soyate cuando se registró un ataque, sugieren testigos

Ninel Conde reacciona al escándalo de Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa: “Ya le escribí a Maribel”

DEPORTES

Efraín Juárez destaca la resiliencia

Efraín Juárez destaca la resiliencia de Pumas tras remontar ante Puebla

Debut histórico para México: Lasse Gaxiola compite en Milano-Cortina 2026 junto a su madre Sarah Schleper

Previo al Clásico Nacional, América ya habría tomado una decisión sobre el futuro de Brian Rodríguez

La afición del América se hace presente en Guadalajara y calienta el Clásico Nacional con serenata

Así le fue a Checo Pérez en cada debut en Fórmula 1 antes de Cadillac