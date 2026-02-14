Lasse Gaxiola celebra su debut en Milano-Cortina 2026: “Gracias México por ver mi carrera”

Lasse Gaxiola, representing Mexico and the son of Sarah Schleper, both competing in Cortina, poses for a picture ahead of the alpine skiing race at the Milano Cortina 2026 Winter Olympics, in Bormio, Italy, February 10, 2026. REUTERS/Denis Balibouse

El esquiador mexicano Lasse Gaxiola tuvo su primera experiencia olímpica este 14 de febrero dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, donde participó en el slalom gigante varonil y concluyó en la posición 53 general.

Con 18 años, Gaxiola se convirtió en el integrante más joven de la representación nacional en esta edición invernal. En una competencia que reunió a especialistas de distintas potencias del esquí alpino, el mexicano registró un tiempo total de 2:48.08 minutos, quedando a +23.08 segundos del primer lugar.

El slalom gigante es considerado uno de los formatos más técnicos del programa olímpico, ya que exige control, velocidad y precisión a lo largo de un trazado con puertas amplias y cambios constantes de dirección. Para el joven atleta, la prueba marcó su debut absoluto en el máximo escenario deportivo, tras obtener su clasificación mediante el ranking de la Federación Internacional de Esquí (FIS).

Milano Cortina 2026 Olympics - Alpine Skiing - Men's Giant Slalom Run 1 - Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy - February 14, 2026. Lasse Gaxiola of Mexico in action REUTERS/Denis Balibouse

Al finalizar su actuación, Gaxiola compartió sus primeras impresiones ante medios de comunicación. “A todos los mexicanos, gracias por ver la carrera”, expresó tras bajar de la pista.

El esquiador también destacó el ambiente que ha vivido durante la justa invernal. “He estado con amigos y familia y ha sido muy divertido esquiar aquí. Es un lugar hermoso y lo he disfrutado mucho”, comentó.

Además, habló sobre la influencia de su madre, Sarah Schleper, quien también compite en la misma edición olímpica. “Creciendo con ella como mamá ha sido una experiencia increíble. Ella me ha llevado a este Olímpico, ha sido genial”, señaló.

La presencia de ambos atletas en la misma justa representa un hecho inédito para México, al tratarse de la primera ocasión en que una madre y su hijo coinciden como competidores en una misma edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.

El antecedente de esta historia se remonta a 2011, cuando Schleper descendió en una fecha de la Copa del Mundo cargando en brazos a su hijo, entonces de cuatro años. Más de una década después, aquella imagen simbólica dio paso a una participación conjunta en el escenario olímpico.

ARCHIVO - Foto del jueves 29 de diciembre del 2011, Sarah Schleper junto a su hijo Lasse dan un recorrido en la pista del slalon en la Copa del Mundo en Lienz, Austria. (AP Foto/Giovanni Auletta, Archivo)

Con su debut ya consumado, Gaxiola suma experiencia internacional en una competencia de alto nivel y deja abiertas nuevas oportunidades dentro del ciclo invernal.