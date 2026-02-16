México Deportes

Chivas vs Atlas: a qué hora y dónde ver el Clásico Tapatío de la Liga MX Femenil

La rivalidad también llegó al futbol femenino y ambas escuadras pelearán por llevarse los tres puntos en uno de los partidos más esperados de la jornada

El conjunto rojiblanco quiere retomar
El conjunto rojiblanco quiere retomar el camino de la victoria tras su derrota contra Pumas, pero el acérrimo rival buscará frenar el buen paso del rebaño. (Jovani Pérez | Infobae México)

El Clásico Tapatío Femenil será uno de los duelos más esperados de la Jornada 9 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil. El enfrentamiento entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Rojinegras del Atlas es crucial para las visitantes quienes buscan desesperadamente sumar puntos de cara a la próxima liguilla.

Chivas llega tras romperse su racha invicta en la Jornada 8 frente a Pumas, equipo que se impuso por la mínima diferencia. El conjunto que dirige Antonio Contreras acumulaba siete partidos sin derrota, con seis triunfos, antes de ceder ante el equipo universitario.

Ese partido se resolvió con un gol de Montse Hernández al minuto 25. La jugadora, dorsal 23 de Pumas y ex integrante de Chivas, aprovechó una jugada por la banda izquierda para anotar el tanto del triunfo, repitiendo el fenómeno llamado “la ley del ex” habitual en la Liga MX Femenil.

El Rebaño busca mantenerse entre
El Rebaño busca mantenerse entre las primeras de la tabla general. (Instagram: @chivasfemenil)

A pesar de la derrota, Chivas conserva el tercer puesto del torneo, con 19 unidades. El grupo superior lo encabeza Rayadas con 22 puntos, seguido de América con 20 y Pachuca con 19, por lo que la lucha por los primeros lugares sigue abierta.

¿Cómo llegan las rojinegras?

Por su parte, Atlas llega tras caer ante Puebla, que logró su segunda victoria de la temporada. Joselyn Solís marcó para las Rojinegras, pero el empate llegó en la segunda mitad a través de Sanjuana Muñoz.

El triunfo de Puebla se definió en el tiempo de compensación con un gol de Miriam García. El partido se desarrolló en las instalaciones del Club Alpha, luego de que Puebla cambiara de sede algunas semanas atrás.

El desarrollo del torneo resalta la buena racha de Rayadas y América, mientras que Chivas y Pachuca se mantienen en la disputa por las posiciones de privilegio. Los resultados de las últimas jornadas incrementan el interés y la presión de cara al clásico regional.

El torneo ha sido complicado
El torneo ha sido complicado para las rojinegras, pero buscarán arrebatarle los puntos a sus más grandes rivales. (TW Atlas Femenil)

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El duelo entre Chivas y Atlas representa una de las rivalidades más importantes del futbol femenino mexicano, destacando su trascendencia en la región y la expectativa generada entre la afición.

Las acciones tendrán lugar el próximo 16 de febrero a las 19:00 horas (hora del centro de México), en el Estadio Akron de Guadalajara. La transmisión en vivo estará disponible en las plataformas Amazon Prime Video, Fox One y Tubi. Los seguidores que no asistan al estadio contarán con diversas alternativas para ver el encuentro en todo México.

Así han sido sus últimos enfrentamientos

El orgullo de la ciudad sigue teniendo un color predominante. Tras los recientes enfrentamientos entre Chivas y Atlas en la Liga MX Femenil, el conjunto rojiblanco ha consolidado una hegemonía que ya suma más de cinco años sin conocer la derrota ante su máximo rival regional.

Con actuaciones destacadas de su goleadora histórica, Alicia “Licha” Cervantes, el Rebaño Sagrado ha sabido descifrar el sistema defensivo de las rojinegras, quienes no logran vencer a las Chivas desde el torneo Apertura 2020. Esta racha de 12 partidos invictas (incluyendo 9 victorias y 3 empates) refleja la diferencia de procesos que viven ambas instituciones.

La goleadora del equipo quiere
La goleadora del equipo quiere incrementar su cuenta frente al conjunto del Atlas. (X/ @ChivasFemenil)

El último gran episodio de esta rivalidad tuvo lugar en el Apertura 2025, donde el Guadalajara se impuso con autoridad por 2-0 en la cancha del Estadio Jalisco. A pesar de los esfuerzos del Atlas por cerrar espacios, la contundencia de Cervantes y el desequilibrio de Joseline Montoya volvieron a marcar la diferencia en favor de las dirigidas por Antonio Contreras.

Actualmente, ambos equipos se preparan para su próximo duelo en el Clausura 2026, donde el Atlas buscará romper la “maldición” de cinco años, mientras que Chivas intentará escalar a los primeros puestos de la tabla general para asegurar su pase a la Liguilla.

  • Apertura 2025 Atlas 0 - 2 Chivas Estadio Jalisco
  • Clausura 2025 Chivas 2 - 0 Atlas Verde Valle
  • Apertura 202 4Atlas 1 - 5 Chivas Estadio Jalisco
  • Clausura 2024 Chivas 1 - 1 Atlas Estadio Akron
  • Apertura 2023 Atlas 1 - 2 Chivas Jalisco

