Luis Romo no jugará el Clásico Nacional ante América y se confirma el tiempo que será baja

Chivas sufre la baja de su capitán y se espera que se pierda otros partidos relevantes tras el último diagnóstico

Luis Romo será baja por
Luis Romo será baja por varias semanas. REUTERS/Eloisa Sanchez

Una noticia sacude la previa del Clásico Nacional: Luis Romo, capitán de Chivas, quedó descartado para enfrentar al América para esta noche del 14 de febrero en el Estadio Akron.

El parte médico confirmó la magnitud de la lesión sufrida durante el triunfo ante Mazatlán, dejando a Guadalajara sin una de sus piezas más influyentes en el momento más exigente del Clausura 2026.

La baja de Romo no solo reconfigura el planteamiento táctico del equipo, quién podría ser suplido por el defensa Diego Campillo.

El mediocampista, líder indiscutido y motor del esquema de Gabriel Milito, se lesionó en la Jornada 5 y encendió las alarmas desde los minutos finales de ese partido.

Desde entonces, la incertidumbre sobre su recuperación había sido tendencia durante la semana por la incógnita sobre si estaría listo para enfrentar a las águilas.

La noticia fue confirmada tras los estudios médicos realizados en las últimas horas. El diagnóstico oficial señaló una lesión muscular de consideración, lo que implica que Romo quedará fuera no solo del Clásico ante América, sino también de los siguientes compromisos ante Cruz Azul y Toluca.

Se cree que Romo podría
Se cree que Romo podría perderse más de un mes sin jugar. REUTERS/Eloisa Sanchez

La ausencia del capitán representa un golpe sensible para el equipo que lleva cinco victorias consecutivas y es líder general de la Liga MX con paso perfecto.

Milito, en conferencia de prensa, reconoció que la situación obliga a reconfigurar la estrategia ante el desconocimiento en ese entonces sobre la gravedad de la lesión de Romo:

“Habrá que hacer estudios para ver qué arrojan los resultados, pero todavía es muy pronto para sacar conclusiones. No sé exactamente qué fue lo que le pasó, pero evidentemente da la sensación de que es una lesión que le va a costar, tal vez, algunos partidos”, explicó.

El técnico también enfatizó la relevancia de mantener la competitividad pese a la baja.

Los siguientes compromisos para Chivas

El calendario no da tregua: América, Cruz Azul, Atlas y Toluca aparecen en el horizonte inmediato.

“No hay partidos fáciles. Ahora se vienen tres partidos muy importantes para nosotros. Empezamos visualizando el primero y después vendrán los otros. Jugamos en casa, contra el clásico rival, que tiene un gran equipo, y va a ser una muy buena prueba para nosotros”, el propio Milito advirtió

La etapa más exigente del torneo comienza hoy para Chivas, y lo hará sin su capitán en la cancha.

Guadalajara vive su mejor arranque
Guadalajara vive su mejor arranque en años; América intenta dejar atrás su inicio irregular.

Horario y transmisión del Clásico Nacional: Chivas vs América

El Clásico Nacional se disputará este sábado 14 de febrero de 2026 a las 21:07 horas (hora del centro de México).

El partido podrá verse en Chivas TV a través de Amazon Prime Video, plataforma que cuenta con los derechos exclusivos de transmisión para este encuentro crucial del Clausura 2026.

