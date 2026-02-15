“La Selección Mexicana no alcanza ese nivel”: Faitelson pide que Chivas juegue el Mundial de 2026

El comunicador elogió el funcionamiento de los tapatíos en este Clausura 2026. (Fotos: Instagram@fichajesalotico // Club Deportivo Guadalajara)

A lo largo de la semana previa al Clásico Nacional entre Chivas y América, la expectativa sobre quién sería el ganador del encuentro puso dos escenarios sobre la mesa: los tapatíos confirmaban su buen paso o se daría el ansiado resurgir de las Águilas. Tras el resultado, David Faitelson enalteció el talento de los tapatíos a tal grado que sugirió que se llevara a todo el equipo para la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Fue a través de sus redes sociales que el polémico comunicador siguió todo el partido alegando que Guadalajara presentaba un mejor esquema de juego y que las lesiones y bajas mermarían de manera contundente a los de Coapa.

En ese sentido, Faitelson recalcó el asedio que tuvo el equipo de Milito frente a la plantilla de André Jardine, e incluso aseguró que Armando ‘Hormiga’ González está muy cerca de convencer a Javier Aguirre de formar parte de los seleccionados para la Copa del Mundo: “El quinto gol de “La Hormiga”. A este paso, nada ni nadie evitará que se mete a la lista de los 26 de Aguirre…”.

El delantero le dio la victoria al club tapatío con el único tanto del encuentro. (TW Chivas)

¿Un Tri rojiblanco?

Con el actual campeón de goleo de la Liga MX apuntando a un posible bicampeonato (Armando González), a Raúl Rangel como un inamovible en el Tricolor y una columna de jugadores que recientemente fueron convocados para las pasadas fechas FIFA, para David es coherente que Chivas vuelva a ser la base de la selección.

“Chivas está para “vestirlo de verde” y mandarlo a la cancha el 11 de junio… La selección mexicana no alcanza ese nivel de juego…”, dijo de manera contundente luego de lograr mantener la ventaja y hacerse de los tres puntos en la cancha del Estadio Akron.

El periodista considera que se debe aprovechar el buen momento de Chivas para reforzar al Tri. (TW David Faitelson)

Durante estos partidos de preparación el rebaño envió a ocho jugadores: Raúl Rangel, Bryan González, Richard Ledezma, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, situación que genera dos panoramas para el club: cuentan con grandes futbolistas para enfrentar el Clausura 2026, pero al ser tantos podrían perjudicar al equipo al momento de ser convocados.

Jugadores del Guadalajara celebran este sábado al finalizar un partido de la Liga MX eante e América disputado en el Estadio Akron, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

¿Es tiempo de cambios en América?

Aunado a este comentario, el periodista también criticó la poca eficiencia de los recién llegados y la falta que ha hecho Alejandro Zendejas al conjunto capitalino haciéndolo ver débil ante rivales complejos: “El América extraña a Zendejas... Brian pelea solo... ¿Tiempo de ver a los brasileños que compró Jardine?”.

Hasta el momento, tanto Vinícius Moreira de Lima como Raphael Veiga ya lograron debutar con el ave, pero tendrán que realizar su proceso de adaptación para poder rendir de cara al cierre de torneo.

(X / @ClubAmerica)

¿Qué sigue para ambos equipos?

Guadalajara comenzará con un calendario complicado al enfrentar a Cruz Azul el próximo sábado 21 de febrero en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en al cancha del Estadio Cuauhtémoc. Posteriormente, se verá las caras contra el campeón Toluca el sábado 28 de febrero a las 17:00 horas en la cancha del Nemesio Diez, dos visitas que serán muy complicadas para el rebaño.

América, por su parte también viajará al Estadio Cuauhtémoc, pero para enfrentar a Puebla el viernes 20 de febrero, partido que se llevará a cabo en punto de las 21:06 horas. Mientras que en la Jornada 8 recibirán a los Tigres en el Estadio Azulcrema (también llamado Ciudad de los Deportes) el sábado 28 de febrero a las 21:00 horas.