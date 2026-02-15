Cómo llega Gran Bretaña, rival de México, al Clásico Mundial de Béisbol

El representativo británico ya se enfrentó al tricolor en la edición pasado con victoria para los de Benjamín Gil por un cerrado 2-1. (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

A menos de un mes para el comienzo del Clásico Mundial de Béisbol, México se prepara para hacer historia y mejorar el tercer lugar del 2023.

Tal y como sucedió en la edición pasada, el representativo tricolor tendrá que medirse ante Gran Bretaña, una selección que pese a no tener tantas figuras cuenta con algunos jugadores importantes en Grandes Ligas.

Roster Gran Bretaña

Jazz Chisholm Jr y Trayce Thompson figuran entre los mejores jugadores del equipo. (Zachary BonDurant-USA TODAY Sports)

México y Gran Bretaña se enfrentaron en la edición pasada el Clásico Mundial de Béisbol en un juego apretado que tuvo que definirse hasta la séptima entrada con victoria para los Benjamín Gil por un apretado 2-1.

Este encuentro fue una muestra clara de que aunque el equipo europeo no cuenta con jugadores estelares, es un equipo sólido capaz de darle pelea a cualquiera.

A continuación, te presentamos la lista de jugadores con la que Gran Bretaña participará en el torneo:

Pitchers

Jack Anderson (Worcester Red Sox)

Brendan Beck (New York Yankees)

Tristan Beck (San Francisco Giants)

Donovan Benoit (Agente libre)

Chavez Fernander (Cangrejeros de Santurce)

Gary Gill Hill (Bowling Green Hot Rods)

Antonio Knowles (Oklahoma City Comets)

Miles Langhorne (Wisconsin Timberwolves Rattlers)

Ryan Long (Cheasepeake BaySox)

Michael Petersen (Miami Marlins)

Jack Seppings (Wisconsin Timber Rattlers)

Graham Spraker (Agente libre)

Najer Victor (Rancho Cucamonga Quakes)

Tyler Viza (Conspiradores de Querétaro)

Nick Wells (Agente libre)

Owen Wild (Montgomery Biscuits)

Vance Worley (Agente libre)

Catchers

Willis Cresswell (Dunedin Blue Jays)

Harry Ford (Washington Nationals)

Infielders

Jazz Chisholm Jr. (New York Yankees)

Nate Eaton (Boston Red Sox)

Lucius Fox (Agente libre)

Ivan Johnson (Agente libre)

Ian Lewis Jr. (Beloit Sky Carp)

BJ Murray (Chicago Cubs)

Nick Ward (Agente libre)

Oufielders

Matt Koperniak (St.Louis Cardinals)

Kristian Robinson (Arizona Diamondbacks)

Trayce Thompson (Agente libre)

Justin Wylie (Jaguares de Nayarit)

De la mano de jugadores con experiencia como Jazz Chisholm Jr y Trayce Thompson, Gran Bretaña buscará dar la sorpresa y avanza a la siguiente ronda.

Calendario en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Estados Unidos, México, Brasil e Italia serán sus rivales en fase de grupos. (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

Gran Bretaña competirá en el Grupo B, con sede en Houston del 5 al 17 de marzo y este será su calendario completo de juegos:

Viernes 6 de marzo

México vs Gran Bretaña

12:00 horas

Sábado 7 de marzo

Gran Bretaña vs Estados Unidos

19:00 horas

Domingo 8 de marzo

Gran Bretaña vs Italia

11:00 horas

Lunes 9 de marzo

Brasil vs Gran Bretaña

11:00 horas

Con estos peloteros, el cuadro británico sueña con hacer historia y clasificar a la siguiente instancia del torneo.

Historia en Clásicos Mundiales

Después de hacer historia en 2023, buscan clasificar a la siguiente ronda por primera vez en su historia. (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

En septiembre de 2022, Gran Bretaña clasificó a su primer Clásico Mundial de Béisbol tras vencer 10-9 a España en un juego que se definió en entradas extras.

Dentro de la edición 2023, consiguieron su primera victoria en la historia del torneo frente a Colombia.

Este triunfo fue fundamental para que el equipo no terminara en último lugar del grupo y consiguiera en automático su boleto para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, evitando pasar por el torneo clasificatorio.