Clásico Nacional: ‘Hormiga’ González rinde homenaje al ‘Cubo’ Torres en la victoria de Chivas sobre el América

Los asistentes al partido rápidamente reconocieron el famoso festejo de robot del exdelantero de Chivas. (TW Chivas)

Armando ‘Hormiga’ González encendió el Estadio AKRON al anotar el primer gol de Chivas en el Clásico Nacional frente al América en el partido correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la celebración que hizo el delantero recordando a Erick ‘Cubo’ Torres y su paso por el equipo.

Luego de errar varias oportunidades de cara a Luis Ángel Malagón, el joven atacante rojiblanco venció al próximo portero de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pero cobró relevancia cuando el delantero ejecutó el baile del robot, un homenaje a su ídolo de la infancia, reviviendo la pasión de la afición y reforzando el vínculo entre seguidores y equipo.

El delantero atravesó por buenos momentos dentro del rebaño. (Foto: Cuartoscuro)

Así llegó el gol del gane para Chivas

La jugada clave se inició con una acción dinámica por la banda derecha de Richard Ledezma, quien envió un centro preciso. González, atento en el área, aprovechó el rebote y definió para adelantar al Guadalajara tras una primera mitad igualada.

La importancia del festejo radica en su referencia directa al homenaje de Erick ‘Cubo’ Torres durante el Clásico Nacional de 2011, cuando el Rebaño Sagrado superó al América. González repitió los movimientos emblemáticos de Torres junto al banderín de córner, reforzando la conexión entre generaciones de jugadores y aficionados.

Esta celebración revitalizó el relato de identidad y continuidad en el club. La mención a un festejo histórico subraya el peso de los ídolos en el imaginario rojiblanco.

El futbolista recordó a un icónico jugador del rebaño durante la victoria del equipo sobre su acérrimo rival. (Chivas)

El Guadalajara llegó al clásico impulsado por cinco victorias consecutivas. Debutó ante Pachuca con un triunfo por 2-0, venció de visita a FC Juárez por 1-0, doblegó al Querétaro por 2-1 y sumó dos victorias fuera de casa frente a Atlético de San Luis (3-2) y Mazatlán FC (2-1).

González encontró alivio al marcar, especialmente tras una falla clave en la Jornada seis. El gol y el posterior homenaje reforzaron un mensaje de revancha y crecimiento, tanto personal como colectivo.

El ambiente en el Estadio AKRON reflejó la intensidad del instante: los hinchas respondieron con entusiasmo al ver repetido el histórico festejo, renovando los recuerdos y la rivalidad con el América.

Para González, el gesto trascendió la admiración por Torres; el delantero también reconoce la influencia de su padre y de Javier Hernández como referentes. Así, su anotación y celebración adquieren un valor simbólico que une distintas etapas de la tradición rojiblanca.

El delantero le dio la victoria al club tapatío con el único tanto del encuentro. (TW Chivas)

¿Quién le quitará el invicto al Rebaño?

El equipo de Gabriel Milito se encuentra en una de las mejores rachas de los últimos años y la prueba que representaba América podía impulsar o cortar el buen funcionamiento del plantel.

No obstante, con el tanto de Armando González la afición se ha comenzado a ilusionar y esperan que pueda acceder a un nuevo campeonato luego de 9 años de espera tras el título conseguido con Matías Almeyda en 2017.

Una de las pruebas más complicadas llegará el próximo sábado 21 de febrero cuando los rojiblancos enfrenten a Cruz Azul en el juego de la Jornada 7 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:00 horas, un duelo que promete un buen nivel futbolístico.