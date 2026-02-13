México Deportes

Al puro estilo del Super Bowl, banda La Adictiva encabezará el show de medio tiempo del Clásico Nacional

El Clásico no solo se jugará en la cancha: La Adictiva pondrá ritmo al medio tiempo

(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

El futbol mexicano vivirá una edición especial del Clásico Nacional este sábado 14 de febrero, cuando Guadalajara y América se enfrenten en el Estadio Akron en pleno Día del Amor y la Amistad.

Más allá de la rivalidad histórica, el encuentro estará marcado por un ingrediente poco habitual en la Liga MX: un show de medio tiempo al puro estilo de la NFL.

En lo deportivo, el contexto previo presenta realidades contrastantes. El conjunto rojiblanco llega con paso perfecto tras cinco jornadas disputadas, una racha que lo ha colocado como uno de los equipos más sólidos del arranque del torneo.

Del otro lado, el cuadro azulcrema vivió un inicio irregular, pero logró recomponer el rumbo en fechas recientes con dos triunfos consecutivos que le devolvieron estabilidad y confianza.

El Clásico Nacional suma espectáculo: La Adictiva encabezará el medio tiempo

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

Fue mediante sus plataformas oficiales que el Rebaño Sagrado dio a conocer que la agrupación de música regional mexicana La Adictiva será la encargada de encabezar el espectáculo de medio tiempo, una apuesta que busca replicar el formato de grandes eventos como el Super Bowl.

En la publicación, el club invitó a la afición a sumarse al ambiente festivo con el mensaje: “Levanta la mano si estás listo para cantar en el medio tiempo”. El anuncio fue bien recibido por los seguidores, al tratarse de un duelo que combina la intensidad del Clásico con un componente de entretenimiento poco común en el futbol mexicano.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la presentación musical será transmitida en vivo o si únicamente podrá ser disfrutada por los aficionados presentes en el inmueble.

Cuándo y dónde ver el Guadalajara vs América

(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

El silbatazo inicial está programado para las 21:07 horas, tiempo del centro de México. Se espera una entrada importante en el estadio, impulsada tanto por la relevancia del Clásico Nacional como por la fecha conmemorativa.

En cuanto a la transmisión, el encuentro no estará disponible en televisión abierta. La única opción para seguir el partido en vivo será a través de la plataforma de Amazon Prime Video, como parte de los acuerdos comerciales vigentes para los derechos de transmisión del conjunto rojiblanco cuando actúa como local, una decisión que ha generado opiniones divididas entre la afición.

Con rivalidad, contexto especial y un show inédito de medio tiempo, el partido promete una noche distinta, donde el espectáculo no se limitará únicamente a lo que ocurra dentro del terreno de juego.

