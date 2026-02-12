Regina Martínez: sigue en vivo el debut de la mexicana en esquí de fondo dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno

El evento de esquí de fondo 10 km salida por intervalos libres dio inicio desde el Tesero Cross Country Skiing Stadium en Val Di Fiemme, Italia, donde los primeros participantes salieron a completar el trazado.
Al tratarse de una modalidad de salida por intervalos, los participantes irán saliendo uno por uno con una diferencia de 30 segundos entre ellos respecto a sus posiciones dentro del ranking mundial.
Bajo ese formato, Regina Martínez será la participante #108 en salir y entrará en competencia hasta las 6:54 horas.
Esta será la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno que México cuenta con una representante en es esquí de fondo.
Regina Martínez competirá en la modalidad de salida libre por intervalos 10 km femenino este jueves 12 de febrero a las 6:00 horas (tiempo del centro de México) y la transmisión del evento se llevará a cabo a través de Claro Sports y ViX.