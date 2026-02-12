México Deportes

Regina Martínez: sigue en vivo el debut de la mexicana en esquí de fondo dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno

La esquiadora hace historia al convertirse en la primera deportista de México que compite en esta disciplina dentro de una justa invernal

Guardar
La esquiadora hace historia al
La esquiadora hace historia al convertirse en la primera deportista de México que compite en esta disciplina dentro de una justa invernal. (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)

En pocas líneas:

12:05 hsHoy

Comienza la competencia

El evento de esquí de fondo 10 km salida por intervalos libres dio inicio desde el Tesero Cross Country Skiing Stadium en Val Di Fiemme, Italia, donde los primeros participantes salieron a completar el trazado.

Cómo se determina el orden de salida

12:05 hsHoy

Al tratarse de una modalidad de salida por intervalos, los participantes irán saliendo uno por uno con una diferencia de 30 segundos entre ellos respecto a sus posiciones dentro del ranking mundial.

Bajo ese formato, Regina Martínez será la participante #108 en salir y entrará en competencia hasta las 6:54 horas.

12:05 hsHoy

Previa de la competencia

Esta será la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno que México cuenta con una representante en es esquí de fondo.

Regina Martínez competirá en la modalidad de salida libre por intervalos 10 km femenino este jueves 12 de febrero a las 6:00 horas (tiempo del centro de México) y la transmisión del evento se llevará a cabo a través de Claro Sports y ViX.

Temas Relacionados

Regina MartínezEsquí de fondoJuegos Olímpicos de InviernoEn vivoMilán-Cortina 2026mexico-deportes

Últimas noticias

Sarah Schleper finaliza en la posición 26 en la prueba de esquí alpino dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno

La mexicana todavía competirá en la prueba del Slalom Gigante el domingo 15 de febrero

Sarah Schleper finaliza en la

La historia de Alexander Armenta, pitcher que lanza en Japón y representará a México en el Clásico Mundial de Béisbol

El sinaloense formará parte del cuerpo de lanzadores que estará presente en el torneo y buscará hacer historia con la selección mexicana

La historia de Alexander Armenta,

Isaac Paredes despierta el mercado: cinco equipos de MLB estarían interesados en el mexicano

Las negociaciones en torno al pelotero mexicano han generado interés en varias franquicias debido a su desempeño reciente

Isaac Paredes despierta el mercado:

Regreso de la NFL a México: Los 49ers de San Francisco jugarían en el Estadio Azteca

El equipo californiano será local en el Estadio Azteca con el rival y la fecha aún por definir en el calendario oficial

Regreso de la NFL a

De Zerbi no olvida a Murillo: ex técnico del Marsella señala nuevamente a la figura panameña tras goleada ante PSG

El estratega insistió en cuestionar públicamente la labor del lateral y atribuyó al jugador parte de los problemas internos que derivaron en su abrupta salida

De Zerbi no olvida a

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dormir en ambientes cálidos afecta

Dormir en ambientes cálidos afecta al corazón de los adultos mayores: qué temperatura es la ideal

Se complica la situación en Goya por el cierre de la textil Alal: la empresa solicitó el concurso preventivo

Un abogado laboralista anticipó que la reforma provocará conflictos en las empresas

Reforma laboral: qué implica la media sanción desde una mirada empresarial

El enigmático mensaje de Evangelina Anderson que despertó rumores sobre su futuro en MasterChef Celebrity

INFOBAE AMÉRICA

“No es algo puntual”: advierten

“No es algo puntual”: advierten en Uruguay por problemas de competitividad tras despidos masivos en multinacional

Chile, Kast y un desafío submarino que compromete a la región

Zelensky reclamó una fecha específica para el ingreso de Ucrania a la Unión Europea e insistió en 2027 como límite

Diputados de partidos políticos evitan votación y tumban citación a ministra por caso de albergues en Panamá

Lo nuevo de Joaquín Furriel: Una familia que enfrenta secretos entre llamas en “Cortafuego”

DEPORTES

El segundo día de los

El segundo día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Gasly logró el 3° mejor tiempo con el Alpine y varios equipos tuvieron fallas

Descalificaron a un atleta ucraniano en los Juegos Olímpicos de Invierno por un casco que homenajeaba a deportistas que murieron durante el conflicto con Rusia

Tigre y Aldosivi abrirán la quinta fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

La tajante respuesta del Atlético de Madrid sobre una posible oferta del Barcelona por Julián Álvarez

El Argentina Open sigue con Sebastián Báez, Luciano Darderi y un cruce argentino que promete: hora y cómo ver los partidos en vivo