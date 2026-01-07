México Deportes

Hubertus von Hohenlohe, conoce la historia del príncipe que nació en México y lo llevó a los Juegos Olímpicos de Invierno

Aunque pertenece a la realeza alemana, el exdeportista representó a México en seis Juegos Olímpicos de Invierno y fundó la federación que permitió su participación internacional

De palacios europeos a pistas olímpicas, la historia de Hubertus von Hohenlohe es una de las más singulares del deporte mexicano.

A pocas semanas de que se celebren los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, la atención sobre la delegación mexicana vuelve a poner sobre la mesa los nombres que han marcado la historia del país en disciplinas invernales. Aunque esta edición no contará con su presencia como competidor, el nombre de Hubertus von Hohenlohe vuelve a surgir como una referencia obligada al hablar del esquí alpino mexicano y de la construcción misma de esta disciplina a nivel nacional.

Con 66 años de edad, Hubertus von Hohenlohe es considerado una leyenda del deporte mexicano no por resultados en el medallero, sino por la longevidad de su carrera, su constancia en competencias internacionales y su influencia directa en la creación de estructuras deportivas que permitieron la participación de México en eventos de invierno. Su historia resulta atípica dentro del olimpismo nacional y está marcada por una serie de circunstancias poco comunes.

Mexico's Hubertus von Hohenlohe reacts after his first run in the men's giant slalom

Nacido en la Ciudad de México en 1959, Hubertus llegó al mundo de manera circunstancial mientras su padre, Alfonso de Hohenlohe-Langenburg, impulsaba la llegada de una marca de automóviles alemana al país. Su madre, la princesa italiana Ira von Fürstenberg, y su padre, de ascendencia española y perteneciente a la realeza alemana, formaban parte de familias de alto poder económico. Aunque únicamente vivió cuatro años en territorio mexicano, ese nacimiento le otorgó la nacionalidad que más tarde definiría su trayectoria deportiva.

Aunque solo vivió cuatro años en México, defendió la bandera nacional en eventos internacionales durante décadas.

Tras su salida de México, su vida transcurrió entre Europa y otros destinos internacionales, desarrollándose en múltiples ámbitos. A lo largo de los años se desempeñó como cantante, empresario, fotógrafo, diseñador y promotor cultural. Sin embargo, fue el esquí alpino la disciplina que terminó marcando su camino dentro del deporte de alto rendimiento.

Fue príncipe, empresario y artista, pero también el rostro del esquí mexicano en seis ediciones olímpicas.

Su incursión formal en el esquí se dio gracias a su posición económica y a su pasión por los deportes invernales. En 1981 fundó la Federación Mexicana de Esquí, un paso fundamental que permitió que México tuviera representación organizada en competencias internacionales. Tres años después, debutó como atleta olímpico en los Juegos de Sarajevo 1984, iniciando una trayectoria inédita para un deportista mexicano en deportes de invierno.

Fundador de la Federación Mexicana de Esquí, su legado trascendió la competencia y marcó generaciones.

A partir de ese momento, von Hohenlohe representó a México en seis ediciones olímpicas: Sarajevo 1984, Calgary 1988, Albertville 1992, Lillehammer 1994, Vancouver 2010 y Sochi 2014. Esta continuidad a lo largo de tres décadas es uno de los principales motivos por los que su nombre se mantiene como una referencia histórica dentro del olimpismo nacional.

Su linaje noble contrastó con una carrera deportiva atípica que lo llevó a competir por México durante más de tres décadas en la nieve.

Además de sus participaciones olímpicas, estuvo presente en 21 Campeonatos Mundiales de esquí alpino, incluido el celebrado en 2025. Su influencia trascendió la competencia, ya que también diseñó los uniformes oficiales de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010, 2014 y 2022.

Su apellido pertenece a la nobleza europea, pero su nombre quedó inscrito en la historia olímpica de México.

De cara a Milán-Cortina 2026, todo indica que su etapa como atleta quedó cerrada definitivamente. En esta nueva edición, México será representado por figuras como Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Allan Corona y Regina Martínez, mientras el legado de Hubertus von Hohenlohe permanece como uno de los capítulos más singulares y duraderos del deporte mexicano en competencias invernales.

