Estos son los atletas mexicanos confirmados que estarán en Juegos Olímpicos de Invierno Milán 2026

La delegación mexicana ya tiene representantes asegurados en patinaje artístico y esquí rumbo a la justa invernal

La delegación tricolor comienza a
La delegación tricolor comienza a tomar forma rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno. (Ilustración: Jovani Pérez)

La cuenta regresiva rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 avanza y, con ella, comienzan a definirse los últimos boletos para las delegaciones nacionales. México, pese a no contar con condiciones climáticas propias de los deportes invernales, ya tiene asegurada la participación de cuatro atletas que representarán al país en la justa internacional.

Históricamente, la delegación mexicana en Juegos Olímpicos de Invierno ha sido reducida debido a factores geográficos y de infraestructura. Aun así, los deportistas nacionales han encontrado en competencias internacionales, rankings y marcas mínimas la vía para competir al más alto nivel. Para la edición de 2026, México contará con presencia en patinaje artístico, esquí de fondo y esquí alpino.

Donovan Carrillo será uno de los principales referentes tricolores en Milán-Cortina. El patinador artístico consiguió su clasificación gracias a su posición en el ranking internacional y al cumplimiento de las puntuaciones técnicas mínimas exigidas por la Unión Internacional de Patinaje (ISU), obtenidas durante el ciclo olímpico en campeonatos avalados. Carrillo buscará consolidar su crecimiento tras su histórica participación previa en Juegos Olímpicos.

Su actuación se quedó a
Su actuación se quedó a escasos puntos de conseguir la plata. (TW Conade)

En esquí de fondo, Allan Corona y Regina Martínez aseguraron su pase tras sumar puntos en competencias internacionales avaladas por la Federación Internacional de Esquí (FIS).

La esquiadora mexicana aseguró su
La esquiadora mexicana aseguró su lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 tras cumplir con los criterios de clasificación de la FIS, sumando puntos en competencias internacionales de esquí de fondo que le permitieron ubicarse dentro de los rankings requeridos para obtener el bo

Ambos lograron cumplir con los criterios de clasificación mediante participaciones constantes en eventos de alto nivel, lo que les permitió colocarse dentro de los parámetros requeridos para obtener cupos olímpicos.

Allan Corona selló su pase
Allan Corona selló su pase a Milán-Cortina 2026 gracias a su constancia en el circuito internacional de esquí de fondo, donde acumuló los puntos necesarios en eventos avalados por la Federación Internacional de Esquí, confirmándose como uno de los representantes mexicanos en la justa invernal.

Por su parte, Sarah Schleper se convertirá en una de las atletas con mayor experiencia dentro de la delegación mexicana. La esquiadora alpina alcanzará su séptima participación olímpica, una trayectoria que inició en 1998.

Alpine Skiing - FIS Alpine
Alpine Skiing - FIS Alpine World Ski Championships - Cortina d'Ampezzo, Italy - February 18, 2021 Mexico's Sarah Schleper in action during the women's giant slalom REUTERS/Denis Balibouse

Aunque durante cuatro ediciones compitió bajo la bandera de Estados Unidos, fue en 2018 cuando comenzó a representar oficialmente a México. Desde entonces, ha defendido los colores nacionales en dos ediciones y Milán-Cortina 2026 marcará su tercera participación olímpica con el equipo mexicano, tras cumplir con los puntos FIS necesarios en pruebas internacionales.

Mexico's flag bearer Donovan Carrillo
Mexico's flag bearer Donovan Carrillo (L) and Mexico's flag bearer Sarah Schleper lead the delegation during the opening ceremony of the Beijing 2022 Winter Olympic Games, at the National Stadium, known as the Bird's Nest, in Beijing, on February 4, 2022. (Photo by Manan VATSYAYANA / AFP)

Cabe señalar que la lista definitiva aún podría ampliarse, ya que algunos procesos clasificatorios permanecen abiertos en distintas disciplinas. Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 se celebrarán del 6 al 22 de febrero y marcarán un nuevo capítulo para el deporte mexicano en escenarios de hielo y nieve.

Juegos Olímpicos de Invierno Milán 2026Donovan CarrilloAllan CoronaRegina MartínezSarah Schelpermexico-deportes

