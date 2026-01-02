Estos son los atletas mexicanos confirmados que estarán en Juegos Olímpicos de Invierno Milán 2026

La cuenta regresiva rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 avanza y, con ella, comienzan a definirse los últimos boletos para las delegaciones nacionales. México, pese a no contar con condiciones climáticas propias de los deportes invernales, ya tiene asegurada la participación de cuatro atletas que representarán al país en la justa internacional.
Históricamente, la delegación mexicana en Juegos Olímpicos de Invierno ha sido reducida debido a factores geográficos y de infraestructura. Aun así, los deportistas nacionales han encontrado en competencias internacionales, rankings y marcas mínimas la vía para competir al más alto nivel. Para la edición de 2026, México contará con presencia en patinaje artístico, esquí de fondo y esquí alpino.
Donovan Carrillo será uno de los principales referentes tricolores en Milán-Cortina. El patinador artístico consiguió su clasificación gracias a su posición en el ranking internacional y al cumplimiento de las puntuaciones técnicas mínimas exigidas por la Unión Internacional de Patinaje (ISU), obtenidas durante el ciclo olímpico en campeonatos avalados. Carrillo buscará consolidar su crecimiento tras su histórica participación previa en Juegos Olímpicos.
En esquí de fondo, Allan Corona y Regina Martínez aseguraron su pase tras sumar puntos en competencias internacionales avaladas por la Federación Internacional de Esquí (FIS).
Ambos lograron cumplir con los criterios de clasificación mediante participaciones constantes en eventos de alto nivel, lo que les permitió colocarse dentro de los parámetros requeridos para obtener cupos olímpicos.
Por su parte, Sarah Schleper se convertirá en una de las atletas con mayor experiencia dentro de la delegación mexicana. La esquiadora alpina alcanzará su séptima participación olímpica, una trayectoria que inició en 1998.
Aunque durante cuatro ediciones compitió bajo la bandera de Estados Unidos, fue en 2018 cuando comenzó a representar oficialmente a México. Desde entonces, ha defendido los colores nacionales en dos ediciones y Milán-Cortina 2026 marcará su tercera participación olímpica con el equipo mexicano, tras cumplir con los puntos FIS necesarios en pruebas internacionales.
Cabe señalar que la lista definitiva aún podría ampliarse, ya que algunos procesos clasificatorios permanecen abiertos en distintas disciplinas. Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 se celebrarán del 6 al 22 de febrero y marcarán un nuevo capítulo para el deporte mexicano en escenarios de hielo y nieve.