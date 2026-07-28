México aplasta en el Medallero de los Centroamericanos 2026 y suma más oros hoy

México lidera el medallero y rebasó las 100 preseas (X/ @COM_Mexico)

Guardar

La delegación mexicana se mantiene como líder del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la participación de los atletas nacionales ha destacado desde el inicio de la competencia, pues ya suman 43 oros hasta este martes 28 de julio, preseas que les permitió colocarse en el primer puesto del medallero.

Entre las últimas competencias que ha ganado la delegación mexicana destaca la gimnasia rítmica, taekwondo y ciclismo de pista. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) actualizó el número de medallas que ya acumula el país, y entre los récords que ya se consiguieron es que se rebasaron las 100 medallas en esta edición de Juegos Centroamericanos.

PUBLICIDAD

La jornada de este día también dejó otro resultado para la delegación nacional en remo. México consiguió una presea dorada histórica con Maite Arrillaga y Rafael Mejía, quienes ganaron la prueba de dos remos sin timonel mixto. La dupla mexicana terminó la prueba con un tiempo de 7:39.31, suficiente para superar a los venezolanos Naomi Soazo y Jaime Machado, que cruzaron la meta con una diferencia de +3.82. El bronce quedó en manos de Wendy Simo y Jancarlos Tineo, de República Dominicana, con 8:00.20.

México ganó oro en bádminton (X/ @conadeoficial)

Estas son las últimas medallas que gabó México en Juegos Centroamericanos 2026

En taekwondo, Carlos Sansores confirmó su jerarquía internacional al quedarse con el oro en la categoría de +87 kilogramos. Su victoria se sumó a una jornada destacada para la representación mexicana.

PUBLICIDAD

La final frente al cubano Yoikel Goicochea se resolvió en tres episodios. El primer asalto terminó 1-1, pero el mexicano obtuvo el punto por criterio de mejores técnicas. En el segundo, ninguno sumó unidades y los jueces favorecieron al rival, así que el título se definió en el round definitivo.

El triunfo del quintanarroense se agregó a los resultados que México consiguió en gimnasia de trampolín, bádminton y tenis, entre otras disciplinas. Con esa cosecha, la representación nacional superó este 28 de julio la barrera de las 100 preseas en la justa regional.

PUBLICIDAD

La ciclista Yareli Acevedo se proclamó campeona en la prueba de ómnium femenil, al imponerse en la carrera por puntos, por lo que aportó una presea más a la cosecha. Las mexicanas conquistaron la medalla de oro en trampolín sincronizado femenil durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Dafne Navarro y Patricia Núñez lograron el primer lugar con 46.35 puntos, por encima de Venezuela y República Dominicana.

Acevedo aseguró el oro para México al sumar 61 unidades, tras obtener 40 en scratch, 40 en tempo y 38 en eliminación. (X/ @Rommel_Pacheco)

El resultado significó su segundo metal en esta edición de la competencia para ambas seleccionadas. También consolidó el arranque del ciclo rumbo a Los Ángeles 2028, donde buscan convertirse en referentes de la gimnasia mexicana.

PUBLICIDAD

La diferencia entre ambos fue inferior a un punto, un margen que reflejó la paridad de la final. Del lado femenil, Dafne Navarro obtuvo la plata individual y Patricia Núñez aseguró el bronce antes de volver a escena para la competencia sincronizada.

En esa segunda aparición, las dos mexicanas firmaron una ejecución de 46.35 unidades. Ese registro dejó atrás a Venezuela, que terminó con 40.82, y a República Dominicana, que cerró con 38.34.

PUBLICIDAD

El oro por parejas permitió que Navarro cerrara su participación con dos medallas, mientras Núñez añadió el campeonato sincronizado a su tercer lugar individual. La disciplina se convirtió así en una de las principales fuentes de podios para la delegación nacional.

La cosecha mexicana en gimnasia de trampolín alcanzó cinco medallas entre pruebas individuales y sincronizadas. En la rama varonil, Donovan Guevara se coronó campeón centroamericano y Elías Carballo selló el 1-2 para el país al terminar en la segunda posición.

PUBLICIDAD

Ese avance reforzó la posición mexicana en la parte más alta del medallero. La suma de oros en trampolín, remo y taekwondo retrató el alcance de una jornada en la que varias disciplinas empujaron el balance del país en Santo Domingo 2026.

Este es el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

México lidera el medallero de los Juegos Centroamericanos 2026 (https://jcc2026.org/es)

Hasta el corte de información de las 17:00 horas de este 28 de julio, el medallero se mantiene de la siguiente manera:

México: 44 oros, 43 platas, 32 bronces - 119 medallas Colombia: 30 oros, 29 platas, 20 bronces - 79 medallas Cuba: 15 oros, 14 platas, 18 bronces - 47 medallas Venezuela: 11 oros, 14 platas, 27 bronces - 52 medallas República Dominicana: 10 oros, 9 platas, 29 bronces - 48 medallas Guatemala: 6 oros, 9 platas, 12 bronce - 27 medallas Puerto Rico: 5 oros, 6 platas, 13 bronce - 24 medallas El Salvador: 4 oros, 1 plata, 7 bronce - 12 medallas Costa Rica: 2 oros, 2 platas, 5 bronce - 9 medallas Panamá 2 oros, 2 plata, 2 bronce - 6 medallas.

Se espera que al cierre de las actividades de este martes el medallero se modifique y México sume más preseas en disciplinas que siguen compitiendo.

PUBLICIDAD