México Deportes

¿Quién es Maxim Naumov?: el rival de Donovan Carrillo que perdió a sus padres en un accidente aéreo

Dedicando cada salto a la memoria de sus padres, leyendas del patinaje artístico, el estadounidense se ganó la ovación del público olímpico

Guardar
Maxim Naumov dedicó su actuación
Maxim Naumov dedicó su actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno a la memoria de sus padres, mostrando una fotografía de su infancia. REUTERS/Amanda Perobelli

La historia de Maxim Naumov en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 se ha convertido en una de las más conmovedoras de la competencia.

El patinador estadounidense con ascendencia rusa debutó en la máxima cita con una rutina cargada de emotividad, marcada por la memoria de sus padres, quienes fallecieron en un accidente aéreo en 2025.

El patinador artístico estadounidense Maxim
El patinador artístico estadounidense Maxim Naumov compite en honor a sus padres, ex campeones mundiales Vadim Naumov y Evgenia Shishkova. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Su acceso a la final no sólo lo convirtió en un rival directo de Donovan Carrillo, sino también en un símbolo de resiliencia y homenaje. Cada salto y giro que ejecuta está acompañado por el recuerdo de sus padres y entrenadores Vadim Naumov y Evgenia Shishkova, campeones mundiales de patinaje artístico por parejas en 1994.

La tragedia que marcó la vida de Maxim

En enero de 2025, un vuelo comercial en el que viajaban sus padres colisionó con un helicóptero militar y cayó al río Potomac, cerca de Washington D.C.

El accidente dejó 67 víctimas fatales, entre ellas sus padres, además de entrenadores y jóvenes patinadores vinculados al Club de Patinaje de Boston. Maxim no estaba en ese avión porque había regresado antes de Wichita, donde había competido en el campeonato nacional.

La pérdida lo obligó a reconstruirse desde cero. Hijo único, sin la guía de sus padres, formó un nuevo equipo de entrenadores y asumió la dirección de la escuela “Champions of Tomorrow”, fundada por ellos.

Después de superar su récord
Después de superar su récord personal, el estadounidense sorprendió mostrando una imagen junto a sus padres, en un momento lleno de nostalgia y emotividad. REUTERS/Amanda Perobelli

Desde entonces, cada competencia se convirtió en un homenaje personal, llevando consigo una fotografía de su infancia como símbolo de acompañamiento.

El debut olímpico en Milano-Cortina

Su clasificación a los Juegos Olímpicos fue vista como un logro inesperado, pero también como el cumplimiento de un sueño compartido con sus padres desde la infancia.

  • Clasificación: bronce en el campeonato nacional de EE.UU. en 2026.
  • Programa corto: acompañado por el Nocturno nº 20 de Chopin, pieza cargada de melancolía.
  • Elementos técnicos: Salchow cuádruple, Triple Axel y Combinación triple Lutz-triple toe loop.
  • Resultado: 85.65 puntos, su mejor marca de la temporada, posición 14 en la clasificación.
En su rutina olímpica, Maxim
En su rutina olímpica, Maxim Naumov interpretó el Nocturno nº 20 de Chopin, ejecutando saltos técnicos clave como Salchow cuádruple y Triple Axel. REUTERS/Amanda Perobelli

Al finalizar, se arrodilló, miró al cielo y mostró una fotografía de su infancia junto a sus padres. El gesto conmovió al público y convirtió su actuación en un homenaje inolvidable.

Un mensaje de resiliencia

Más allá de los puntos, Maxim Naumov dejó un mensaje que trascendió lo deportivo. Declaró que sentía la presencia de sus padres en la pista y que su historia busca inspirar a otros: La única salida es hacia adelante… hay que hacer las cosas por amor en vez de tener miedo.

Su participación en la final olímpica, junto a figuras como Ilia Malinin y Yuma Kagiyama, lo coloca como un rival de Donovan Carrillo con una narrativa única.

Maxim conquistó al público olímpico
Maxim conquistó al público olímpico al dedicar cada salto a la memoria de sus padres, quienes fueron leyendas del patinaje artístico y perdieron la vida en un trágico accidente aéreo. (Instagram @maxim.naumov_)

Mientras el mexicano representa el avance de Latinoamérica en el patinaje artístico, Naumov se ha encargado de encarnar la fuerza de la memoria y la resiliencia.

Temas Relacionados

Maxim NaumovDonovan CarrilloJuegos Olímpicos de Invierno 2026Juegos Olímpicos de InviernoMilán-Cortina 2026OlimpiadasMilánFinalVadim NaumovEvgenia Shishkovamexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Los Pumas de Efraín Juárez son eliminados de Concachampions ante San Diego FC

El club Universidad Nacional no encontró la fórmula para revertir la goleada que recibió en el partido de ida y concluye su participación en el torneo de la Concacaf

Los Pumas de Efraín Juárez

¿Quiénes serán los rivales de Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

El jalisciense buscará mejorar su histórica posición en la final olímpica de Milán-Cortina 2026, enfrentando a potencias mundiales como Ilia Malinin y Yuma Kagiyama

¿Quiénes serán los rivales de

De cuánto es el apoyo económico que recibe Donovan Carrillo, patinador mexicano en los Juegos Olímpicos de Invierno

El patinador tapatío está compitiendo en sus segundos Juegos Olímpicos en búsqueda de superar su marca de 2022

De cuánto es el apoyo

¿Cómo se reforzaron todos los equipos de la Liga MX tras el cierre del mercado de Fichajes?

El mercado de fichajes cerró para todos los equipos de la Liga MX y aquí un recuento de los nombres que llegan para este Clausura 2026

¿Cómo se reforzaron todos los

Cuándo y cómo ver a Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El país entero podrá seguir cada salto y giro de su patinador estrella gracias a transmisiones gratuitas y por servicios de streaming

Cuándo y cómo ver a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Intento de robo desata balacera

Intento de robo desata balacera en Uruapan, Michoacán: presuntos criminales resultaron heridos

Fue vinculado a proceso Baltazar “N” por el asesinato de las oficiales viales Libna y Gisela en Jalisco

Dan prisión preventiva a cinco sujetos que llevaban más de 4 toneladas y media de cocaína en altamar

Localizan con rayos X más de 20 paquetes de presunta cocaína en una maleta del Aeropuerto Internacional de Cancún

Vinculan a proceso a hombre que llevaba más de 600 mil litros metanfetamina líquida en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Victoria Ruffo pide que dejen

Victoria Ruffo pide que dejen en paz a Maribel Guardia tras cuestionamientos sobre disputa con Imelda Tuñón

BTS: cómo votar desde México para una canción de ARIRANG antes del lanzamiento

Hermano de Sherlyn se quitó la vida hace años y la familia lo ‘revive’ con IA: “No supe cómo reaccionar”

Alejandra Guzmán celebró sus 58 años a la espera de una reconciliación con su hija Frida Sofía

Eugenio Derbez revela su desconocida faceta como bailarín teatral y coreógrafo de Flans: “Ilse entró de chiripa”

DEPORTES

Los Pumas de Efraín Juárez

Los Pumas de Efraín Juárez son eliminados de Concachampions ante San Diego FC

¿Quiénes serán los rivales de Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

De cuánto es el apoyo económico que recibe Donovan Carrillo, patinador mexicano en los Juegos Olímpicos de Invierno

¿Cómo se reforzaron todos los equipos de la Liga MX tras el cierre del mercado de Fichajes?

Cuándo y cómo ver a Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026