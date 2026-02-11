¿Quién es Maxim Naumov?: el rival de Donovan Carrillo que perdió a sus padres en un accidente aéreo

Maxim Naumov dedicó su actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno a la memoria de sus padres, mostrando una fotografía de su infancia. REUTERS/Amanda Perobelli

La historia de Maxim Naumov en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 se ha convertido en una de las más conmovedoras de la competencia.

El patinador estadounidense con ascendencia rusa debutó en la máxima cita con una rutina cargada de emotividad, marcada por la memoria de sus padres, quienes fallecieron en un accidente aéreo en 2025.

El patinador artístico estadounidense Maxim Naumov compite en honor a sus padres, ex campeones mundiales Vadim Naumov y Evgenia Shishkova. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Su acceso a la final no sólo lo convirtió en un rival directo de Donovan Carrillo, sino también en un símbolo de resiliencia y homenaje. Cada salto y giro que ejecuta está acompañado por el recuerdo de sus padres y entrenadores Vadim Naumov y Evgenia Shishkova, campeones mundiales de patinaje artístico por parejas en 1994.

La tragedia que marcó la vida de Maxim

En enero de 2025, un vuelo comercial en el que viajaban sus padres colisionó con un helicóptero militar y cayó al río Potomac, cerca de Washington D.C.

El accidente dejó 67 víctimas fatales, entre ellas sus padres, además de entrenadores y jóvenes patinadores vinculados al Club de Patinaje de Boston. Maxim no estaba en ese avión porque había regresado antes de Wichita, donde había competido en el campeonato nacional.

La pérdida lo obligó a reconstruirse desde cero. Hijo único, sin la guía de sus padres, formó un nuevo equipo de entrenadores y asumió la dirección de la escuela “Champions of Tomorrow”, fundada por ellos.

Después de superar su récord personal, el estadounidense sorprendió mostrando una imagen junto a sus padres, en un momento lleno de nostalgia y emotividad. REUTERS/Amanda Perobelli

Desde entonces, cada competencia se convirtió en un homenaje personal, llevando consigo una fotografía de su infancia como símbolo de acompañamiento.

El debut olímpico en Milano-Cortina

Su clasificación a los Juegos Olímpicos fue vista como un logro inesperado, pero también como el cumplimiento de un sueño compartido con sus padres desde la infancia.

Clasificación: bronce en el campeonato nacional de EE.UU. en 2026.

Programa corto: acompañado por el Nocturno nº 20 de Chopin , pieza cargada de melancolía.

Elementos técnicos: Salchow cuádruple, Triple Axel y Combinación triple Lutz-triple toe loop.

Resultado: 85.65 puntos, su mejor marca de la temporada, posición 14 en la clasificación.

En su rutina olímpica, Maxim Naumov interpretó el Nocturno nº 20 de Chopin, ejecutando saltos técnicos clave como Salchow cuádruple y Triple Axel. REUTERS/Amanda Perobelli

Al finalizar, se arrodilló, miró al cielo y mostró una fotografía de su infancia junto a sus padres. El gesto conmovió al público y convirtió su actuación en un homenaje inolvidable.

Un mensaje de resiliencia

Más allá de los puntos, Maxim Naumov dejó un mensaje que trascendió lo deportivo. Declaró que sentía la presencia de sus padres en la pista y que su historia busca inspirar a otros: “La única salida es hacia adelante… hay que hacer las cosas por amor en vez de tener miedo”.

Su participación en la final olímpica, junto a figuras como Ilia Malinin y Yuma Kagiyama, lo coloca como un rival de Donovan Carrillo con una narrativa única.

Maxim conquistó al público olímpico al dedicar cada salto a la memoria de sus padres, quienes fueron leyendas del patinaje artístico y perdieron la vida en un trágico accidente aéreo. (Instagram @maxim.naumov_)

Mientras el mexicano representa el avance de Latinoamérica en el patinaje artístico, Naumov se ha encargado de encarnar la fuerza de la memoria y la resiliencia.