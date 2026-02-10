México Deportes

Cuáles son las opciones para Pumas en caso de una salida de Efraín Juárez

Efraín Juárez se estaría jugando su puesto en las próximas horas tras los malos resultados

Algunos técnicos sin equipo habrían levantado la mano para dirigir a ´Pumas. Créditos: Infobae México.

Pumas atraviesa un momento complicado, después del revés sufrido en el Estadio Snapdragon, donde San Diego FC superó de local 4-1 a Pumas en un duelo de primera ronda de Concachampions.

Posteriormente, los dirigidos por Efraín Juárez, visitaron el Estadio Jalisco el pasado sábado 7 de febrero, donde a pesar de no conseguir la victoria ante Atlas, el equipo sumó su tercer empate en el Clausura 2026, dejando escapar el triunfo en los minutos finales.

Con estos resultados, los auriazules se mantienen invictos y ocupan el quinto lugar general con 9 puntos, aunque la presión sobre el técnico aumenta.

La situación se complica para Pumas al dejar ir puntos valiosos en la liga y enfrentar el riesgo de quedar eliminados en la Concachampions.

Por esta razón, la directiva, liderada por Antonio Sancho como vicepresidente deportivo, habría comenzado a evaluar nombres de posibles reemplazos para Efraín Juárez, si el equipo no logra revertir la situación.

Opciones para el banquillo de Pumas

Guillermo Vázquez

Entre los candidatos destaca Memo Vázquez, considerado hombre de casa y de absoluta confianza, además de ser el último técnico que llevó a Pumas al título de Liga MX en el Clausura 2011.

Guillermo Vázquez llevó a Pumas a una final. FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

Su paso por el club incluye también un subcampeonato en el Apertura 2015 y un profundo conocimiento del entorno universitario.

Robert Dante Siboldi

Siboldi aparece como otra alternativa. El entrenador uruguayo cuenta con experiencia en equipos como Santos, Cruz Azul y Tigres, además de títulos importantes en Liga MX y Concachampions.

Robert Dante Siboldi habría estado envuelto en polémicas. Imagen de archivo. EFE/Miguel Sierra

Tras su salida de Mazatlán, se encuentra disponible, aunque su perfil externo y antecedentes de salidas polémicas generan dudas en algunos sectores.

Jaime Lozano

Hace cuatro años, el técnico se colgó la medalla de bronce como técnico de la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Jaime Lozano se encuentra sin equipo actualmente (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Aunque no logró consolidarse en la selección mayor y fue cesado de Pachuca en el Apertura 2025. Su pasado como jugador de Pumas, lo mantiene arropado por la afición, y podría ser una opción viable.

Ricardo Ferretti

El nombre de Ricardo Ferretti podría abrir la puerta a una tercera etapa en el club, aunque hasta el momento no existen reportes de un acercamiento formal con el actual analista de deportes.

Tuca Ferretti reveló que le impusieron jugadores cuando era el DT de la Selección Mexicana credito:Cuartoscuro

En su segunda gestión, Ferretti logró 64 victorias, 58 empates y 57 derrotas, coronándose campeón en el Clausura 2009.

Víctor Manuel Vucetich

Tampoco se descarta a Vucetich, quien recientemente se retiró pero se mantiene entre los cinco entrenadores más ganadores en la historia de la primera división mexicana.

Víctor Manuel Vucetich podría salir del retiro de la dirección técnica en el futbol (EFE/Felipe Gutiérrez)

Podría regresar si surge un proyecto atractivo.

Fernando Gago

Por último, Fernando Gago, ex técnico de Necaxa, ya conoce la Liga MX y se encuentra libre, aunque no han habido acercamientos formales.

Los Rayos hicieron pública la baja del entrenador tras un desastroso torneo y llegó Varini en su lugar. Crédito: REUTERS/Gonzalo Colini

Al margen de los rumores sobre el futuro en el banquillo, Efraín Juárez se juega su continuidad en el partido de este martes 10 de febrero de 2026 ante San Diego FC.

El duelo, correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Concachampions, se disputará a las 19:00 horas (centro de México) en el Estadio Olímpico Universitario y será transmitido por FOX ONE.

