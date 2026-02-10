México Deportes

Quiénes son los entrenadores de Donovan Carrillo, Myke Gillman y Jonathan Mills que ayudaron al mexicano en Juegos Olímpicos

Desde 2023 el nacido en Zapopan, Jalisco, se mudó a Canadá para continuar con su desempeño deportivo de alto nivel asesorado por expertos

Guardar
Ellos son los entrenadores de
Ellos son los entrenadores de Dónovan Carrillo que lo ayudaron a llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 (REUTERS/Amanda Perobelli)

Donovan Carrillo clasificó a la final de patinaje artístico individual de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, con una puntuación de 75.56 el mexicano consiguió su pase al programa libre, donde buscará mejorar su marca que obtuvo en Beijing 2022 y así mantenerse en la élite del patinaje sobre hielo.

El tapatío escribió su nombre en la historia del deporte mexicano al conseguir su primera clasificación a Juegos Olímpicos de Invierno en 2022, ahora repite la hazaña de estar en la final. Su actuación al ritmo de “Hip-Hip Chin Chin” permitió que los jueces lo evaluaran con el puntaje necesario para estar en la siguiente ronda, pese a que una acrobacia no le resultó favorable, su actuación terminó dando resultados.

Uno de los detalles más sobresalientes de la presentación de Donovan Carrillo fue el agradecimiento que mostró con el público y sus entrenadores, pues al momento de recibir su calificación los abrazó. Y es que, para este ciclo olímpico, el patinador de 26 años cambió de entrenador y migró a Canadá para seguir con su preparación de alto nivel.

¿Quiénes son los entrenadores de Donovan Carillo?

Su experiencia ha permitido a
Su experiencia ha permitido a Carrillo mejorar aspectos técnicos y acceder a una formación integral que incluye trabajo físico (REUTERS/Yara Nardi)

En el inicio de su carrera estuvo acompañado por Gregorio Martínez, con quien logró su primera clasificación olímpica en Beijing 2022, pero al terminar ese ciclo tomó la decisión de mudarse a Canadá. Desde 2023 se acercó con Jonathan Mills y Myke Gillman, ambos entrenadores de alto rendimiento que le ayudaron en su preparación y clasificación a Milano-Cortina 2026.

Jonathan Mills es un entrenador internacional de patinaje artístico especializado en el uso de arneses, una herramienta clave para perfeccionar los giros y saltos de los patinadores. Desde 2023, forma parte del equipo de entrenadores de Donovan Carrillo, acompañándolo en su proceso de profesionalización fuera de México, principalmente en Canadá, donde Carrillo se trasladó en busca de mejores condiciones de entrenamiento y un entorno competitivo de alto nivel.

Mills, junto a Myke Gillman, dirige las sesiones en el Thornhill Figure Skating Club, en Toronto. Gillman es un entrenador de patinaje artístico profesional, además es coreógrafo y diseñador de interiores. Junto Con Mills forman un equipo de alto rendimiento en Canadá para jóvenes talentos en patinaje artístico.

Desde 2023, Donovan Carrillo se
Desde 2023, Donovan Carrillo se acercó a Jonathan Mills y Myke Gillman (REUTERS/Amanda Perobelli)

Su experiencia ha permitido a Carrillo mejorar aspectos técnicos y acceder a una formación integral que incluye trabajo físico, mental y artístico. Además de su trabajo técnico, Mills se caracteriza por ofrecer un ambiente positivo y de apoyo, lo que ha contribuido al desarrollo tanto deportivo como personal de Carrillo en el circuito internacional de patinaje artístico.

El debut oficial de Donovan Carrillo en la edición 2026 de los Juegos Olímpicos de Invierno lo consolidó como un referente del patinaje artístico de México en la élite internacional.

Temas Relacionados

Donovan CarrilloMyke GillmanJonathan MillsJuegos Olímpicos de Invierno 2026deportistas mexicanosmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Aníbal Godoy, capitán panameño, asegura que pueden superar a Pumas

El conjunto estadounidense llega al Olímpico Universitario con una ventaja de tres goles en la Concacaf Champions Cup

Aníbal Godoy, capitán panameño, asegura

Gobierno CDMX niega que el estadio de Cruz Azul se construya en el Parque Bicentenario: así lo informó Clara Brugada

Víctor Velázquez, director deportivo de La Máquina, se reunió con la mandataria para dialogar sobre el proyecto que pretenden realizar en la capital

Gobierno CDMX niega que el

Claudia Sheinbaum felicita a Donovan Carrillo por clasificar a las finales en los Juegos Olímpico de Invierno

El patinador mexicano asegura su lugar entre los mejores del mundo en Milano Cortina 2026, siendo reconocido por figuras nacionales

Claudia Sheinbaum felicita a Donovan

Cruz Azul vs. Vancouver: a qué hora y dónde ver en México el partido de vuelta de la Máquina en Concachampions

El conjunto celeste quiere repetir el campeonato del 2025 en busca del pase al próximo Mundial de Clubes

Cruz Azul vs. Vancouver: a

¿Buena estrategia? Agente de Gilberto Mora advierte que buscará vender al futbolista al precio más alto

La representante internacional cuestiona la brecha financiera que existe entre mercados latinoamericanos y desafía los prejuicios sobre los jóvenes futbolistas nacionales

¿Buena estrategia? Agente de Gilberto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los 30 miembros del Cártel

Los 30 miembros del Cártel de Sinaloa detenidos en Querétaro no operaban ahí: “Aquí se juntaban”, asegura gobernador

Fiscalía de Sinaloa confirma asesinato del sobrino de El Mayo Zambada en Culiacán

Ovidio Guzmán deberá esperar hasta finales de julio para su audiencia de sentencia en EEUU

Ejecutan en Jiutepec a exjefe operativo de la Policía de Morelos en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco

“Tiene un carácter muy cabrón”: la llamada que retrata a Diego “N”, exalcalde de Tequila, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Colaborador de Hoy alerta sobre

Colaborador de Hoy alerta sobre una nueva modalidad de robo en el cajero automático

Él es el nuevo novio de Imelda Tuñón, afirman que la actriz estrena romance en medio de su polémica con Maribel Guardia

Martha Figueroa revela que otro famoso padece ELA, la enfermedad que mató a Pedro Torres y aqueja a Yolanda Andrade

Eugenio Derbez asegura que Victoria Ruffo busca reflectores al hablar de él y así reacciona la actriz

Exatlón México: quién gana el Duelo de los enigmas hoy 10 de febrero

DEPORTES

Aníbal Godoy, capitán panameño, asegura

Aníbal Godoy, capitán panameño, asegura que pueden superar a Pumas

Gobierno CDMX niega que el estadio de Cruz Azul se construya en el Parque Bicentenario: así lo informó Clara Brugada

Claudia Sheinbaum felicita a Donovan Carrillo por clasificar a las finales en los Juegos Olímpico de Invierno

Cruz Azul vs. Vancouver: a qué hora y dónde ver en México el partido de vuelta de la Máquina en Concachampions

¿Buena estrategia? Agente de Gilberto Mora advierte que buscará vender al futbolista al precio más alto