Quiénes son los entrenadores de Donovan Carrillo, Myke Gillman y Jonathan Mills que ayudaron al mexicano en Juegos Olímpicos

Ellos son los entrenadores de Dónovan Carrillo que lo ayudaron a llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 (REUTERS/Amanda Perobelli)

Donovan Carrillo clasificó a la final de patinaje artístico individual de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, con una puntuación de 75.56 el mexicano consiguió su pase al programa libre, donde buscará mejorar su marca que obtuvo en Beijing 2022 y así mantenerse en la élite del patinaje sobre hielo.

El tapatío escribió su nombre en la historia del deporte mexicano al conseguir su primera clasificación a Juegos Olímpicos de Invierno en 2022, ahora repite la hazaña de estar en la final. Su actuación al ritmo de “Hip-Hip Chin Chin” permitió que los jueces lo evaluaran con el puntaje necesario para estar en la siguiente ronda, pese a que una acrobacia no le resultó favorable, su actuación terminó dando resultados.

Uno de los detalles más sobresalientes de la presentación de Donovan Carrillo fue el agradecimiento que mostró con el público y sus entrenadores, pues al momento de recibir su calificación los abrazó. Y es que, para este ciclo olímpico, el patinador de 26 años cambió de entrenador y migró a Canadá para seguir con su preparación de alto nivel.

¿Quiénes son los entrenadores de Donovan Carillo?

En el inicio de su carrera estuvo acompañado por Gregorio Martínez, con quien logró su primera clasificación olímpica en Beijing 2022, pero al terminar ese ciclo tomó la decisión de mudarse a Canadá. Desde 2023 se acercó con Jonathan Mills y Myke Gillman, ambos entrenadores de alto rendimiento que le ayudaron en su preparación y clasificación a Milano-Cortina 2026.

Jonathan Mills es un entrenador internacional de patinaje artístico especializado en el uso de arneses, una herramienta clave para perfeccionar los giros y saltos de los patinadores. Desde 2023, forma parte del equipo de entrenadores de Donovan Carrillo, acompañándolo en su proceso de profesionalización fuera de México, principalmente en Canadá, donde Carrillo se trasladó en busca de mejores condiciones de entrenamiento y un entorno competitivo de alto nivel.

Mills, junto a Myke Gillman, dirige las sesiones en el Thornhill Figure Skating Club, en Toronto. Gillman es un entrenador de patinaje artístico profesional, además es coreógrafo y diseñador de interiores. Junto Con Mills forman un equipo de alto rendimiento en Canadá para jóvenes talentos en patinaje artístico.

Desde 2023, Donovan Carrillo se acercó a Jonathan Mills y Myke Gillman (REUTERS/Amanda Perobelli)

Su experiencia ha permitido a Carrillo mejorar aspectos técnicos y acceder a una formación integral que incluye trabajo físico, mental y artístico. Además de su trabajo técnico, Mills se caracteriza por ofrecer un ambiente positivo y de apoyo, lo que ha contribuido al desarrollo tanto deportivo como personal de Carrillo en el circuito internacional de patinaje artístico.

El debut oficial de Donovan Carrillo en la edición 2026 de los Juegos Olímpicos de Invierno lo consolidó como un referente del patinaje artístico de México en la élite internacional.