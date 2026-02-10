México Deportes

Paul Aguilar lanza dardo a Efraín Juárez antes del América-Chivas: “Sólo Pumas es fácil”

El exjugador de las Águilas reconoció el nivel actual del rebaño y aprovechó para mandar una indirecta al técnico de los felinos

El exlateral de la Selección
El exlateral de la Selección Mexicana criticó el paso negativo del técnico en el equipo universitario.

La expectativa por el Clásico Nacional entre América y Chivas aumenta mientras se aproxima el duelo correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026. Sin embargo, para el exáguila Paul Aguilar es momento de reconocer al acérrimo rival y de lanzar un dardo directo al funcionamiento de Efraín Juárez y de sus Pumas.

El encuentro se jugará en el Estadio Akron y ha estado precedido por un ambiente encendido, marcado por declaraciones polémicas y el enfrentamiento de los únicos equipos invictos del torneo que incluso han golpeado a equipos lejanos a este histórico duelo.

La burla para Juárez

Durante una reciente mesa de debate, Paul Aguilar, exjugador del América, hizo un comentario sarcástico que tuvo como destinatario a Pumas, conjunto dirigido por Efraín Juárez. “Hoy los partidos no se ganan fácil, nomás a Pumas”, expresó Aguilar, provocando risas entre los presentes, quienes también mencionaron la complicada situación que atraviesan Santos y Mazatlán en el mismo certamen.

El América llega al clásico después de superar a Monterrey, mostrando una racha positiva y con la reincorporación de jugadores clave a su plantilla. A su vez, Chivas mantiene paso perfecto en el campeonato, aunque algunos señalan que su calendario previo ha sido accesible.

Pese a que el equipo
Pese a que el equipo se encuentra en quinto lugar general, no ha mostrado consistencia en sus juegos.

Paul Aguilar reconoce el buen momento del Rebaño

Analistas destacaron que será un partido muy parejo, considerando que ambos equipos tienen argumentos sólidos. “Chivas va invicto, es el equipo que juega mejor. Aunque ha tenido un calendario cómodo”, afirmaron en la mesa, resaltando la dificultad de designar un favorito claro. También subrayaron la importancia del regreso de futbolistas destacados en las filas azulcremas, lo que eleva el nivel del enfrentamiento.

Los clásicos nacionales suelen ser impredecibles; no siempre gana el equipo que llega como favorito. En la mesa se comentó: “Chivas llega como el favorito por el paso perfecto del fin de semana. Pero los que jugaron saben que los clásicos son diferentes”.

El choque entre América y Chivas está programado para el sábado 14 de febrero de 2026 a las 21:07 horas en el Estadio Akron de Guadalajara. El conjunto rojiblanco intentará defender su invicto frente a unas Águilas que buscan consolidar su recuperación.

Ambos equipos quieren llevarse los
Ambos equipos quieren llevarse los 3 puntos.

¿Cómo han sido los últimos clásicos?

El Clásico Nacional es el partido más esperado del fútbol mexicano y su historial reciente ha estado lleno de intensidad, desde eliminatorias directas en torneos internacionales hasta duelos decisivos en la Liga MX.

A continuación, te presento el recuento de los últimos 5 resultados oficiales entre Chivas y América (incluyendo el más reciente del Apertura 2025):

  • América 1-2 ChivasApertura 2025 (Fase Regular): El Rebaño Sagrado logró imponerse como visitante en el Estadio Ciudad de los Deportes con una gran actuación colectiva.
  • América 1-1 ChivasAmistoso (Octubre 2025): Un duelo de exhibición en Estados Unidos que terminó en empate, manteniendo la paridad entre ambos.
  • América 4-0 ChivasConcachampions 2025 (Octavos de Final - Vuelta): Las Águilas mostraron su contundencia y remontaron el global para avanzar en el torneo internacional.
  • Guadalajara 0-0 AméricaClausura 2025 (Fase Regular): Un duelo cerrado en el Estadio Akron donde las defensas se impusieron y no hubo goles.
  • Chivas 1-0 AméricaConcachampions 2025 (Octavos de Final - Ida): Guadalajara sacó ventaja mínima en su casa en el primer capítulo de la serie de eliminación.

En estos últimos encuentros destaca una paridad notable, con dos victorias para Chivas, una goleada para el América y dos empates (contando el duelo amistoso de octubre). Estos resultados reflejan que, independientemente del momento que viva cada equipo, el Clásico Nacional siempre se disputa con máxima entrega.

