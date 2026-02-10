Confirmado: Thiago Espinosa se suma al América como refuerzo de última hora para el Clausura 2026

El Club América cerró sobre el límite de registros la incorporación de Thiago Espinosa como refuerzo para lo que resta del Clausura 2026.

La llegada del futbolista uruguayo responde a la necesidad del cuerpo técnico de fortalecer el costado izquierdo de la defensa, una zona que ha generado ajustes constantes en el esquema de André Jardine a lo largo del torneo.

La mañana de este martes, el club hizo oficial la incorporación a través de sus redes sociales, en una jornada marcada por una doble confirmación de refuerzos.

Espinosa se suma al plantel azulcrema en calidad de préstamo procedente de Racing Club de Montevideo, justo antes del cierre del periodo invernal de fichajes en la Liga MX.

América asegura a Espinosa a préstamo con opción de compra

La negociación entre América y Racing de Montevideo se extendió durante al menos un par de semanas.

El acuerdo establece una cesión hasta diciembre de 2026, con una opción de compra sujeta al cumplimiento de objetivos deportivos, entre ellos un número determinado de minutos disputados.

La operación se concretó en un contexto en el que se esperaba que el club capitalino priorizara la llegada de un delantero, lo que convirtió la incorporación del lateral izquierdo en un movimiento poco anticipado.

Sin embargo, la directiva apostó por atender una necesidad puntual en la zaga, sumando un perfil que se ajusta a las exigencias tácticas del equipo.

Trayectoria y perfil del nuevo refuerzo azulcrema

Thiago Espinosa tiene 21 años y se desempeña como lateral izquierdo. Inició su formación en las fuerzas básicas de Peñarol y posteriormente continuó su desarrollo en Racing de Montevideo, club con el que logró consolidarse en el primer equipo.

Su último partido en el campeonato uruguayo lo disputó el fin de semana reciente, cuando fue titular y registró una asistencia en la derrota ante Deportivo Maldonado.

El defensor mide 1.74 metros y se caracteriza por su despliegue físico, su capacidad para recorrer la banda y su participación en fases ofensivas, aspectos que influyeron en la decisión del cuerpo técnico encabezado por Jardine.

Con su llegada, América suma una alternativa específica para el sector izquierdo de la defensa de cara al cierre del torneo.