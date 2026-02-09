México Deportes

Quiénes son los jugadores mexicanos que fueron campeones con los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX

Julian Love y Elijah Arroyo contribuyeron para que su equipo consiguiera su segundo título Vince Lombardi, poniendo su nombre en los libros de historia de los latinos que se han coronado en la NFL

Guardar
Julian Love y Elijah Arroyo
Julian Love y Elijah Arroyo contribuyeron para que su equipo consiguiera su segundo título Vince Lombardi, poniendo su nombre en los libros de historia de los latinos que se han coronado en la NFL. (REUTERS/Mike Blake)

En el marco de un escenario marcado por la representación latina, dos jugadores con raíces mexicanas hicieron historia con los Seattle Seahawks al llevarse el Super Bowl LX, Julian Love y Elijah Arroyo.

A pesar de no haber nacido propiamente en México, ambos cuenta con una historia que los une al país y portan la bandera con orgullo en una de las mejores ligas del mundo como lo es la NFL.

La historia de Julian Love

El jugador le interceptó a
El jugador le interceptó a Drake Maye en el último cuarto. (Kirby Lee-Imagn Images)

Durante la semana previa al Super Bowl 60, Julian Love expresó el orgullo que siente por sus raíces mexicanas ante los medios de comunicación:

“Mi madre es cubana-mexicana, mi ‘abuelito’ es de Chihuahua, México, y mi ‘abuelita’ de La Habana, Cuba. Crecí en un área hispana de Chicago. En mi infancia, mi mamá llegaba del trabajo y preparaba algo rápido: arroz con frijoles y proteína, empanadas o ropa vieja, el platillo cubano típico”, compartió Love para FOX Sports.

Además, declaró sentirse contento de poder honrar la historia de sus antepasados, quienes sufrieron para ganarse la vida a base de esfuerzo:

“Hablé con mi abuelito hace unos días y está muy orgulloso. Es un hombre que llegó aquí y se ganó su propio futuro en la década de los 60; ser su nieto significa mucho”, agregó Love, honrando el legado de sus ancestros mexicanos”.

Dentro del campo, Julian Love brilló con una intercepción clave en el último cuarto, cuando los Patriotas de Nueva Inglaterra aún tenían vida y estaban a un touchdown de recortar la ventaja a una sola posesión.

Este intercambio de balón fue fundamental para que Seattle anotara otros tres puntos y sellara la victoria para conseguir su segundo Vince Lombardi.

Al término del partido, Love agradeció en conferencia de prensa el apoyo de todos los mexicanos: “Significa mucho, gracias. Se siente el amor por mi familia. Me encanta poder ser yo al máximo. Este título es especial porque es algo por lo que he luchado toda la vida. Mi yo de pequeño estaría orgulloso. Es un sueño hecho realidad.”

Elijah Arroyo y el futbol americano en Cancún

El ala cerrada posó con
El ala cerrada posó con la bandera mexicana en la celebración del Super Bowl LX (Instagram: @nflmx)

Elijah Arroyo, ala cerrada de los Seattle Seahawks, se ha vuelto tendencia tras ser captado posando con una bandera mexicana en la celebración del campeonato.

Sin embargo, el detalle curioso es que un periodista mexicano llamado Diego Rodríguez, se la obsequió durante la semana, y Arroyo prometió usarla si lograban el título.

A pesar de haber nacido en Orlando, Florida, su formación en el fútbol americano comenzó en las playas de Cancún, Quintana Roo cuando tenía 7 años, su familia se mudó a México por razones laborales de su padre, y fue en esta ciudad donde tuvo su primer acercamiento con el deporte.

Los Troyanos de Cancún fueron el equipo que marcó el inicio de la trayectoria del ala cerrada en el fútbol americano.

En esta organización, comenzó a ponerse las hombreras y a aprender el deporte que, más adelante, lo llevaría a la NFL.

El jugador vivió en México hasta los 13 años, una experiencia que le permitió no sólo dominar el español, sino también sumergirse en la riqueza de la cultura mexicana.

Después de dejar México, Elijah Arroyo continuó su formación en los Estados Unidos, estudiando en la Independence High School en Frisco, Texas, donde su talento y dedicación lo llevaron a firmar con la Universidad de Miami y posteriormente ser seleccionado por los Seahawks en la segunda ronda del Draft 2025.

Un show de medio tiempo con mensaje latino

El show del medio tiempo
El show del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 dejó fascinados a los aficionados (REUTERS)

Sin embargo, la presencia latina trascendió el emparrillado y se hizo sentir en el show de Medio Tiempo, protagonizado por el puertorriqueño Bad Bunny.

La actuación del boricua llamó la atención principalmente por los mensajes que este contenía haciendo referencia a los derechos de los latinos en Estados Unidos y a las redadas del ICE que se han presentado recientemente.

Durante su concierto, el Conejo Malo incluyó algunas frases como “Lo único más poderoso que el odio es el amor” o “Juntos somos América , como guiño directo a la unidad continental y la experiencia migrante.

Temas Relacionados

Julian LoveElijah ArroyoSeattle SeahawksNFLJugadores mexicanosPresencia LatinaBad BunnySuper Bowl LX

Más Noticias

David Faitelson reacciona al show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026: “Seamos un poco más inteligentes”

El cantante boricua generó reacciones positivas en los seguidores que vieron el partido

David Faitelson reacciona al show

Seattle Seahawks gana el Super Bowl LX tras derrotar 29 - 13 a Patriotas: así fue la final de la NFL

El coach Mike MacDonald logró que los Halcones se coronaran campeones de la NFL en una temporada histórica con figuras crecientes como Jason Myers y Drake Maye

Seattle Seahawks gana el Super

Fórmula 1: así es el monoplaza de Cadillac que Checo Pérez y Valtteri Bottas usarán en su debut

Cadillac apuesta por una dupla internacional y diseño monocromático en su estreno mundial en Melbourne

Fórmula 1: así es el

Seattle Seahawks conquista el Super Bowl LX y gana su segundo anillo

Con un amplio dominio desde el primer cuarto, los halcones se alzaron triunfantes con el trofeo Vince Lombardi

Seattle Seahawks conquista el Super

Captan a Mikel Arriola, comisionado de la Liga MX, en el Super Bowl LX

El representante del futbol mexicano asistió al Levi’s Stadium para presentar uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional

Captan a Mikel Arriola, comisionado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grupo criminal habría extorsionado a

Grupo criminal habría extorsionado a minera en Concordia con 200 mil pesos al mes, revela María Idalia Gómez

FGR destruyó 23 monstruos blindados decomisados al narco en Tamaulipas

Procesan a dos policías municipales implicados en disputas por venta de droga y homicidios en Edomex

Ellos son los tres mineros que ya fueron identificados tras el secuestro de 10 trabajadores en Concordia, Sinaloa

Qué es la “Tussi”, droga señalada por Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX y cuáles son sus riesgos

ENTRETENIMIENTO

Pepe Aguilar habría enviado fuerte

Pepe Aguilar habría enviado fuerte advertencia a Zorrito Youtubero por rumores sobre Ángela Aguilar

Imelda Tuñón revela daño en cuerdas vocales tras situación legal con Maribel Guardia y Marco Chacón

My Chemical Romance en México: así estará el clima durante sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Moon Ga-young, actriz de K-dramas, dona medio millón de pesos a mujeres y niños de Tulum

Así reaccionó Ángela Aguilar a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

DEPORTES

David Faitelson reacciona al show

David Faitelson reacciona al show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026: “Seamos un poco más inteligentes”

Seattle Seahawks gana el Super Bowl LX tras derrotar 29 - 13 a Patriotas: así fue la final de la NFL

Fórmula 1: así es el monoplaza de Cadillac que Checo Pérez y Valtteri Bottas usarán en su debut

Seattle Seahawks conquista el Super Bowl LX y gana su segundo anillo

Captan a Mikel Arriola, comisionado de la Liga MX, en el Super Bowl LX