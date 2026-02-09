Quiénes son los jugadores mexicanos que fueron campeones con los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX

Julian Love y Elijah Arroyo contribuyeron para que su equipo consiguiera su segundo título Vince Lombardi, poniendo su nombre en los libros de historia de los latinos que se han coronado en la NFL. (REUTERS/Mike Blake)

En el marco de un escenario marcado por la representación latina, dos jugadores con raíces mexicanas hicieron historia con los Seattle Seahawks al llevarse el Super Bowl LX, Julian Love y Elijah Arroyo.

A pesar de no haber nacido propiamente en México, ambos cuenta con una historia que los une al país y portan la bandera con orgullo en una de las mejores ligas del mundo como lo es la NFL.

La historia de Julian Love

El jugador le interceptó a Drake Maye en el último cuarto. (Kirby Lee-Imagn Images)

Durante la semana previa al Super Bowl 60, Julian Love expresó el orgullo que siente por sus raíces mexicanas ante los medios de comunicación:

“Mi madre es cubana-mexicana, mi ‘abuelito’ es de Chihuahua, México, y mi ‘abuelita’ de La Habana, Cuba. Crecí en un área hispana de Chicago. En mi infancia, mi mamá llegaba del trabajo y preparaba algo rápido: arroz con frijoles y proteína, empanadas o ropa vieja, el platillo cubano típico”, compartió Love para FOX Sports.

Además, declaró sentirse contento de poder honrar la historia de sus antepasados, quienes sufrieron para ganarse la vida a base de esfuerzo:

“Hablé con mi abuelito hace unos días y está muy orgulloso. Es un hombre que llegó aquí y se ganó su propio futuro en la década de los 60; ser su nieto significa mucho”, agregó Love, honrando el legado de sus ancestros mexicanos”.

Dentro del campo, Julian Love brilló con una intercepción clave en el último cuarto, cuando los Patriotas de Nueva Inglaterra aún tenían vida y estaban a un touchdown de recortar la ventaja a una sola posesión.

Este intercambio de balón fue fundamental para que Seattle anotara otros tres puntos y sellara la victoria para conseguir su segundo Vince Lombardi.

Al término del partido, Love agradeció en conferencia de prensa el apoyo de todos los mexicanos: “Significa mucho, gracias. Se siente el amor por mi familia. Me encanta poder ser yo al máximo. Este título es especial porque es algo por lo que he luchado toda la vida. Mi yo de pequeño estaría orgulloso. Es un sueño hecho realidad.”

Elijah Arroyo y el futbol americano en Cancún

El ala cerrada posó con la bandera mexicana en la celebración del Super Bowl LX (Instagram: @nflmx)

Elijah Arroyo, ala cerrada de los Seattle Seahawks, se ha vuelto tendencia tras ser captado posando con una bandera mexicana en la celebración del campeonato.

Sin embargo, el detalle curioso es que un periodista mexicano llamado Diego Rodríguez, se la obsequió durante la semana, y Arroyo prometió usarla si lograban el título.

A pesar de haber nacido en Orlando, Florida, su formación en el fútbol americano comenzó en las playas de Cancún, Quintana Roo cuando tenía 7 años, su familia se mudó a México por razones laborales de su padre, y fue en esta ciudad donde tuvo su primer acercamiento con el deporte.

Los Troyanos de Cancún fueron el equipo que marcó el inicio de la trayectoria del ala cerrada en el fútbol americano.

En esta organización, comenzó a ponerse las hombreras y a aprender el deporte que, más adelante, lo llevaría a la NFL.

El jugador vivió en México hasta los 13 años, una experiencia que le permitió no sólo dominar el español, sino también sumergirse en la riqueza de la cultura mexicana.

Después de dejar México, Elijah Arroyo continuó su formación en los Estados Unidos, estudiando en la Independence High School en Frisco, Texas, donde su talento y dedicación lo llevaron a firmar con la Universidad de Miami y posteriormente ser seleccionado por los Seahawks en la segunda ronda del Draft 2025.

Un show de medio tiempo con mensaje latino

El show del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 dejó fascinados a los aficionados (REUTERS)

Sin embargo, la presencia latina trascendió el emparrillado y se hizo sentir en el show de Medio Tiempo, protagonizado por el puertorriqueño Bad Bunny.

La actuación del boricua llamó la atención principalmente por los mensajes que este contenía haciendo referencia a los derechos de los latinos en Estados Unidos y a las redadas del ICE que se han presentado recientemente.

Durante su concierto, el Conejo Malo incluyó algunas frases como “Lo único más poderoso que el odio es el amor” o “Juntos somos América , como guiño directo a la unidad continental y la experiencia migrante.