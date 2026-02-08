Matheus Reis futbolista mexicano firma con Fluminense

El juvenil con doble nacionalidad fue blindado por el Fluminense. Foto: Instagram/Matheus Reis

La decisión de Fluminense de asegurar el futuro de Matheus Reis con un contrato hasta 2030 marca un hito en la trayectoria de este joven delantero, nacido en la Ciudad de México hace 18 años.

El club brasileño fijó una cláusula de rescisión que ronda los 80 millones de dolares, una cifra que restringe cualquier posible salida a Europa y deja fuera de competencia a los equipos del continente americano.

Un legado entre México y Brasil

La historia familiar de Matheus Reis está marcada por el viaje futbolístico de su padre, Elías Reis, quien arribó a México en 2005 para incorporarse a Necaxa.

En aquel primer torneo, Elías solo sumó 43 minutos en cancha, distribuidos en cinco partidos oficiales. Tras ese breve paso por la Primera División, el exfutbolista brasileño encontró mayor continuidad en la división de plata.

Primero, defendió los colores de Delfines de Coatzacoalcos y, posteriormente, jugó tres torneos con Pumas Morelos, filial de la UNAM. Fue durante esa etapa, en 2007, cuando nació Matheus en la capital mexicana.

Matheus Reis mostró su apoyo por el Tricolor desde el Mundial de Brasil 2014. Foto: Instagram/Matheus Reis

Elías Reis concluyó su ciclo en México y decidió regresar a Brasil, país donde extendió su carrera profesional y sentó las bases para el desarrollo deportivo de su hijo.

El ascenso de Matheus Reis: entre dos países y un futuro prometedor

La infancia de Matheus Reis quedó marcada por el traslado familiar a Brasil. Allí obtuvo la doble nacionalidad y dio sus primeros pasos en el fútbol organizado.

A los 10 años, fue reclutado por las fuerzas básicas de Fluminense, donde empezó a destacar por su versatilidad ofensiva.

Muy pronto, su habilidad para jugar tanto por las bandas como en el centro del ataque lo convirtió en una pieza valiosa para las diferentes categorías juveniles del club.

Durante su formación, Matheus aceptó convocatorias de la Selección Mexicana en categorías menores, aprovechando su origen y el vínculo familiar.

Matheus Reis, el brasileño que podría ser elegible para la Selección Mexicana.

Sin embargo, su cercanía al fútbol brasileño resultó determinante. En 2023, logró conquistar el Campeonato Sudamericano Sub-17 con la selección de Brasil, reafirmando su crecimiento con dicho país.

Él mismo ha declarado: “Estoy muy contento de haber logrado este objetivo; era algo que deseaba y estoy muy agradecido”, mostrando gratitud hacia el club por confiarle un lugar en el primer equipo.

Aunque ha sido llamado por México en divisiones inferiores, Matheus dejó claro su deseo de vestir la camiseta de la “Canarinha” en el futuro.

El club carioca, al blindarlo con una de las cláusulas más altas del fútbol sudamericano, busca proteger el valor de un jugador que ya despierta interés internacional.

Mientras en México se sigue con atención la evolución de Matheus, la expectativa gira en torno a su posible elección definitiva entre representar a Brasil o volver a las filas de la selección mexicana.