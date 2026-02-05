Cruz Azul hace oficial la salida de Jorge Sánchez al PAOK de Grecia

Luego de los rumores, el seleccionado mexicano regresa al viejo continente para seguir enriqueciendo su carrera. (REUTERS/Mohammed Salem)

Tras semanas de rumores y a escasos días de que se cierre el mercado de fichajes, Jorge Sánchez finalizó oficialmente su etapa en Cruz Azul y fue presentado como nuevo jugador del PAOK de Salónica.

El lateral mexicano se despide del club capitalino tras poco más de un año, dando inicio a su experiencia en la primera división de Grecia. El PAOK, dirigido por Răzvan Lucescu, incorpora a Sánchez a su plantilla con el propósito de reforzar al equipo en la Liga de Grecia.

A través de sus redes sociales, la ‘Máquina’ le deseó mucha suerte en esta nueva etapa de regreso al viejo continente, dejando abierta la posibilidad de una nueva contratación para este inicio de torneo.

El mexicano quiere elevar su nivel en la cancha, por lo que aceptó la oferta del club griego. (TW Cruz Azul)

Sánchez expresó su anhelo de consolidarse como uno de los principales futbolistas mexicanos en Europa y considera este traspaso una oportunidad para impulsar su trayectoria internacional.

El jugador tiene entre sus metas lograr una convocatoria para el próximo Mundial en nuestro país, situación que lo motivó a aceptar el trato con el equipo integrante del fútbol griego con e principal objetivo de ganarse su lugar en el Tri.

Así fue la trayectoria de Sánchez en la ‘Maquina’

Desde su llegada en julio de 2024, Jorge Sánchez no solo regresó a México para recuperar su mejor versión tras su paso por Europa (Ajax y Porto), sino que se ha convertido en el pilar por la banda derecha que Cruz Azul tanto necesitaba. A sus 28 años, el oriundo de Torreón atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera, combinando experiencia internacional con la garra que lo caracteriza.

La apuesta de la directiva celeste por Sánchez rindió frutos rápidamente. En 2025, el lateral fue parte fundamental del equipo que levantó la Copa de Campeones de la Concacaf, sumando así un título internacional más a sus vitrinas personales. Además, su rendimiento le permitió participar en torneos de alto calibre como la FIFA Intercontinental Cup, donde Cruz Azul se midió ante potencias como el Flamengo a finales de 2025.

Durante su estancia, logró ser reconocido por la afición celeste. (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

En la presente temporada (Ciclo 2025-2026), Sánchez ha mantenido una regularidad envidiable. Durante el torneo Apertura 2025, acumuló más de 1,200 minutos en el campo, destacando no solo por su labor defensiva (con un promedio de efectividad en entradas del 82%), sino por su capacidad de proyección, sumando asistencias clave y una precisión en pases superior al 83%.

En lo que va del Clausura 2026, Jorge ha sido titular en la mayoría de los encuentros, incluyendo las recientes victorias ante Atlas y Puebla. Su influencia es tal que, a pesar de los rumores de un posible interés por parte del PAOK de Grecia en este mercado invernal, el jugador se mantiene enfocado en cumplir su contrato, el cual expira originalmente en junio de 2027.