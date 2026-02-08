El fuerte reclamo del DT de Mazatlán Femenil por falta de apoyo al equipo: “15 horas en camión, llegan muertas”

El plantel ha enfrentado duras pruebas en el último semestre. (X/ @MazatlanFem)

Mazatlán Femenil enfrenta una situación compleja en la Liga MX Femenil que revela las diferencias con el conjunto varonil. El equipo afronta traslados de hasta 17 horas en autobús para disputar sus partidos fuera de casa, en un contexto marcado por la salida prevista del club en el Clausura 2026.

Esta circunstancia, de acuerdo con el propio entrenador Nicolás Morales, está afectando el bienestar y el rendimiento de las jugadoras, lo que se ha trasladado en un sobre esfuerzo de las chicas en el terreno de juego.

¿Fuera de las prioridades de Mazatlán?

En las últimas semanas, los trayectos entre Mazatlán y ciudades como la Ciudad de México o Pachuca han sumado hasta más de 30 horas, situación que merma de manera tajante el rendimiento de las futbolistas en la famosa ‘gira del adiós’.

Y es que, se presume que la reducción de recursos y la suspensión de vuelos para el plantel femenino responderían a la futura desaparición del equipo, aunque no hay una confirmación oficial.

El plantel mazatleco es uno de los más golpeados por la falta de apoyo por parte de los altos mandos. (Crédito: Cuartoscuro)

El entrenador Morales expresó abiertamente su molestia en conferencia de prensa. “Los viajes han sido mortales, estamos hablando de que hace tres semanas fuimos a México a jugar con Pumas y son 15 horas de ida y 15 de regreso en camión. Luego hace diez días también con América, 15 de ida y 15 de regreso; y ahora 17 de venida y regreso contra Pachuca”, señaló.

Morales subrayó el desgaste físico que implica para sus jugadoras. “Entonces las chicas llegan muertas. Unas tres, cuatro horas en un camión, como sea, no pasa nada, pero ya 17, la verdad es que llegan todas entumidas, con ganas de todo, menos jugar”.

A pesar de estos obstáculos, el técnico reconoció la actitud de sus futbolistas en cada jornada de la Liga MX Femenil. Destacó la entrega que han mostrado en el campo, al enfrentarse tanto a largos desplazamientos como a rivales exigentes.

“Por eso yo alabo el espíritu de las jugadoras, porque se brindaron dentro del campo, que de por sí el rival es fuerte y luego así”, externó el técnico quien se muestra enojado y preocupado por la situación actual de su plantel.

Las cañoneras han mostrado tener un crecimiento en el ámbito deportivo, pero sin apoyo de los directivos del club. (Crédito: Cuartoscuro)

¿Qué sigue para Mazatlán Femenil?

Aunque es incierto el futuro del equipo en la primera división, actualmente las cañoneras se encuentra en el lugar 11 de la tabla general (dentro de puestos de Play-In) gracias a sus 3 victorias, un empate y 3 derrotas.

Lo que más ha llamado la atención ha sido que las mazatlecas pierden los partidos en los que han sido visitantes y llevan más de 15 horas en un autobús, respaldando la queja del técnico Morales sobre el cansancio de las futbolistas.

Para la Jornada 8 del torneo Clausura 2026, Mazatlán Femenil visita a Querétaro en el Estadio Corregidora este lunes 9 de enero en punto de las 19:06 horas (tiempo del centro de México); mientras que recibirán la complicada visita de las Amazonas el lunes 16 de febrero a las 21:10 horas.