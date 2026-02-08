México Deportes

Cuánto tiempo estará fuera Carrasquilla: ¿afectará su convocatoria con Panamá?

La baja médica del “Coco” podría afectar tanto a Pumas UNAM como a la Selección de Panamá en futuros compromisos

La noticia de la lesión
La noticia de la lesión de Carrasquilla podría repercutir en la preparación de Panamá para el Mundial 2026. EFE/ Bienvenido Velasco

El mediocampista panameño Adalberto “Coco” Carrasquilla atraviesa un momento delicado en su carrera. Tras consolidarse como pieza clave en el mediocampo de Pumas UNAM, una lesión muscular lo obligó a salir del partido de ida de la Concacaf Champions Cup frente al San Diego FC.

La noticia cayó como un balde de agua fría tanto para el club como para la Selección de Panamá, que lo considera uno de sus referentes en el mediocampo de cara a futuros compromisos internacionales y al Mundial 2026.

El cuerpo técnico de Pumas
El cuerpo técnico de Pumas decidió otorgar reposo absoluto al jugador para evitar futuras complicaciones físicas. REUTERS/Eloisa Sanchez

La noticia de la baja de Carrasquilla fue adelantada por Adriana Maldonado de ESPN, quien además reportó que su recuperación se estima dentro de dos semanas,

El tiempo de recuperación

De acuerdo con el reporte, la lesión fue diagnosticada como una molestia muscular, con un tiempo estimado de recuperación de dos semanas. Durante ese lapso, Carrasquilla no podrá disputar partidos clave con Pumas.

  • Atlas (Liga MX, Jornada 5)
  • San Diego FC (Concacaf Champions Cup, vuelta)
  • Puebla (Liga MX, Jornada 6, en duda)

El cuerpo técnico universitario ha decidido darle reposo absoluto para evitar complicaciones. Lo más probable es que reaparezca en la Jornada 7 frente a Rayados de Monterrey, aunque todo dependerá de su evolución.

El mediocampista panameño se perdería
El mediocampista panameño se perdería partidos clave con Pumas, incluidos los enfrentamientos contra Atlas, San Diego FC y Puebla. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, el tiempo de baja se presentaría como algo relativamente corto, sin embargo, coincide con compromisos decisivos para Pumas, lo que aumenta la preocupación por su ausencia.

La importancia de Carrasquilla en Panamá

Para la Selección Panameña, Carrasquilla es un jugador fundamental. Ha sido titular indiscutible en los últimos torneos y su capacidad para recuperar balones y generar juego lo convierte en un mediocampista difícil de reemplazar.

Panamá se prepara para una gira internacional que contempla dos duelos amistosos de preparación para el Mundial 2026 en contra de la selección de Sudáfrica.

Sudáfrica y Panamá jugarán dos
Sudáfrica y Panamá jugarán dos partidos amistosos el 27 y 31 de marzo en África como parte de su preparación mundialista. (X/ @fepafut)

En este contexto, la ausencia de Carrasquilla en los partidos de preparación sería un golpe sensible. Aunque la lesión no lo marginaría del Mundial, sí podría afectar su ritmo competitivo y su adaptación al plan táctico del entrenador Thomas Christiansen.

¿Afectará su convocatoria?

La buena noticia de todo esto es que la lesión no comprometería su participación en el Mundial. Sin embargo, el tiempo de recuperación estimado se aproximaría a los partidos de preparación, y todo apunta a que Carrasquilla será considerado en la convocatoria final.

Así, Adalberto estaría fuera dos semanas y se perderá tres partidos con Pumas, pero su convocatoria con Panamá no estaría en riesgo.

Aunque la lesión no pone
Aunque la lesión no pone en peligro su convocatoria al Mundial 2026, Carrasquilla podría perder ritmo competitivo previo al torneo global.(Foto: Kyle Terada-Imagn Images)

La selección lo espera como uno de sus pilares en el Mundial 2026, aunque su lesión deja claro que el equipo debería buscar soluciones temporales para no depender exclusivamente de él.

