Cuánto tiempo estará fuera Carrasquilla: ¿afectará su convocatoria con Panamá?

El mediocampista panameño Adalberto “Coco” Carrasquilla atraviesa un momento delicado en su carrera. Tras consolidarse como pieza clave en el mediocampo de Pumas UNAM, una lesión muscular lo obligó a salir del partido de ida de la Concacaf Champions Cup frente al San Diego FC.
La noticia cayó como un balde de agua fría tanto para el club como para la Selección de Panamá, que lo considera uno de sus referentes en el mediocampo de cara a futuros compromisos internacionales y al Mundial 2026.
La noticia de la baja de Carrasquilla fue adelantada por Adriana Maldonado de ESPN, quien además reportó que su recuperación se estima dentro de dos semanas,
El tiempo de recuperación
De acuerdo con el reporte, la lesión fue diagnosticada como una molestia muscular, con un tiempo estimado de recuperación de dos semanas. Durante ese lapso, Carrasquilla no podrá disputar partidos clave con Pumas.
- Atlas (Liga MX, Jornada 5)
- San Diego FC (Concacaf Champions Cup, vuelta)
- Puebla (Liga MX, Jornada 6, en duda)
El cuerpo técnico universitario ha decidido darle reposo absoluto para evitar complicaciones. Lo más probable es que reaparezca en la Jornada 7 frente a Rayados de Monterrey, aunque todo dependerá de su evolución.
En este sentido, el tiempo de baja se presentaría como algo relativamente corto, sin embargo, coincide con compromisos decisivos para Pumas, lo que aumenta la preocupación por su ausencia.
La importancia de Carrasquilla en Panamá
Para la Selección Panameña, Carrasquilla es un jugador fundamental. Ha sido titular indiscutible en los últimos torneos y su capacidad para recuperar balones y generar juego lo convierte en un mediocampista difícil de reemplazar.
Panamá se prepara para una gira internacional que contempla dos duelos amistosos de preparación para el Mundial 2026 en contra de la selección de Sudáfrica.
En este contexto, la ausencia de Carrasquilla en los partidos de preparación sería un golpe sensible. Aunque la lesión no lo marginaría del Mundial, sí podría afectar su ritmo competitivo y su adaptación al plan táctico del entrenador Thomas Christiansen.
¿Afectará su convocatoria?
La buena noticia de todo esto es que la lesión no comprometería su participación en el Mundial. Sin embargo, el tiempo de recuperación estimado se aproximaría a los partidos de preparación, y todo apunta a que Carrasquilla será considerado en la convocatoria final.
Así, Adalberto estaría fuera dos semanas y se perderá tres partidos con Pumas, pero su convocatoria con Panamá no estaría en riesgo.
La selección lo espera como uno de sus pilares en el Mundial 2026, aunque su lesión deja claro que el equipo debería buscar soluciones temporales para no depender exclusivamente de él.