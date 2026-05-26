Canelo Álvarez revela cuál es la única pelea que lo haría subir de categoría ¿Es David Benavidez?

Canelo Álvarez peleará contra Mbilli el próximo 12 de septiembre por el campeonato mundial del CMB (@canelo/Instagram)

El regreso de Canelo Álvarez a los cuadriláteros ya tiene fecha y escenario definidos: el próximo 12 de septiembre, el campeón mexicano se medirá ante Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, con el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de las 168 libras en juego.

A pesar de que el boxeador tapatío ha logrado consolidarse durante años dentro de la división de los supermedianos, ha dejado abierta la puerta para un posible salto a las 175 libras.

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Dos hombres se miran fijamente en el desierto de Giza, con las majestuosas pirámides como telón de fondo bajo la luz dorada del amanecer. (Canelo Álvarez @canelo/Instagram)

Canelo subiría a las 175 libras solamente para pelear contra Bivol

Durante su intervención en el Mr. Verzace Podcast de The Ring, Canelo subrayó: “El punto es quedarme en las 168 libras porque para mí esa es mi división”. El boxeador reconoció que, aunque no considera que esa sea su categoría natural, ha logrado adaptarse y se siente cómodo compitiendo en ese peso. “Realmente no es mi categoría natural. Soy demasiado bajo para esa división, pero me siento bien”, expresó.

Boxing - Artur Beterbiev & Dmitry Bivol Press Conference - Old Billingsgate, London, Britain - September 25, 2024 Dmitri Bivol during the press conference Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

El campeón agregó que solo contemplaría subir a las 175 libras si se concreta una revancha con Dmitry Bivol. La alternativa de enfrentarse con el ruso podría darse tanto en los semipesados como en las supermedianas. En palabras del propio Canelo: “Y sí, si subo a 175 libras sería para pelear con Bivol. O quizá que él baje”, finalizó el tapatío. Con esto, la posibilidad de que Álvarez se enfrente a David Benavidez se desvanece aún más

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La derrota de Saúl ante Bivol

La noche del 7 de mayo de 2022 marcó un punto de inflexión en la carrera de Saúl, quien sufrió su segunda derrota por decisión unánime frente a Dmitry Bivol en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Las tres tarjetas reflejaron el mismo puntaje: 115-113 a favor del ruso.

En esa ocasión, el boxeador jalisciense buscaba conquistar el campeonato semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Sin embargo, la superioridad estratégica y física de Bivol quedó patente durante los doce asaltos, limitando las opciones del tapatío y dejando clara la dificultad de competir en una división diferente a la que domina habitualmente.

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Saúl Álvarez se arrepintió de haber peleado contra el ruso en las 175 libras Foto: Reuters

El regreso de Álvarez tras perder contra Crawford

La preparación de Canelo para volver al ring adquiere un matiz especial después de la derrota que sufrió frente a Terence Crawford el 13 de septiembre, donde perdió el campeonato indiscutido de los supermedianos. El revés ante el estadounidense no solo impactó su palmarés, sino que también obligó al mexicano a someterse a una cirugía de codo, lo que postergó su regreso a la actividad profesional.

Mientras el posible enfrentamiento ante Dmitry Bivol sigue siendo incierto, el púgil tapatío enfoca sus esfuerzos en recuperarse por completo y retomar el ritmo competitivo. Esta etapa de recuperación médica representó un obstáculo adicional en su trayectoria, pero no ha mermado su intención de volver a lo más alto.

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El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

A lo largo de su carrera, Canelo ha logrado una cosecha notable: ha ganado títulos mundiales en cuatro divisiones diferentes y ostenta un récord de 63 victorias, 39 de ellas por nocaut, junto a tres derrotas y dos empates. Con 35 años, el boxeador mexicano continúa siendo una de las figuras más reconocidas y exitosas del boxeo mundial.