JJ Macías reaparece con Pumas previo al duelo contra Atlas

El joven delantero mexicano aprovechó para saludar a sus compañeros y mostró avances de recuperación por su lesión

El delantero aprovechó para saludar
El delantero aprovechó para saludar a su compañeros. X:@PumasMX.

El reencuentro entre José Juan Macías y el plantel de Pumas en Guadalajara marcó un momento significativo para el delantero, quien atraviesa una rehabilitación tras una lesión de gravedad sufrida en noviembre de 2025.

La lesión, una ruptura de ligamento colateral medial y menisco medial, obligó a Macías a iniciar un proceso de recuperación que se calcula en nueve meses.

Durante la visita de los universitarios a la ciudad de Guadalajara para enfrentar al Atlas, el futbolista tuvo la oportunidad de convivir con sus compañeros.

Las imágenes compartidas por Pumas de la UNAM en redes sociales muestran a Macías integrándose al grupo y recibiendo un abrazo de Efraín Juárez, gesto que refleja la solidez de la relación entre el jugador y el cuerpo técnico.

El portero costarricense se mostró
El portero costarricense se mostró feliz de ver a Macías. X: @PumasMX.

La evolución del delantero ha sido visible a través de las redes sociales, donde él mismo publica avances de su recuperación. Se le ve al futbolista mexicano realizando trabajos de fuerza y también momentos de recuperación.

En sus historias de Instagram se le observa ejecutando rutinas específicas para fortalecer la pierna, lo que sugiere una recuperación favorable.

A pesar del alcance de la lesión, la directiva de Pumas reafirmó su apoyo a Macías y decidió mantener vigente el contrato que lo une al club.

La institución apuesta por el regreso del mexicano a la actividad una vez finalizado el proceso de rehabilitación, con la mirada puesta en el torneo Apertura 2026 como posible fecha de retorno.

No es la primera vez
No es la primera vez que JJ Macías se lesiona con Pumas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Cuáles son los siguientes duelos para Pumas en el Clausura 2026?

El equipo de Pumas viene de disputar el duelo de primera ronda de la Copa de Campeones Concachampions ante el equipo de San Diego FC de la MLS, donde el conjunto universitario perdió de visita 4 a 1.

Poniendo así, en duda, la continuidad del director técnico Efraín Juárez al mando de los Pumas para lo que resta del certamen y de Liga MX.

Los siguientes duelos para los universitarios son:

  • Atlas vs. Pumas, Jornada 5

Hoy sábado 7 de febrero, 19:05 en el Estadio Jalisco

  • Pumas vs. San Diego FC, Copa de Campeones Concacaf, Primera ronda (partido de vuelta)

Martes 10 de febrero, 19:00, en el Estadio Olímpico Universitario.

  • Puebla vs. Pumas, Jornada 6

Viernes 13 de febrero, 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc.

  • Pumas vs. Monterrey, Jornada 7

Domingo 22 de febrero, 17:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario

  • Tijuana vs. Pumas, Jornada 8

Viernes 27 de febrero, 21:06 horas en el Estadio Caliente

  • Pumas vs. Toluca, Jornada 9

Martes 3 de marzo, 21:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario

  • Necaxa vs. Pumas, Jornada 10

Viernes 6 de marzo, 21:00 horas en el Estadio Victoria

  • Pumas vs. Cruz Azul, Jornada 11

Sábado 14 de marzo, 21:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario

