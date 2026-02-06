México Deportes

La sede para el nuevo estadio de Cruz Azul sería el Parque Bicentenario, según reportes

Las conversaciones sostenidas con el Gobierno de la Ciudad de México han aumentado la expectativa sobre la construcción de un inmueble propio, mientras aumenta el debate por el uso del actual espacio público del poniente capitalino

La directiva cementera y el Gobierno de la Ciudad de México estarían avanzando en negociaciones para que el emblemático Parque Bicentenario en Azcapotzalco se convierta en el esperado hogar del club cementero. (FOTO: ROGELIO MORALES CUARTOSCURO.COM)

La historia de Cruz Azul ha estado marcada por la itinerancia. Desde que dejó el Estadio Azul en 2018, el club ha pasado por distintos recintos, incluido el Estadio Azteca y el Olímpico Universitario, sin lograr consolidar una casa propia.

Esta situación ha generado un sentimiento de urgencia entre la afición y la directiva, que consideran indispensable contar con un estadio que refleje la identidad y grandeza de la institución.

Cruz Azul encara la urgencia de construir un estadio propio tras años de itinerancia y mudanzas por distintos recintos de la CDMX como el Estadio Olímpico Universitario. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este contexto, en los últimos meses, las conversaciones entre la directiva cementera y el Gobierno de la CDMX han encendido la ilusión de que pronto se anuncie la nueva casa celeste. De acuerdo con reportes recientes, el Parque Bicentenario en Azcapotzalco se perfila como la opción más avanzada para albergar el nuevo estadio.

Parque Bicentenario: la opción más adelantada

Aunque todavía no existe un anuncio oficial, las reuniones sostenidas entre Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, han encendido la expectativa de que el proyecto finalmente se concrete.

Como adelantó 365Scores, el Parque Bicentenario ha tomado fuerza como sede principal gracias a sus características y ubicación en “La Refinería”. Se trata de un espacio emblemático de la capital que podría transformarse en un recinto moderno y multifuncional.

  • Ubicación estratégica: en Azcapotzalco, con buena conectividad vial y transporte público.
  • Terreno amplio: suficiente para levantar un estadio de gran capacidad.
  • Potencial cultural y deportivo: posibilidad de integrar un corredor de entretenimiento que beneficie a la ciudad.
Las conversaciones sostenidas con el Gobierno de la Ciudad de México han aumentado la expectativa sobre la construcción de un inmueble propio. (X/ @ClaraBrugadaM)

La idea entusiasma a un buen sector de la afición, que sueña con ver teñido de azul un espacio icónico. Sin embargo, también genera resistencia ante aquellos que recuerdan la historia reciente del recinto, lo que anticipa un debate intenso.

Reacciones encontradas

El anuncio de que el Bicentenario podría ser la nueva casa celeste ha generado ilusión entre algunos aficionados, quienes ven más cerca que nunca el sueño de un estadio propio. Para ellos, significaría dejar atrás décadas de mudanzas y consolidar finalmente la identidad del equipo.

Por otro lado, vecinos y activistas han manifestado oposición, argumentando que el parque debe conservarse como espacio público y ecológico tras su reapertura el 1 de julio de 2025.

Dos fotoperiodistas fallecieron el 5 de abril de 2025 en el primer día del festival Axe Ceremonia 2025 (Foto: @cinemanfredini)

Personajes como Virgilio Passoti han expresado su rechazo a este acuerdo: “no vamos a permitir que toquen un metro de los terrenos de la ex refinería cuya vocación no corresponda a espacio verde, público o cultural.”

Otras sedes consideradas

Aunque el Bicentenario es la opción más fuerte, Cruz Azul ha explorado otras alternativas dentro de la CDMX. Estas propuestas muestran la insistencia del club en permanecer en la capital.

  • Parque Cuitláhuac (Iztapalapa): gran extensión, pero con retos de movilidad.
  • Deportivo Hermanos Galeana (Gustavo A. Madero): ubicación en el norte de la ciudad, aunque con espacio más limitado.
  • Velódromo Magdalena Mixhuca (Venustiano Carranza): opción con tradición olímpica y deportiva, pero con problemas de saturación urbana y movilidad.
  • Opciones pasadas: Tlalnepantla, Xochimilco y Tlalpan habrían sido descartadas por falta de acuerdos políticos o fiscales.
El club Cruz Azul ha analizado sedes alternas como Parque Cuitláhuac, Deportivo Hermanos Galeana y el Velódromo Magdalena Mixhuca antes de definir su preferencia. (Foto: CDMX)

De esta manera, la diversidad de opciones refleja lo complejo que ha sido definir una sede definitiva. Aun así, el compromiso de mantener el proyecto en la CDMX se muestra claro y firme para la directiva celeste.

