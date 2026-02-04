México Deportes

Real Betis busca al niño fanático del América que lloró al enterarse de la salida de Álvaro Fidalgo

El club español se conmovió con la reacción del pequeño americanista que lamentó la partida de su ídolo

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Club America - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - January 18, 2026 Club America's Alvaro Fidalgo arrives before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Álvaro Fidalgo, mediocampista español, concluyó su ciclo en el club América tras cinco temporadas y se unió al Real Betis. El traspaso, anunciado al inicio del Clausura 2026 de la Liga MX, provocó una intensa reacción entre la afición azulcrema.

Un video donde un niño americanista llora por la salida del jugador se viralizó y fue el origen de una campaña pública del club español. El caso atrajo la atención en México, España y en redes sociales, donde el Betis intenta localizar al menor para obsequiarle una camiseta autografiada de Fidalgo.

La despedida del mediocampista generó emoción entre la hinchada americanista, que lo vio consolidarse como una de sus figuras. Y es que el propio Fidalgo no considera su salida un adiós final y expresó agradecimiento por el apoyo de la afición, resaltando los gestos y muestras de cariño recibidas en estos años.

Betis busca al niño viral que lloró por Fidalgo

(X/ @RealBetis)
(X/ @RealBetis)

Horas después de oficializarse el traspaso, el Real Betis publicó en sus redes sociales un mensaje en el que pidió ayuda para localizar al menor.

“¡Necesitamos vuestra ayuda! Estamos buscando a este pequeño americanista para regalarle una camiseta del Real Betis de Fidalgo Si lo conocéis, poneos en contacto con nosotros. ¡Muchas gracias!“, publicaron. El propósito es crear un lazo entre su reciente fichaje y la afición que le despidió con tanto aprecio.

Un niño, acompañado de su padre al exterior del Estadio Ciudad de los Deportes, expresó ante las cámaras su tristeza por la marcha de Fidalgo. El video viral circuló masivamente en redes sociales y conmovió a miles de usuarios. “Se siente mal que se vaya alguien que luchó por el equipo. Jamás te vayas del América. Lo quiero mucho y le deseo suerte en su nuevo equipo”, manifestó el menor en palabras recogidas por RÉCORD.

El "Maguito" confirmó que no seguirá con las Águilas del América y la Liga MX se despidió del español. Crédito:X/@LigaBBVAMX

Durante su conferencia de prensa, Fidalgo confesó sentirse “muy querido” y que la huella emocional compartida con los seguidores es imborrable. La dimensión emocional del video impactó también a Fidalgo. En declaraciones durante su encuentro con la prensa, relató que le resultó difícil terminar de ver el video: “Ayer que iba para casa, vi un niño en un video, ni siquiera pude terminar de ver el video porque estaba llorando, yo era el niño en ese momento”. Añadió la importancia que el fútbol tiene para los jóvenes: “A todos esos niños decirles que el futbol es increíble, tenemos la suerte de vivir cosas espectaculares... hay millones de niños que siguen al América y que al final llevan tu camiseta detrás”.

Lo sucedido es reflejo de la conexión especial que Álvaro Fidalgo forjó con la afición americanista, una experiencia que el jugador reconoció como sorprendente por su intensidad y que, aseguró, marcará de manera permanente su carrera profesional.

