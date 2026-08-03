El momento viral de La Mañanera: traductora se equivoca y Sheinbaum la corrige al instante

La intérprete que traducía al psicólogo Jonathan Haidt, enlazado desde Nueva York, atribuye una recomendación sobre pantallas y la mandataria la interrumpe para precisar que el punto central es de salud pública

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Entre gráficas, cifras y advertencias sobre los efectos de las redes sociales en la infancia, La Mañanera de este lunes tuvo también su momento de distensión. Un pequeño tropiezo en la traducción simultánea protagonizó uno de los pasajes más comentados de la conferencia presidencial, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum corrigió en vivo a la intérprete que traducía las palabras del experto invitado desde Nueva York.

Problemas técnicos abren la puerta al blooper

Todo comenzó cuando Sheinbaum le preguntó directamente al psicólogo Jonathan Haidt, conectado por videollamada, sobre el impacto de las pantallas en niños de cero a seis años, un tema que aborda en su libro La Generación Ansiosa. Sin embargo, fallas de audio impidieron que se escuchara con claridad la respuesta del especialista, obligando a la organización del evento a acercar un micrófono adicional para la traductora.

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Con el nuevo micrófono en mano, la intérprete retomó la traducción y relató una anécdota personal de Haidt: cuando su hijo tenía dos años, él y su esposa notaron que darle el celular lo mantenía entretenido, pero que hoy saben que esa práctica libera dopamina de forma instantánea y resulta dañina para el desarrollo cerebral infantil.

“No, no dijo eso”

Fue al final de la traducción cuando ocurrió el momento que se robó las miradas. La traductora explicó que la recomendación del experto era evitar por completo las pantallas antes de los dos años, y esperar idealmente hasta los seis, para que el celular no se convirtiera en una especie de “chupón digital”.

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En ese instante, la presidenta interrumpió con una corrección directa: “No, no dijo eso. Dijo que es un asunto de salud pública.”

La traductora, sin perder el ritmo, ajustó de inmediato su intervención: “Tal como lo dijo su secretario, es todo un tema de salud pública”, retomando así la línea argumentativa que se venía construyendo desde el inicio de la conferencia.

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La intérprete que traducía al psicólogo Jonathan Haidt, enlazado desde Nueva York, atribuye una recomendación sobre pantallas y la mandataria la interrumpe para precisar que el punto central es de salud pública

Un respiro en medio de un tema serio

El breve intercambio, casi imperceptible para quienes seguían la transmisión sin prestar atención a los matices, se volvió motivo de comentarios en redes sociales, donde usuarios destacaron la naturalidad con la que la mandataria intervino para precisar el mensaje del experto internacional.

Más allá de la anécdota, el episodio no opacó el fondo de la discusión: la conferencia mantuvo su enfoque en documentar cómo el diseño de las plataformas digitales —y no las decisiones individuales de niñas, niños o sus familias— está detrás del uso compulsivo de pantallas desde edades cada vez más tempranas.

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El momento, breve pero espontáneo, quedó como una de esas pausas que, aun en medio de temas serios como la salud mental infantil, recuerdan el lado humano de estos encuentros matutinos.