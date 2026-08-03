Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles y documentos para tramitar el permiso rápido

La Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que estarán disponibles esta semana para que los ciudadanos mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir de manera más rápida y sencilla.
La medida lleva tiempo implementándose y tiene como objetivo facilitar el proceso del trámite para que los conductores cuenten con su permiso de conducir, requisito indispensable para poder circular de manera legal.
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Dónde están las unidades móviles esta semana en el Edomex
Horario de recepción de documentos: 09:00 a 17:30 horas (servicio hasta las 18:00 horas, de lunes a viernes).
Chapultepec
- 04, 05 y 06 de agosto: C. Independencia 300, Col. San Miguel Chapultepec I Sección, C.P. 52240 (frente al Palacio Municipal)
Chimalhuacán
- 03, 04 y 07 de agosto: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335 (estacionamiento de plaza Chimalhuacán)
- 05 de agosto: Av. Independencia Lt. 11, Mz. 9, Col. Corte San Pablo, C.P. 56338 (entre Calle Camino Viejo y Cerrada Tres de Mayo)
Cuautitlán Izcalli
- 03 al 07 de agosto: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769 (estacionamiento de outlets punta norte)
La Paz
- 07 de agosto: Calle 9 Mz. 81, Lt. 7, Col. Valle de Los Reyes, C.P. 56430
Lerma
- 06 de agosto: Calle Juárez 1, Col. Centro, C.P. 52000 (frente al palacio municipal)
Mexicaltzingo
- 07 y 08 de agosto: Independencia Poniente 100, Col. Centro, C.P. 52180 (frente al Palacio Municipal)
Nezahualcóyotl
- 03 al 07 de agosto: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809
- 07 de agosto: Lateral Av. Central, Esq. Valle de Yukón s/n, Col. Valle de Aragón 1a. Sección, C.P. 57100
Otzolotepec
- 05 y 06 de agosto: Calle Hidalgo 1, Col. Villa Cuauhtémoc, C.P. 52080 (frente al Palacio Municipal)
San José del Rincón
- 04 al 08 de agosto: Calle Guadalupe Victoria 12, Col. Centro, C.P. 50660 (frente a Presidencia Municipal)
Tepetlaoxtoc
- 05 y 06 de agosto: Calle Hidalgo Mz. 004, Rancho el Cayon, 55800 (frente al Palacio Municipal)
Tepotzotlán
- 03 y 04 de agosto: Calle Virreynal Mz. 012, Col. San Martin, C.P. 54600 (frente al Palacio Municipal)
Texcoco
- 04 al 08 de agosto: Primera Cda. de Nezahualcóyotl 110, Col. Centro, C.P. 56100 (frente al Palacio Municipal)
Tlalmanalco
- 03 de agosto: Av. Morelos s/n, Col. San Cristóbal Tezopilo, C.P. 56700
Tultitlán
- 03 al 07 de agosto: Calle Zodiaco s/n, Col. Unidad Morelos 3a Sección (frente a la delegación administrativa de la zona oriente)
Zumpango
04 de agosto: Av. Luis Donaldo Colosio s/n, Barrio San Juan, C.P. 55600 (terminal de Servicios Expresso)
Documentos para solicitar el permiso
Para tramitar la licencia tipo C, la Secretaría de Movilidad (Semov) exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF), el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y aprobar el examen de conocimientos.
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La Semov también solicita acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y comprobante de pago de derechos. Este último puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.
Costos por solicitar la licencia en el Edomex
La Secretaría de Movilidad del Edomex establece para este 2026 los costos actualizados de trámites para usuarios de servicio particular. El documento oficial enumera montos diferenciados para automovilistas, motociclistas y choferes, además de las tarifas correspondientes a permisos provisionales.
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El trámite para automovilista tiene un costo de 777.00 pesos para la vigencia más corta, 1,040.00 pesos para la siguiente modalidad y 1,848.00 pesos para el periodo más amplio. El costo para motociclista es de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, de acuerdo con la vigencia elegida.
Para chofer de servicio particular, las tarifas son de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, según el periodo de vigencia solicitado. El trámite de permiso provisional tiene un monto de 3,694.00 pesos.
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Finalmente, la reposición de tarjeta de circulación cuesta 525.00 pesos, mientras que el costo de la calcomanía es de 118.00 pesos. Para la reposición de placa, el monto es de 1,390.00 pesos.
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