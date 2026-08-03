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La polémica de Fede Vigevani: su confesión sobre las mamás de seguidores revive tras su momento con Ximena Herrera

El encuentro entre ambos habitantes tras el posicionamiento en La Casa de los Famosos México 2026 dejó ver una conversación con bromas y complicidad

Fede Vigevani y Ximena Herrera - (Instagram)
Fede Vigevani y Ximena Herrera - (Instagram)
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El posicionamiento de Fede Vigevani frente a Ximena Herrera durante la gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026 generó uno de los momentos más comentados de la noche, aunque la situación tuvo un motivo especial: el creador de contenido debía cumplir una misión como infiltrado dentro del reality.

Al encontrarse Ximena Herrera en la placa de nominados, Fede tuvo que colocarse frente a ella y cumplir con el reto asignado, una dinámica que provocó incomodidad en ambos participantes. Sin embargo, después de la gala, la conversación entre ellos mostró un ambiente distinto al que muchos esperaban.

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Durante la charla, Ximena reconoció que notó lo complicado que fue para Fede realizar ese posicionamiento. “Te vi tan incómodo que de pronto yo hasta sufrí por ti. Yo así de: ‘Eh, no, ¿por qué Fede?’”, comentó entre risas, desconociendo el rol del creador de contenido.

La conversación entre Fede y Ximena abrió la duda sobre una posible rivalidad

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Aunque el posicionamiento podía interpretarse como un momento de tensión, la conversación posterior mostró una dinámica más cercana entre ambos. Ximena incluso bromeó sobre el compromiso que ahora tendría Fede con su familia después del encuentro dentro de la casa.

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“Yo te hice firmar los dulces de mi sobrino”, recordó la actriz entre risas, explicando que sus familiares son seguidores del influencer. Después añadió: “Ya tienes un compromiso conmigo. O sea, ya por lo que me hiciste, te tienes que ir a tomar el té con ellos”.

Fede respondió con sorpresa al conocer la historia y comentó: “Ah, ¿en serio?”, mientras Ximena le explicó que sus sobrinos incluso le habían pedido que se hiciera amiga de él. El momento terminó entre bromas y muestras de simpatía, alejando por ahora la idea de un enfrentamiento directo.

La interacción dejó abierta la conversación entre los seguidores del programa sobre si se trata solamente de una convivencia amistosa o si, conforme avance la competencia, podrían aparecer diferencias entre ambos participantes.

¿Por qué Fede Vigevani es el infiltrado de La Casa de los Famosos México 2026?

Hombre joven con camisa blanca y gorra blanca sentado en una mesa de madera en una terraza, con una baranda, árboles, montañas y cielo nublado.
El influencer es particiante de La Casa de los Famoso México 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fede Vigevani tiene una participación diferente dentro de La Casa de los Famosos México 2026, ya que no compite por el premio final como el resto de los habitantes. Su papel dentro del programa es el de infiltrado, por lo que debe cumplir misiones secretas y retos asignados por el público y por La Jefa.

Su presencia dentro de la casa ha generado atención debido a que su objetivo no es únicamente convivir con los demás participantes, sino completar las pruebas que forman parte de su personaje dentro del reality.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando logró ganar la Prueba del Líder, a pesar de que su estancia dentro del programa tiene una dinámica diferente a la de los demás habitantes. Esto ha provocado que cada una de sus acciones sea observada por los seguidores del programa.

Los juegos, las alianzas y las estrategias empiezan a tomar forma dentro de la casa

Habitantes de La Casa de los Famosos México 4. (Captura de pantalla)
Habitantes de La Casa de los Famosos México 4. (Captura de pantalla)

Con el paso de los días, los habitantes comienzan a mostrar sus personalidades y las formas en las que buscan adaptarse al juego. Cada conversación, posicionamiento y acercamiento puede influir en las relaciones que se construyen dentro del reality.

El caso de Fede y Ximena muestra cómo un momento que parecía destinado a generar conflicto terminó convirtiéndose en una charla llena de bromas y confianza. La convivencia diaria será la encargada de revelar si las diferencias aumentan o si algunos participantes encuentran aliados inesperados.

Mientras avanza la competencia, los habitantes tendrán que equilibrar las emociones, las estrategias y las decisiones que tomen frente a sus compañeros, en una casa donde cada movimiento puede cambiar la percepción del público.

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